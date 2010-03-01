Ключевые слова для поиска

  • Подходят для занятий спортом Подходят для занятий спортом Подходят для занятий спортом

    ActionFit Спортивные наушники-вкладыши

    SHQ1000/10

    Подходят для занятий спортом

    Созданы из водостойких материалов, покрыты антибактериальным средством для защиты от микробов — эти наушники предназначены для любителей спорта

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    ActionFit Спортивные наушники-вкладыши

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Подходят для занятий спортом

    Регулируемое крепление

    • ActionFit
    • Оранжевый с белым
    Непроницаемые для пота

    Непроницаемые для пота

    Изготовленные из водоустойчивых материалов наушники защищены от повреждения влагой.

    Следите за эффективностью тренировок с помощью бесплатного приложения ActionFit

    Следите за эффективностью тренировок с помощью бесплатного приложения ActionFit

    Следите за эффективностью тренировок с помощью этого простого и бесплатного приложения, разработанного компанией Philips специально для вас. Приложение ActionFit позволяет задавать индивидуальный план тренировок с указанием длительности, расстояния и расчетом калорий, а также выбирать любимую музыку для каждого занятия. После тренировки о своих достижениях можно сообщить в Twitter и Facebook. Для учета расстояния и определения количества калорий требуется GPS, загрузите его из App Store, и вы готовы к занятиям!

    Кабельный зажим

    Кабельный зажим

    Зажим помогает надежно закрепить кабель

    Необычайно мягкие силиконовые насадки удобно располагаются в ушах

    Необычайно мягкие силиконовые насадки удобно располагаются в ушах

    Необычайно мягкие силиконовые насадки 3 размеров, входящие в комплект этих наушников Philips, удобно помещаются в ушах и блокируют нежелательные шумы, не оказывая давления на ушную раковину.

    Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

    Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

    Сверхлегкий дизайн

    Сверхлегкий дизайн, хорошее прилегание, подходят для занятий спортом

    Стереозвук с ударными басами задает ритм работы

    Отличное звучание задает ритм тренировок и способствует новым достижениям

    • Звук

      Диаметр излучателя
      13.5  миллиметра
      Чувствительность
      110  дБ
      Максимальная входная мощность
      10  мВт
      Сопротивление
      16  ohm

    • Подключения

      Тип кабеля
      Бескислородная медь (OFC)
      Длина кабеля
      1.2  м
      Разъем
      3.5  миллиметра

    • Внешняя упаковка

      EAN
      87 12581 53241 3

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      18.5  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      Ширина
      10.5  см
      Высота
      10.4  см
      Вес нетто
      0.135  кг
      Вес брутто
      0.277  кг
      Вес упаковки
      0.142  кг

    • Размеры упаковки

      Тип упаковки
      Блистер
      Тип размещения на полке
      Оба
      Количество изделий в упаковке
      1

    Что входит в комплект?

    Фотография упаковки

    Другие продукты в комплекте

    • Насадки
    • разъем
    • Кабельный зажим
    • Чехол
    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.