Мощное звучание
Полноразмерные наушники с прочными излучателями обеспечивают мощное звучание Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мощное звучание
Полноразмерные наушники с прочными излучателями обеспечивают мощное звучание Узнать обо всех преимуществах
Мощное звучание
Полноразмерные наушники с прочными излучателями обеспечивают мощное звучание Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мощное звучание
Полноразмерные наушники с прочными излучателями обеспечивают мощное звучание Узнать обо всех преимуществах
Удобная длина шнура облегчает передвижение при использовании наушников.
Это двусторонняя ушная накладка для прослушивания одним ухом
Полноразмерные чашки наушников Philips не только закрывают все ухо, что улучшает качество звучания, но также в них достаточно места для более крупного и эффективного излучателя.
Мягкие вельветовые подушечки для уха и амбушюры эргономичной формы обеспечивают повышенное удобство при длительном прослушивании музыки.
Механизм с простой регулировкой обеспечивает удобство и плотность прилегания амбушюр к ушной раковине для наилучшего качества звучания.
Звук
Подключения
Аксессуары
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка
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