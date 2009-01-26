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  • Регулируемая гарнитура для ПК Регулируемая гарнитура для ПК Регулируемая гарнитура для ПК

    Гарнитура для ПК

    SHM7110/00

    Регулируемая гарнитура для ПК

    Это изящная и элегантная гарнитура для ПК с регулируемыми чашками. Благодаря точной звукопередаче, кристально чистому звуку и удобному оголовью вы сможете часами общаться с еще большим комфортом.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Гарнитура для ПК

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    Регулируемая гарнитура для ПК

    Идеальное решение для ноутбука и настольного компьютера

    • Звук

      Диапазон частот
      18 —22 000 Гц
      Диаметр излучателя
      40 мм
      Сопротивление
      32 Ом
      Максимальная входная мощность
      100 мВт
      Чувствительность
      110 дБ

    • Подключения

      Длина кабеля
      2 м
      Разъем
      2 x 3,5 мм
      Тип кабеля
      Медный

    • Внешняя упаковка

      EAN
      87 12581 43964 4

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      42  см
      Количество потребительских упаковок
      6
      Ширина
      26.5  см
      Высота
      28.2  см
      Вес нетто
      0.678  кг
      Вес брутто
      1.9  кг
      Вес упаковки
      1.222  кг

    • Размеры упаковки

      Тип упаковки
      Блистер
      Количество изделий в упаковке
      1

    Что входит в комплект?

    Фотография упаковки

    Другие продукты в комплекте

    • Встроен. микрофон и регулятор громкости
    Badge-D2C

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