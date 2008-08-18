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- Управление
- Адаптер
SHP5500/00
Динамическое звучание
Легкие и удобные стереонаушники, аккустически настроенные на прослушивание аудио с телевизора. Наслаждайтесь просмотром любимых телепрограмм, не беспокоя других. Кабель длиной 6 метров позволит смотреть телевизор с большего расстояния. Также наушники имеют регулятор громкости.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
40-мм излучатель выполнен из композитного материала майлара для высокой чувствительности и мощности элемента, который обеспечивает звучание без слышимых искажений.
Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.
Уделяя внимание даже мельчайшим деталям, конструкторы-акустики усовершенствовали блокирующий механизм так, чтобы съемный кабель не был случайно выдернут.
Специальная форма и материалы высокого качества, используемые для изготовления амбушюр этих наушников от Philips, гарантируют максимальный комфорт за счет идеальной посадки. Они предотвращают утечку звука и улучшают характеристики низких частот. Форма амбушюр точно соответствует области вокруг уха.
Эти наушники выполнены по форме уха для обеспечения повышенной комфортности и большего наслаждения при длительных периодах прослушивания.
Кабель подсоединен только с одной стороны, что значительно уменьшает риск его запутывания и упрощает сматывание кабеля для хранения.
Длинный кабель 6 м для подключения наушников к ТВ или аудио компонентам.
Отрегулируйте громкость на желаемый для Вас уровень без необходимости подходить к устройству-источнику звука.
Полноразмерные чашки наушников Philips не только закрывают все ухо, что улучшает качество звучания, но также в них достаточно места для более крупного и эффективного излучателя.
Сверхмягкие подушечки оголовья с мягкой тканевой подкладкой обеспечивают плотную посадку без излишнего давления.
Звук
Подключения
Внутренняя упаковка
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