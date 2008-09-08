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  • Динамическое звучание Hi-Fi Динамическое звучание Hi-Fi Динамическое звучание Hi-Fi

    Наушники Hi-Fi

    SHP8500/00

    Динамическое звучание Hi-Fi

    Удобные, настраиваемые наушники, оснащенные излучателями с неодимовыми магнитами, обеспечивают динамическое звучание

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    Наушники Hi-Fi

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    Динамическое звучание Hi-Fi

    • Мощный бас
    40-мм излучатель обеспечивает звук без искажений

    40-мм излучатель обеспечивает звук без искажений

    40-мм излучатель выполнен из композитного материала майлара для высокой чувствительности и мощности элемента, который обеспечивает звучание без слышимых искажений.

    Высококачественный линейно-кристаллический кабель из бескислородной меди

    Вследствие применения в этом кабеле сверхчистой меди, потери при передаче снижены до минимальных, что обеспечивает превосходное качество сигнала в наушниках и чистый звук.

    Легко регулируемое оголовье для оптимальной подстройки и удобства

    Механизм с простой регулировкой обеспечивает удобство и плотность прилегания амбушюр к ушной раковине для наилучшего качества звучания.

    Ухо закрывается полностью для оптимизации качества звучания

    Полноразмерные чашки наушников Philips не только закрывают все ухо, что улучшает качество звучания, но также в них достаточно места для более крупного и эффективного излучателя.

    Позолоченный адаптер для сверхнадежного соединения

    Будьте уверены в идеальном соединении и высоком качестве звучания независимо от того, какими гнездами снабжены ваши аудиоустройства - 3,5 мм или 6,35 мм.

    Односторонний кабель меньше спутывается, что повышает удобство в эксплуатации

    Кабель подсоединен только с одной стороны, что значительно уменьшает риск его запутывания и упрощает сматывание кабеля для хранения.

    Шнур длиной 3 м больше всего подходит для использования с гарнитурой

    Удобная длина шнура облегчает передвижение при использовании наушников.

    • Звук

      Диаметр излучателя
      40  миллиметра
      Чувствительность
      106  дБ
      Максимальная входная мощность
      1500  мВт
      Сопротивление
      32  ohm

    • Подключения

      Длина кабеля
      3  м

    • Внешняя упаковка

      EAN
      87 10895 95749 6

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      34.5  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      Ширина
      25  см
      Высота
      28  см
      Вес нетто
      1.68  кг
      Вес брутто
      2.06  кг
      Вес упаковки
      0.38  кг

    • Размеры упаковки

      Тип упаковки
      Картон
      Количество изделий в упаковке
      1

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Позолоченный адаптер SHP
    • Фиксатор кабеля на липучке
    Badge-D2C

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