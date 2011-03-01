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  • Непревзойденный комфорт и регулировка Непревзойденный комфорт и регулировка Непревзойденный комфорт и регулировка

    Проводные наушники

    SHP2000/10

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы

    Непревзойденный комфорт и регулировка

    Эти легкие полноразмерные наушники с регулируемым оголовьем и амбушюрами обеспечивают отличную посадку и комфорт при прослушивании

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    Проводные наушники

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    Непревзойденный комфорт и регулировка

    Для музыки, компьютера, ТВ

    • 40-мм излучатели, открытое оформление
    • Полноразмерные

    2-х метровый кабель позволяет носить плеер в сумке

    Идеальная длина кабеля, не ограничивающая свободу передвижения и выбора места, в котором будет расположено аудио устройство.

    • Звук

      Диапазон частот
      10–23 000 Гц
      Диаметр излучателя
      40 мм
      Сопротивление
      32 Ом
      Максимальная входная мощность
      50 мВт
      Чувствительность
      96 дБ

    • Подключения

      Длина кабеля
      2 м
      Тип кабеля
      Бескислородная медь (OFC)

    • Внешняя упаковка

      EAN
      87 12581 58206 7

    • Размеры упаковки

      Тип упаковки
      Картон
      Тип размещения на полке
      Оба
      Количество изделий в упаковке
      1

    Что входит в комплект?

    Фотография упаковки

    Другие продукты в комплекте

    • Серебристый адаптер SHP
    Badge-D2C

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