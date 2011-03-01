Непревзойденный комфорт и регулировка
Эти легкие полноразмерные наушники с регулируемым оголовьем и амбушюрами обеспечивают отличную посадку и комфорт при прослушивании
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Непревзойденный комфорт и регулировка Для музыки, компьютера, ТВ 40-мм излучатели, открытое оформление Полноразмерные 2-х метровый кабель позволяет носить плеер в сумке
Идеальная длина кабеля, не ограничивающая свободу передвижения и выбора места, в котором будет расположено аудио устройство.
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Звук
Диапазон частот
10–23 000 Гц Диаметр излучателя
40 мм Сопротивление
32 Ом Максимальная входная мощность
50 мВт Чувствительность
96 дБ
Подключения
Длина кабеля
2 м Тип кабеля
Бескислородная медь (OFC)
Внешняя упаковка
EAN
87 12581 58206 7
Размеры упаковки
Тип упаковки
Картон Тип размещения на полке
Оба Количество изделий в упаковке
1
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