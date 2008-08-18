Удобные подушечки для уха повышают комфорт и улучшают характеристики басов
Специальная форма и материалы высокого качества, используемые для изготовления амбушюр этих наушников от Philips, гарантируют максимальный комфорт за счет идеальной посадки. Они предотвращают утечку звука и улучшают характеристики низких частот. Форма амбушюр точно соответствует области вокруг уха.
Легкое оголовье повышает уровень комфорта и надежность
Оголовье выполнено из легкого материала
2-х метровый кабель позволяет носить плеер в сумке
Идеальная длина кабеля, не ограничивающая свободу передвижения и выбора места, в котором будет расположено аудио устройство.
Ухо закрывается полностью для оптимизации качества звучания
Полноразмерные чашки наушников Philips не только закрывают все ухо, что улучшает качество звучания, но также в них достаточно места для более крупного и эффективного излучателя.
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