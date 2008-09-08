Стереонаушники
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Мощное звучание Для музыки, компьютера, MP3, CD Шнур длиной 3 м больше всего подходит для использования с гарнитурой
Удобная длина шнура облегчает передвижение при использовании наушников.
Слушайте, что происходит вокруг и музыку в наушниках в стиле DJ
Это двусторонняя ушная накладка для прослушивания одним ухом
Ухо закрывается полностью для оптимизации качества звучания
Полноразмерные чашки наушников Philips не только закрывают все ухо, что улучшает качество звучания, но также в них достаточно места для более крупного и эффективного излучателя.
Предельное удобство при ношении в течение многих часов прослушивания
Мягкие вельветовые подушечки для уха и амбушюры эргономичной формы обеспечивают повышенное удобство при длительном прослушивании музыки.
Легко регулируемое оголовье для оптимальной подстройки и удобства
Механизм с простой регулировкой обеспечивает удобство и плотность прилегания амбушюр к ушной раковине для наилучшего качества звучания.
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Звук
Акустическая система
открытый Тип магнита
Неодимовый Диапазон частот
18 - 28 000
Гц Диаметр излучателя
40
миллиметра Чувствительность
104
дБ Максимальная входная мощность
1500
мВт Сопротивление
32
ohm
Подключения
Тип кабеля
Бескислородная медь (OFC) Подключение кабеля
одностороннее Покрытие разъема
Хромированный Длина кабеля
3
м
Внешняя упаковка
EAN
87 10895 95743 4 Длина
73.8
см Количество потребительских упаковок
24 ширина
45
см Вес брутто
16.6
кг Высота
58.3
см Вес нетто
6.36
кг Вес упаковки
10.24
кг
Внутренняя упаковка
Длина
43
см Количество потребительских упаковок
6 ширина
35.8
см Высота
27.6
см Вес нетто
3.16
кг Вес брутто
3.72
кг Вес упаковки
0.56
кг EAN
87 10895 95742 7
Размеры упаковки
Высота
28.5
см Тип упаковки
Картон ширина
20.5
см Глубина
11.4
см Количество изделий в упаковке
1 EAN
87 10895 95741 0 Вес брутто
0.526
кг Вес нетто
0.265
кг Вес упаковки
0.261
кг
Аксессуары
Адаптер
3,5—6,3
миллиметра
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