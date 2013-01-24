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Стереонаушники

SHP5401/00
Общая оценка / 5
  • Для использования дома и в поездках Для использования дома и в поездках Для использования дома и в поездках
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    Стереонаушники

    SHP5401/00
    Общая оценка / 5

    Для использования дома и в поездках

    Сочетание мощного звука, легкости и портативности обеспечивает великолепный звук и максимальный комфорт при использовании в домашних условиях или в дороге Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 1 399 руб.

    Стереонаушники

    Для использования дома и в поездках

    Сочетание мощного звука, легкости и портативности обеспечивает великолепный звук и максимальный комфорт при использовании в домашних условиях или в дороге Узнать обо всех преимуществах

    Для использования дома и в поездках

    Сочетание мощного звука, легкости и портативности обеспечивает великолепный звук и максимальный комфорт при использовании в домашних условиях или в дороге Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 1 399 руб.

    Стереонаушники

    Для использования дома и в поездках

    Сочетание мощного звука, легкости и портативности обеспечивает великолепный звук и максимальный комфорт при использовании в домашних условиях или в дороге Узнать обо всех преимуществах

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      Удобные подушечки для уха повышают комфорт и улучшают характеристики басов

      Специальная форма и материалы высокого качества, используемые для изготовления амбушюр этих наушников от Philips, гарантируют максимальный комфорт за счет идеальной посадки. Они предотвращают утечку звука и улучшают характеристики низких частот. Форма амбушюр точно соответствует области вокруг уха.

      Легкая конструкция повышает уровень комфорта при длительном применении.

      Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.

      Односторонний кабель меньше спутывается, что повышает удобство в эксплуатации

      Кабель подсоединен только с одной стороны, что значительно уменьшает риск его запутывания и упрощает сматывание кабеля для хранения.

      Ухо закрывается полностью для оптимизации качества звучания

      Полноразмерные чашки наушников не только закрывают все ухо, что улучшает качество звучания, но также в них достаточно места для более крупного и эффективного излучателя.

      Сверхмягкая подкладка оголовья для максимального комфорта

      Сверхмягкие подушечки оголовья с мягкой тканевой подкладкой обеспечивают плотную посадку без излишнего давления.

      40-мм излучатель обеспечивает звук без искажений

      40-мм излучатель выполнен из композитного материала майлара для высокой чувствительности и мощности элемента, который обеспечивает звучание без слышимых искажений.

      Технические характеристики

      • Звук

        Акустическая система
        открытый
        Тип магнита
        Неодимовый
        Диапазон частот
        15 - 28 000  Гц
        Сопротивление
        32  Ом

      • Подключения

        Подключение кабеля
        одностороннее
        Разъем
        3,5 и 6,3  миллиметра
        Покрытие разъема
        Хромированный
        Тип кабеля
        Бескислородная медь

      • Аксессуары

        Адаптер
        3,5—6,3  миллиметра

      • Размеры упаковки

        высота
        26  см
        ширина
        20,6  см
        Глубина
        11,5  см
        Вес нетто
        0,179  кг
        Вес брутто
        0,444  кг
        Вес упаковки
        0,265  кг
        EAN
        87 12581 43923 1
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон

      • Внешняя упаковка

        Длина
        74,1  см
        ширина
        45  см
        высота
        57,7  см
        Вес нетто
        4,296  кг
        Вес брутто
        14,473  кг
        Вес упаковки
        10,177  кг
        EAN
        87 12581 43924 8
        Количество потребительских упаковок
        24

      • Внутренняя упаковка

        Длина
        43  см
        ширина
        35,8  см
        высота
        27,6  см
        Вес нетто
        1,074  кг
        Вес брутто
        3,227  кг
        Вес упаковки
        2,153  кг
        EAN
        87 12581 43925 5
        Количество потребительских упаковок
        6

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