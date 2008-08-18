Другие продукты в комплекте
- Отсоединяемый кабель
- Позолоченный адаптер SHP
- Защитный чехол
SHP8900/00
Превосходная четкость звучания
Удобные, настраиваемые наушники, оснащенные излучателями с неодимовыми магнитами, обеспечивают лучшую четкость звучания и большой частотный откликУзнать обо всех преимуществах
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Механизм с простой регулировкой обеспечивает удобство и плотность прилегания амбушюр к ушной раковине для наилучшего качества звучания.
Уделяя внимание даже мельчайшим деталям, конструкторы-акустики усовершенствовали блокирующий механизм так, чтобы съемный кабель не был случайно выдернут.
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Кабель подсоединен только с одной стороны, что значительно уменьшает риск его запутывания и упрощает сматывание кабеля для хранения.
50-мм излучатель сочетает чувствительность композитного майлара и мощь неодима в своей магнитной схеме, что обеспечивает мощное звучание без искажений.
Полноразмерные чашки наушников Philips не только закрывают все ухо, что улучшает качество звучания, но также в них достаточно места для более крупного и эффективного излучателя.
Можно не сомневаться, что золотое покрытие разъема обеспечит более надежное соединение для получения аудиосигнала лучшего качества.
Отсоединяемый кабель удобен для хранения и прост в использовании.
Вследствие применения в этом кабеле сверхчистой меди, потери при передаче снижены до минимальных, что обеспечивает превосходное качество сигнала в наушниках и чистый звук.
Звук
Подключения
Внутренняя упаковка
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