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  • Непревзойденный комфорт и регулировка Непревзойденный комфорт и регулировка Непревзойденный комфорт и регулировка

    Стереонаушники

    SHP2000/00

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    Непревзойденный комфорт и регулировка

    Эти легкие полноразмерные наушники с регулируемым оголовьем и амбушюрами обеспечивают отличную посадку и комфорт при прослушивании

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    Стереонаушники

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    Непревзойденный комфорт и регулировка

    Для музыки, компьютера, ТВ

    • 40-мм излучатели, открытое оформление
    • Полноразмерные

    Ухо закрывается полностью для оптимизации качества звучания

    Полноразмерные чашки наушников Philips не только закрывают все ухо, что улучшает качество звучания, но также в них достаточно места для более крупного и эффективного излучателя.

    Удобные подушечки для уха повышают комфорт и улучшают характеристики басов

    Специальная форма и материалы высокого качества, используемые для изготовления амбушюр этих наушников от Philips, гарантируют максимальный комфорт за счет идеальной посадки. Они предотвращают утечку звука и улучшают характеристики низких частот. Форма амбушюр точно соответствует области вокруг уха.

    2-х метровый кабель позволяет носить плеер в сумке

    Идеальная длина кабеля, не ограничивающая свободу передвижения и выбора места, в котором будет расположено аудио устройство.

    Легко регулируемое оголовье для оптимальной подстройки и удобства

    Механизм с простой регулировкой обеспечивает удобство и плотность прилегания амбушюр к ушной раковине для наилучшего качества звучания.

    Легкое оголовье повышает уровень комфорта и надежность

    Оголовье выполнено из легкого материала

    • Звук

      Акустическая система
      открытый
      Диапазон частот
      10–23 000  Гц
      Диапазон частот
      15 - 22 000  Гц
      Диаметр излучателя
      40  миллиметра
      Чувствительность
      96  дБ
      Максимальная входная мощность
      50  мВт
      Сопротивление
      32  ohm

    • Подключения

      Тип кабеля
      Бескислородная медь (OFC)
      Покрытие разъема
      Хромированный
      Длина кабеля
      2  м

    • Внешняя упаковка

      EAN
      87 10895 95734 2
      Длина
      69  см
      Количество потребительских упаковок
      24
      ширина
      42.8  см
      Вес брутто
      12.76  кг
      Высота
      47.4  см
      Вес нетто
      5.424  кг
      Вес упаковки
      7.336  кг

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      40.5  см
      Количество потребительских упаковок
      6
      ширина
      33.3  см
      Высота
      22.2  см
      Вес нетто
      2.51  кг
      Вес брутто
      2.88  кг
      Вес упаковки
      0.37  кг
      EAN
      87 10895 95733 5

    • Размеры упаковки

      Высота
      24.5  см
      Тип упаковки
      Картон
      ширина
      19.7  см
      Глубина
      10.9  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      87 10895 94585 1
      Вес брутто
      0.418  кг
      Вес нетто
      0.226  кг
      Вес упаковки
      0.192  кг

    • Аксессуары

      Адаптер
      3,5—6,3  миллиметра

    Что входит в комплект?

    Фотография упаковки

    Другие продукты в комплекте

    • серебряный адаптер SHP
    Badge-D2C

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