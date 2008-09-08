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SHP8500/00
Динамическое звучание Hi-Fi
Удобные, настраиваемые наушники, оснащенные излучателями с неодимовыми магнитами, обеспечивают динамическое звучаниеУзнать обо всех преимуществах
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40-мм излучатель выполнен из композитного материала майлара для высокой чувствительности и мощности элемента, который обеспечивает звучание без слышимых искажений.
Вследствие применения в этом кабеле сверхчистой меди, потери при передаче снижены до минимальных, что обеспечивает превосходное качество сигнала в наушниках и чистый звук.
Механизм с простой регулировкой обеспечивает удобство и плотность прилегания амбушюр к ушной раковине для наилучшего качества звучания.
Полноразмерные чашки наушников Philips не только закрывают все ухо, что улучшает качество звучания, но также в них достаточно места для более крупного и эффективного излучателя.
Будьте уверены в идеальном соединении и высоком качестве звучания независимо от того, какими гнездами снабжены ваши аудиоустройства - 3,5 мм или 6,35 мм.
Кабель подсоединен только с одной стороны, что значительно уменьшает риск его запутывания и упрощает сматывание кабеля для хранения.
Удобная длина шнура облегчает передвижение при использовании наушников.
Звук
Подключения
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка
Размеры упаковки
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