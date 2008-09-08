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  • Мощное звучание Мощное звучание Мощное звучание

    Стереонаушники

    SHP2700/00

    Мощное звучание

    Полноразмерные наушники с прочными излучателями обеспечивают мощное звучание

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    Стереонаушники

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    Мощное звучание

    Для музыки, компьютера, MP3, CD

    • Чистые средние частоты

    Шнур длиной 3 м больше всего подходит для использования с гарнитурой

    Удобная длина шнура облегчает передвижение при использовании наушников.

    Слушайте, что происходит вокруг и музыку в наушниках в стиле DJ

    Это двусторонняя ушная накладка для прослушивания одним ухом

    Ухо закрывается полностью для оптимизации качества звучания

    Полноразмерные чашки наушников Philips не только закрывают все ухо, что улучшает качество звучания, но также в них достаточно места для более крупного и эффективного излучателя.

    Предельное удобство при ношении в течение многих часов прослушивания

    Мягкие вельветовые подушечки для уха и амбушюры эргономичной формы обеспечивают повышенное удобство при длительном прослушивании музыки.

    Легко регулируемое оголовье для оптимальной подстройки и удобства

    Механизм с простой регулировкой обеспечивает удобство и плотность прилегания амбушюр к ушной раковине для наилучшего качества звучания.

    • Звук

      Акустическая система
      открытый
      Тип магнита
      Неодимовый
      Диапазон частот
      18 - 28 000  Гц
      Диаметр излучателя
      40  миллиметра
      Чувствительность
      104  дБ
      Максимальная входная мощность
      1500  мВт
      Сопротивление
      32  ohm

    • Подключения

      Тип кабеля
      Бескислородная медь (OFC)
      Подключение кабеля
      одностороннее
      Покрытие разъема
      Хромированный
      Длина кабеля
      3  м

    • Внешняя упаковка

      EAN
      87 10895 95743 4
      Длина
      73.8  см
      Количество потребительских упаковок
      24
      ширина
      45  см
      Вес брутто
      16.6  кг
      Высота
      58.3  см
      Вес нетто
      6.36  кг
      Вес упаковки
      10.24  кг

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      43  см
      Количество потребительских упаковок
      6
      ширина
      35.8  см
      Высота
      27.6  см
      Вес нетто
      3.16  кг
      Вес брутто
      3.72  кг
      Вес упаковки
      0.56  кг
      EAN
      87 10895 95742 7

    • Размеры упаковки

      Высота
      28.5  см
      Тип упаковки
      Картон
      ширина
      20.5  см
      Глубина
      11.4  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      87 10895 95741 0
      Вес брутто
      0.526  кг
      Вес нетто
      0.265  кг
      Вес упаковки
      0.261  кг

    • Аксессуары

      Адаптер
      3,5—6,3  миллиметра

    Что входит в комплект?

    Фотография упаковки

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    • серебряный адаптер SHP
    Badge-D2C

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