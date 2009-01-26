Гарнитура для ПК
Регулируемая гарнитура для ПК
Это изящная и элегантная гарнитура для ПК с регулируемыми чашками. Благодаря точной звукопередаче, кристально чистому звуку и удобному оголовью вы сможете часами общаться с еще большим комфортом.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Регулируемая гарнитура для ПК Идеальное решение для ноутбука и настольного компьютера
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Звук
Диапазон частот
18 —22 000 Гц Диаметр излучателя
40 мм Сопротивление
32 Ом Максимальная входная мощность
100 мВт Чувствительность
110 дБ
Подключения
Длина кабеля
2 м Разъем
2 x 3,5 мм Тип кабеля
Медный
Внешняя упаковка
EAN
87 12581 43964 4
Внутренняя упаковка
Длина
42
см Количество потребительских упаковок
6 Ширина
26.5
см Высота
28.2
см Вес нетто
0.678
кг Вес брутто
1.9
кг Вес упаковки
1.222
кг
Размеры упаковки
Тип упаковки
Блистер Количество изделий в упаковке
1
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Что входит в комплект? Другие продукты в комплекте Встроен. микрофон и регулятор громкости
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