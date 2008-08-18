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  • Динамическое звучание Динамическое звучание Динамическое звучание

    Проводные наушники для ТВ

    SHP5500/00

    Динамическое звучание

    Легкие и удобные стереонаушники, аккустически настроенные на прослушивание аудио с телевизора. Наслаждайтесь просмотром любимых телепрограмм, не беспокоя других. Кабель длиной 6 метров позволит смотреть телевизор с большего расстояния. Также наушники имеют регулятор громкости.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Проводные наушники для ТВ

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    Динамическое звучание

    Для телевизора

    40-мм излучатель обеспечивает звук без искажений

    40-мм излучатель обеспечивает звук без искажений

    40-мм излучатель выполнен из композитного материала майлара для высокой чувствительности и мощности элемента, который обеспечивает звучание без слышимых искажений.

    Легкая конструкция повышает уровень комфорта при длительном применении.

    Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.

    Уникальный съемный механизм блокирования кабелей

    Уделяя внимание даже мельчайшим деталям, конструкторы-акустики усовершенствовали блокирующий механизм так, чтобы съемный кабель не был случайно выдернут.

    Удобные подушечки для уха повышают комфорт и улучшают характеристики басов

    Специальная форма и материалы высокого качества, используемые для изготовления амбушюр этих наушников от Philips, гарантируют максимальный комфорт за счет идеальной посадки. Они предотвращают утечку звука и улучшают характеристики низких частот. Форма амбушюр точно соответствует области вокруг уха.

    Уровень комфорта повышен для использования в течение длительного времени

    Эти наушники выполнены по форме уха для обеспечения повышенной комфортности и большего наслаждения при длительных периодах прослушивания.

    Односторонний кабель меньше спутывается, что повышает удобство в эксплуатации

    Кабель подсоединен только с одной стороны, что значительно уменьшает риск его запутывания и упрощает сматывание кабеля для хранения.

    Идеальная длина для просмотра ТВ на расстоянии

    Длинный кабель 6 м для подключения наушников к ТВ или аудио компонентам.

    Линейный регулятор, который упрощает регулировку громкости

    Отрегулируйте громкость на желаемый для Вас уровень без необходимости подходить к устройству-источнику звука.

    Ухо закрывается полностью для оптимизации качества звучания

    Полноразмерные чашки наушников Philips не только закрывают все ухо, что улучшает качество звучания, но также в них достаточно места для более крупного и эффективного излучателя.

    Сверхмягкая подкладка оголовья для максимального комфорта

    Сверхмягкие подушечки оголовья с мягкой тканевой подкладкой обеспечивают плотную посадку без излишнего давления.

    • Звук

      Сопротивление
      32  ohm

    • Подключения

      Тип кабеля
      Бескислородная медь
      Разъем
      3.5  миллиметра

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      42.5  см
      Ширина
      35  см
      Высота
      28.2  см
      Вес нетто
      1.368  кг
      Вес брутто
      3.319  кг
      Вес упаковки
      1.951  кг

    Что входит в комплект?

    Фотография упаковки

    Другие продукты в комплекте

    • Управление
    • Адаптер
    Badge-D2C

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