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Легкие и комфортные
Легкие, полноразмерные наушники для комфортного прослушивания Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Легкие и комфортные
Легкие, полноразмерные наушники для комфортного прослушивания Узнать обо всех преимуществах
Легкие и комфортные
Легкие, полноразмерные наушники для комфортного прослушивания Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Легкие и комфортные
Легкие, полноразмерные наушники для комфортного прослушивания Узнать обо всех преимуществах
Специальная форма и материалы высокого качества, используемые для изготовления амбушюр этих наушников от Philips, гарантируют максимальный комфорт за счет идеальной посадки. Они предотвращают утечку звука и улучшают характеристики низких частот. Форма амбушюр точно соответствует области вокруг уха.
Оголовье выполнено из легкого материала
Идеальная длина кабеля, не ограничивающая свободу передвижения и выбора места, в котором будет расположено аудио устройство.
Полноразмерные чашки наушников не только закрывают все ухо, что улучшает качество звучания, но также в них достаточно места для более крупного и эффективного излучателя.
Звук
Подключения
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка