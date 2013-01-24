Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Гарнитура для ПК

SHM7110/00
Общая оценка / 5
  • Регулируемая гарнитура для ПК Регулируемая гарнитура для ПК Регулируемая гарнитура для ПК
    -{discount-value}

    Гарнитура для ПК

    SHM7110/00
    Общая оценка / 5

    Регулируемая гарнитура для ПК

    Это изящная и элегантная гарнитура для ПК с регулируемыми чашками. Благодаря точной звукопередаче, кристально чистому звуку и удобному оголовью вы сможете часами общаться с еще большим комфортом.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Гарнитура для ПК

    Регулируемая гарнитура для ПК

    Это изящная и элегантная гарнитура для ПК с регулируемыми чашками. Благодаря точной звукопередаче, кристально чистому звуку и удобному оголовью вы сможете часами общаться с еще большим комфортом.

    Регулируемая гарнитура для ПК

    Это изящная и элегантная гарнитура для ПК с регулируемыми чашками. Благодаря точной звукопередаче, кристально чистому звуку и удобному оголовью вы сможете часами общаться с еще большим комфортом.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Гарнитура для ПК

    Регулируемая гарнитура для ПК

    Это изящная и элегантная гарнитура для ПК с регулируемыми чашками. Благодаря точной звукопередаче, кристально чистому звуку и удобному оголовью вы сможете часами общаться с еще большим комфортом.

    Похожие продукты

    Смотреть все speakers-headsets

      Регулируемая гарнитура для ПК

      Идеальное решение для ноутбука и настольного компьютера

      Регулируемые амбушюры

      Регулируемые амбушюры гарнитуры для ПК позволяют подчеркнуть свою индивидуальность с помощью накладок, соответствующих вашему стилю.

      Удобные подушечки для уха повышают комфорт и улучшают характеристики басов

      Специальная форма и материалы высокого качества, используемые для изготовления амбушюр этих наушников от Philips, гарантируют максимальный комфорт за счет идеальной посадки. Они предотвращают утечку звука и улучшают характеристики низких частот. Форма амбушюр точно соответствует области вокруг уха.

      40-мм излучатель обеспечивает звук без искажений

      40-мм излучатель выполнен из композитного материала майлара для высокой чувствительности и мощности элемента, который обеспечивает звучание без слышимых искажений.

      Высокочувствительный микрофон для четкого восприятия голоса

      Эта гарнитура для ПК подходит для чистой и беспрерывной передачи голоса во время общение через Интернет, так как она снабжена высокочувствительным микрофоном для ясного восприятия голоса.

      Настройте посадку под себя для удобства при длительном использовании

      Неважно, любите ли вы носить наушники, или нет — уникальная конструкция наушников гарнитуры всегда позволит настроить их для более удобной посадки. Благодаря регулятору высоты гарнитуру можно носить более продолжительное время без ощущения дискомфорта.

      Встроенная регулировка громкости

      Отключите свой голос или настройте громкость без необходимости обращаться к устройству-аудиоисточнику.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        Стиль ношения
        Наушники с оголовьем

      • Звук

        Акустическая система
        Полуоткрытая
        Тип магнита
        Неодимовый
        Диапазон частот
        18 —22 000  Гц
        Сопротивление
        32 Ом
        Максимальная входная мощность
        100 мВт
        Головка микрофона
        6 мм
        Чувствительность
        110 дБ
        Диаметр излучателя
        40 мм
        Тип
        Динамический
        Чувствительность микрофона
        20-10 000 Гц, -40 дБ

      • Подключения

        Длина кабеля
        2 м
        Разъем
        2 x 3,5 мм
        Тип кабеля
        Медный

      • Комфорт

        Регулировка громкости
        Да
        Выключение звука
        Да

      • Габариты изделия

        Глубина
        6,8  см
        высота
        19  см
        Вес
        0,113  кг
        ширина
        16,5  см

      • Размеры упаковки

        высота
        26,5  см
        ширина
        20,5  см
        Глубина
        8,3  см
        Вес брутто
        0,241  кг
        Вес нетто
        0,113  кг
        Вес упаковки
        0,128  кг
        EAN
        87 12581 43963 7
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Блистер

      • Внутренняя упаковка

        высота
        28,2  см
        Длина
        42  см
        ширина
        26,5  см
        Вес брутто
        1,9  кг
        Вес нетто
        0,678  кг
        Вес упаковки
        1,222  кг
        EAN
        87 12581 43965 1
        Количество потребительских упаковок
        6

      • Внешняя упаковка

        высота
        61  см
        Длина
        55  см
        ширина
        44,5  см
        Вес брутто
        10  кг
        Вес нетто
        2,712  кг
        Вес упаковки
        7,288  кг
        EAN
        87 12581 43964 4
        Количество потребительских упаковок
        24

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии