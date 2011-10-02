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  • Звук высокого разрешения и идеальная посадка Звук высокого разрешения и идеальная посадка Звук высокого разрешения и идеальная посадка

    Наушники Hi-Fi

    SHP8000/10

    Звук высокого разрешения и идеальная посадка

    Благодаря удобным амбушюрам FloatingCushions и звуку высокого разрешения наушники Philips SHP8000 обеспечивают наилучшее качество звучания

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    Наушники Hi-Fi

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    Звук высокого разрешения и идеальная посадка

    • Звук высокого разрешения
    • Полноразмерные
    Звук высокого разрешения обеспечивает максимально качественное воспроизведение музыки

    Звук высокого разрешения обеспечивает максимально качественное воспроизведение музыки

    Звук высокого разрешения обеспечивает превосходное качество воспроизведения, которое гораздо ближе к студийному, чем форматы CD 16 бит/44,1 кГц. Благодаря такому безупречному качеству звук высокого разрешения не оставит равнодушным ни одного меломана. Наушники соответствуют строжайшим стандартам качества и сертифицированы для воспроизведения звука высокого разрешения.

    Прочное и долговечное оголовье из стали

    Прочное и долговечное оголовье из стали

    Уникальные вспененные подушечки FloatingCushions для идеальной посадки

    Уникальные вспененные подушечки FloatingCushions для идеальной посадки

    Внутренне оголовье 3D автоматически подстраивается под форму головы

    Внутренне оголовье 3D автоматически подстраивается под форму головы

    Акустически настроенные 40-миллиметровые динамики для четкого сбалансированного звучания

    Акустически настроенные 40-миллиметровые динамики для четкого сбалансированного звучания

    Полноразмерная конструкция гарантирует превосходную звукоизоляцию

    Полноразмерная конструкция гарантирует превосходную звукоизоляцию

    Удлинительный кабель 1,6 м + кабель 1,4 м

    Удлинительный кабель 1,6 м + кабель 1,4 м

    • Звук

      Акустическая система
      Полуоткрытая
      Тип магнита
      Неодимовый
      Диапазон частот
      7–40 000  Гц
      Чувствительность
      104 дБ
      Диаметр излучателя
      40  миллиметра
      Максимальная входная мощность
      100  мВт
      Сопротивление
      32  ohm

    • Подключения

      Длина кабеля
      1,4 м + 1,6 м
      Подключение кабеля
      одностороннее
      Покрытие разъема
      Позолоченный

    • Внешняя упаковка

      Длина
      34.5  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      ширина
      24.5  см
      Вес брутто
      1.935  кг
      Высота
      23  см
      GTIN
      1 69 23410 71022 6
      Вес нетто
      0.8988  кг
      Вес упаковки
      1.0362  кг

    • Размеры упаковки

      Высота
      21.5  см
      Тип упаковки
      Картон
      Тип размещения на полке
      Оба
      ширина
      10.9  см
      Глубина
      19.6  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      69 23410 71022 9
      Вес брутто
      0.5375  кг
      Вес нетто
      0.2996  кг
      Вес упаковки
      0.2379  кг

    • Габариты изделия

      Высота
      21.5  см
      ширина
      19.6  см
      Глубина
      10.9  см
      Вес
      0.268  кг

    • Аксессуары

      В комплекте
      Удлинительный кабель 1,6 м
      Адаптер
      Позолоч.,3,5 - 6,3  миллиметра

    Что входит в комплект?

    Фотография упаковки

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    • Позолоченный адаптер SHP
    • Фиксатор кабеля на липучке
    Badge-D2C

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