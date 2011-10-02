Звук высокого разрешения обеспечивает максимально качественное воспроизведение музыки
Звук высокого разрешения обеспечивает превосходное качество воспроизведения, которое гораздо ближе к студийному, чем форматы CD 16 бит/44,1 кГц. Благодаря такому безупречному качеству звук высокого разрешения не оставит равнодушным ни одного меломана. Наушники соответствуют строжайшим стандартам качества и сертифицированы для воспроизведения звука высокого разрешения.
Прочное и долговечное оголовье из стали
Уникальные вспененные подушечки FloatingCushions для идеальной посадки
Внутренне оголовье 3D автоматически подстраивается под форму головы
Акустически настроенные 40-миллиметровые динамики для четкого сбалансированного звучания
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.