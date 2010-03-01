Другие продукты в комплекте
- Насадки
- разъем
- Кабельный зажим
- Чехол
SHQ1000/10
Подходят для занятий спортом
Созданы из водостойких материалов, покрыты антибактериальным средством для защиты от микробов — эти наушники предназначены для любителей спортаУзнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Изготовленные из водоустойчивых материалов наушники защищены от повреждения влагой.
Следите за эффективностью тренировок с помощью этого простого и бесплатного приложения, разработанного компанией Philips специально для вас. Приложение ActionFit позволяет задавать индивидуальный план тренировок с указанием длительности, расстояния и расчетом калорий, а также выбирать любимую музыку для каждого занятия. После тренировки о своих достижениях можно сообщить в Twitter и Facebook. Для учета расстояния и определения количества калорий требуется GPS, загрузите его из App Store, и вы готовы к занятиям!
Зажим помогает надежно закрепить кабель
Необычайно мягкие силиконовые насадки 3 размеров, входящие в комплект этих наушников Philips, удобно помещаются в ушах и блокируют нежелательные шумы, не оказывая давления на ушную раковину.
Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.
Сверхлегкий дизайн, хорошее прилегание, подходят для занятий спортом
Отличное звучание задает ритм тренировок и способствует новым достижениям
Звук
Подключения
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка
Размеры упаковки
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