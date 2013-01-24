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Стереонаушники

SHP2000/00
Общая оценка / 5
  • Непревзойденный комфорт и регулировка Непревзойденный комфорт и регулировка Непревзойденный комфорт и регулировка
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    Стереонаушники

    SHP2000/00
    Общая оценка / 5

    Непревзойденный комфорт и регулировка

    Эти легкие полноразмерные наушники с регулируемым оголовьем и амбушюрами обеспечивают отличную посадку и комфорт при прослушивании Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Стереонаушники

    Непревзойденный комфорт и регулировка

    Эти легкие полноразмерные наушники с регулируемым оголовьем и амбушюрами обеспечивают отличную посадку и комфорт при прослушивании Узнать обо всех преимуществах

    Непревзойденный комфорт и регулировка

    Эти легкие полноразмерные наушники с регулируемым оголовьем и амбушюрами обеспечивают отличную посадку и комфорт при прослушивании Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Стереонаушники

    Непревзойденный комфорт и регулировка

    Эти легкие полноразмерные наушники с регулируемым оголовьем и амбушюрами обеспечивают отличную посадку и комфорт при прослушивании Узнать обо всех преимуществах

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      Непревзойденный комфорт и регулировка

      Для музыки, компьютера, ТВ

      • 40-мм излучатели, открытое оформление
      • Полноразмерные

      Ухо закрывается полностью для оптимизации качества звучания

      Полноразмерные чашки наушников Philips не только закрывают все ухо, что улучшает качество звучания, но также в них достаточно места для более крупного и эффективного излучателя.

      Удобные подушечки для уха повышают комфорт и улучшают характеристики басов

      Специальная форма и материалы высокого качества, используемые для изготовления амбушюр этих наушников от Philips, гарантируют максимальный комфорт за счет идеальной посадки. Они предотвращают утечку звука и улучшают характеристики низких частот. Форма амбушюр точно соответствует области вокруг уха.

      2-х метровый кабель позволяет носить плеер в сумке

      Идеальная длина кабеля, не ограничивающая свободу передвижения и выбора места, в котором будет расположено аудио устройство.

      Легко регулируемое оголовье для оптимальной подстройки и удобства

      Механизм с простой регулировкой обеспечивает удобство и плотность прилегания амбушюр к ушной раковине для наилучшего качества звучания.

      Легкое оголовье повышает уровень комфорта и надежность

      Оголовье выполнено из легкого материала

      Технические характеристики

      • Звук

        Акустическая система
        открытый
        Диапазон частот
        15 - 22 000  Гц
        Сопротивление
        32  Ом
        Максимальная входная мощность
        50  мВт
        Чувствительность
        96  дБ
        Диаметр излучателя
        40  миллиметра
        Диапазон частот
        10–23 000  Гц

      • Подключения

        Длина кабеля
        2  м
        Покрытие разъема
        Хромированный
        Тип кабеля
        Бескислородная медь (OFC)

      • Аксессуары

        Адаптер
        3,5—6,3  миллиметра

      • Размеры упаковки

        Глубина
        10,9  см
        Вес брутто
        0,418  кг
        высота
        24,5  см
        Вес нетто
        0,226  кг
        Вес упаковки
        0,192  кг
        ширина
        19,7  см
        EAN
        87 10895 94585 1
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        12,76  кг
        высота
        47,4  см
        Длина
        69  см
        Вес нетто
        5,424  кг
        Вес упаковки
        7,336  кг
        ширина
        42,8  см
        EAN
        87 10895 95734 2
        Количество потребительских упаковок
        24

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        2,88  кг
        высота
        22,2  см
        Длина
        40,5  см
        Вес нетто
        2,51  кг
        Вес упаковки
        0,37  кг
        ширина
        33,3  см
        EAN
        87 10895 95733 5
        Количество потребительских упаковок
        6

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