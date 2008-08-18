Ключевые слова для поиска

  • Легкие и комфортные Легкие и комфортные Легкие и комфортные

    Стереонаушники

    SHP1900/00

    Легкие и комфортные

    Легкие, полноразмерные наушники для комфортного прослушивания

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Стереонаушники

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Легкие и комфортные

    Для музыки, компьютера, ТВ

    • 40-мм излучатели, закрытая конструкция
    • Полноразмерные
    • Легкое оголовье

    Удобные подушечки для уха повышают комфорт и улучшают характеристики басов

    Специальная форма и материалы высокого качества, используемые для изготовления амбушюр этих наушников от Philips, гарантируют максимальный комфорт за счет идеальной посадки. Они предотвращают утечку звука и улучшают характеристики низких частот. Форма амбушюр точно соответствует области вокруг уха.

    Легкое оголовье повышает уровень комфорта и надежность

    Оголовье выполнено из легкого материала

    2-х метровый кабель позволяет носить плеер в сумке

    Идеальная длина кабеля, не ограничивающая свободу передвижения и выбора места, в котором будет расположено аудио устройство.

    Ухо закрывается полностью для оптимизации качества звучания

    Полноразмерные чашки наушников Philips не только закрывают все ухо, что улучшает качество звучания, но также в них достаточно места для более крупного и эффективного излучателя.

    • Звук

      Акустическая система
      открытый
      Тип магнита
      Неодимовый
      Диапазон частот
      20 - 20 000  Гц
      Диаметр излучателя
      40  миллиметра
      Чувствительность
      98  дБ
      Сопротивление
      32  ohm

    • Подключения

      Тип кабеля
      медь
      Подключение кабеля
      одностороннее
      Покрытие разъема
      Хромированный
      Длина кабеля
      2  м
      Разъем
      3.5  миллиметра

    • Внешняя упаковка

      EAN
      87 10895 95732 8
      Длина
      60.4  см
      Количество потребительских упаковок
      24
      ширина
      39.5  см
      Вес брутто
      10.45  кг
      Высота
      48.5  см
      Вес нетто
      4.68  кг
      Вес упаковки
      5.77  кг

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      58.7  см
      Количество потребительских упаковок
      6
      ширина
      18.1  см
      Высота
      22.9  см
      Вес нетто
      2.005  кг
      Вес брутто
      2.329  кг
      Вес упаковки
      0.324  кг
      EAN
      87 10895 95731 1

    • Размеры упаковки

      Высота
      21  см
      Тип упаковки
      Картон
      ширина
      17.5  см
      Глубина
      9.5  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      87 10895 94583 7
      Вес брутто
      0.334  кг
      Вес нетто
      0.195  кг
      Вес упаковки
      0.139  кг

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.