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Стереонаушники

SHP1900/00
Общая оценка / 5
  • Легкие и комфортные Легкие и комфортные Легкие и комфортные
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    Стереонаушники

    SHP1900/00
    Общая оценка / 5

    Легкие и комфортные

    Легкие, полноразмерные наушники для комфортного прослушивания Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Стереонаушники

    Легкие и комфортные

    Легкие, полноразмерные наушники для комфортного прослушивания Узнать обо всех преимуществах

    Легкие и комфортные

    Легкие, полноразмерные наушники для комфортного прослушивания Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Стереонаушники

    Легкие и комфортные

    Легкие, полноразмерные наушники для комфортного прослушивания Узнать обо всех преимуществах

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      Легкие и комфортные

      Для музыки, компьютера, ТВ

      • 40-мм излучатели, закрытая конструкция
      • Полноразмерные
      • Легкое оголовье

      Удобные подушечки для уха повышают комфорт и улучшают характеристики басов

      Специальная форма и материалы высокого качества, используемые для изготовления амбушюр этих наушников от Philips, гарантируют максимальный комфорт за счет идеальной посадки. Они предотвращают утечку звука и улучшают характеристики низких частот. Форма амбушюр точно соответствует области вокруг уха.

      Легкое оголовье повышает уровень комфорта и надежность

      Оголовье выполнено из легкого материала

      2-х метровый кабель позволяет носить плеер в сумке

      Идеальная длина кабеля, не ограничивающая свободу передвижения и выбора места, в котором будет расположено аудио устройство.

      Ухо закрывается полностью для оптимизации качества звучания

      Полноразмерные чашки наушников не только закрывают все ухо, что улучшает качество звучания, но также в них достаточно места для более крупного и эффективного излучателя.

      Технические характеристики

      • Звук

        Акустическая система
        открытый
        Тип магнита
        Неодимовый
        Диапазон частот
        20 - 20 000  Гц
        Сопротивление
        32  Ом
        Чувствительность
        98  дБ
        Диаметр излучателя
        40  миллиметра

      • Подключения

        Подключение кабеля
        одностороннее
        Длина кабеля
        2  м
        Покрытие разъема
        Хромированный
        Тип кабеля
        медь
        Разъем
        3,5  миллиметра

      • Размеры упаковки

        Глубина
        9,5  см
        Вес брутто
        0,334  кг
        высота
        21  см
        Вес нетто
        0,195  кг
        Вес упаковки
        0,139  кг
        ширина
        17,5  см
        EAN
        87 10895 94583 7
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        10,45  кг
        высота
        48,5  см
        Длина
        60,4  см
        Вес нетто
        4,68  кг
        Вес упаковки
        5,77  кг
        ширина
        39,5  см
        EAN
        87 10895 95732 8
        Количество потребительских упаковок
        24

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        2,329  кг
        высота
        22,9  см
        Длина
        58,7  см
        Вес нетто
        2,005  кг
        Вес упаковки
        0,324  кг
        ширина
        18,1  см
        EAN
        87 10895 95731 1
        Количество потребительских упаковок
        6

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