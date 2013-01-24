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Проводные наушники

SHP2000/10
Общая оценка / 5
  • Непревзойденный комфорт и регулировка Непревзойденный комфорт и регулировка Непревзойденный комфорт и регулировка
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    Проводные наушники

    SHP2000/10
    Общая оценка / 5

    Непревзойденный комфорт и регулировка

    Эти легкие полноразмерные наушники с регулируемым оголовьем и амбушюрами обеспечивают отличную посадку и комфорт при прослушивании Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Проводные наушники

    Непревзойденный комфорт и регулировка

    Эти легкие полноразмерные наушники с регулируемым оголовьем и амбушюрами обеспечивают отличную посадку и комфорт при прослушивании Узнать обо всех преимуществах

    Непревзойденный комфорт и регулировка

    Эти легкие полноразмерные наушники с регулируемым оголовьем и амбушюрами обеспечивают отличную посадку и комфорт при прослушивании Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Проводные наушники

    Непревзойденный комфорт и регулировка

    Эти легкие полноразмерные наушники с регулируемым оголовьем и амбушюрами обеспечивают отличную посадку и комфорт при прослушивании Узнать обо всех преимуществах

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      Непревзойденный комфорт и регулировка

      Для музыки, компьютера, ТВ

      • 40-мм излучатели, открытое оформление
      • Полноразмерные

      2-х метровый кабель позволяет носить плеер в сумке

      Идеальная длина кабеля, не ограничивающая свободу передвижения и выбора места, в котором будет расположено аудио устройство.

      Технические характеристики

      • Звук

        Акустическая система
        Открытая
        Диапазон частот
        10–23 000  Гц
        Сопротивление
        32 Ом
        Максимальная входная мощность
        50 мВт
        Чувствительность
        96 дБ
        Диаметр излучателя
        40 мм
        Тип магнита
        Ферритовый

      • Подключения

        Длина кабеля
        2 м
        Покрытие разъема
        Хромированное
        Тип кабеля
        Бескислородная медь (OFC)

      • Аксессуары

        Адаптер
        3,5-6,3 мм

      • Размеры упаковки

        Глубина
        10,7  см
        Вес брутто
        0,341  кг
        высота
        24,5  см
        Вес нетто
        0,23  кг
        Вес упаковки
        0,111  кг
        ширина
        19,5  см
        EAN
        69 23410 70684 0
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон
        Тип размещения на полке
        Оба

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        1,39  кг
        высота
        24,7  см
        Длина
        34,5  см
        Вес нетто
        0,69  кг
        Вес упаковки
        0,7  кг
        ширина
        21,5  см
        EAN
        87 12581 58206 7
        Количество потребительских упаковок
        3

      • Габариты изделия

        Глубина
        9,5  см
        высота
        19  см
        Вес
        0,23  кг
        ширина
        17,5  см

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