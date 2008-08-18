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  • Превосходная четкость звучания Превосходная четкость звучания Превосходная четкость звучания

    Наушники Hi-Fi

    SHP8900/00

    Превосходная четкость звучания

    Удобные, настраиваемые наушники, оснащенные излучателями с неодимовыми магнитами, обеспечивают лучшую четкость звучания и большой частотный отклик

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    Наушники Hi-Fi

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    Превосходная четкость звучания

    Hi-Fi

    • Повышенная четкость звука

    Легко регулируемое оголовье для оптимальной подстройки и удобства

    Механизм с простой регулировкой обеспечивает удобство и плотность прилегания амбушюр к ушной раковине для наилучшего качества звучания.

    Уникальный съемный механизм блокирования кабелей

    Уделяя внимание даже мельчайшим деталям, конструкторы-акустики усовершенствовали блокирующий механизм так, чтобы съемный кабель не был случайно выдернут.

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    Чехол для хранения входит в комплект

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    Односторонний кабель меньше спутывается, что повышает удобство в эксплуатации

    Кабель подсоединен только с одной стороны, что значительно уменьшает риск его запутывания и упрощает сматывание кабеля для хранения.

    50-мм излучатель обеспечивает звук без слышимых искажений

    50-мм излучатель сочетает чувствительность композитного майлара и мощь неодима в своей магнитной схеме, что обеспечивает мощное звучание без искажений.

    Ухо закрывается полностью для оптимизации качества звучания

    Полноразмерные чашки наушников Philips не только закрывают все ухо, что улучшает качество звучания, но также в них достаточно места для более крупного и эффективного излучателя.

    Позолоченный разъем 24к для сверхнадежного соединения

    Можно не сомневаться, что золотое покрытие разъема обеспечит более надежное соединение для получения аудиосигнала лучшего качества.

    Съемный кабель длиной 4 м продлевает срок службы изделия и упрощает хранение

    Отсоединяемый кабель удобен для хранения и прост в использовании.

    Высококачественный линейно-кристаллический кабель из бескислородной меди

    Вследствие применения в этом кабеле сверхчистой меди, потери при передаче снижены до минимальных, что обеспечивает превосходное качество сигнала в наушниках и чистый звук.

    • Звук

      Диаметр излучателя
      50  миллиметра
      Чувствительность
      106  дБ
      Максимальная входная мощность
      1500  мВт
      Сопротивление
      32  ohm

    • Подключения

      Длина кабеля
      4  м

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      47  см
      Ширина
      25  см
      Высота
      31  см
      Вес нетто
      2.34  кг
      Вес брутто
      2.89  кг
      Вес упаковки
      55  кг

    Что входит в комплект?

    Фотография упаковки

    Другие продукты в комплекте

    • Отсоединяемый кабель
    • Позолоченный адаптер SHP
    • Защитный чехол
    Badge-D2C

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