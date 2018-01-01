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    ActionFit Спортивные наушники

    SHQ1250TBK/00

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    Сверхлегкая модель SHQ1250 идеально подходит для спортзала и пробежек. Эти надежные наушники обеспечивают мощные басы и комфортную посадку.

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    ActionFit Спортивные наушники

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    Защита от пота

    • 13,6-мм излучатели/полузакрытое оформл.
    • Заушное крепление

    Излучатели 13,6 мм обеспечивают мощный звук

    Мощные высококачественные излучатели 13,6 мм создают чистое, живое звучание музыки с глубокими динамичными басами, которое поможет вам продолжать тренировки с полными силами.

    Открытое акустическое оформление позволяет оставаться на связи с окружающими

    Эти наушники ActionFit не блокируют внешние звуки, чтобы вы оставались в курсе происходящего вокруг — это особенно важно при занятиях на открытом воздухе. Открытое акустическое оформление позволяет слышать окружающие звуки без ущерба для качества звучания.

    Крепление-крючок для надежной и комфортной посадки

    Крепление-крючок обеспечивает надежную и комфортную посадку.

    • Звук

      Диаметр излучателя
      13,6 мм
      Сопротивление
      32 Ом
      Максимальная входная мощность
      10 мВт
      Чувствительность
      106 дБ
      Диапазон частот
      15 - 22 000

    • Подключения

      Тип кабеля
      Бескислородная медь (OFC)
      Длина кабеля
      1  м
      Разъем
      3.5  миллиметра

    • Внешняя упаковка

      Вес нетто
      0.847  фунта

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      18.1  см
      Количество потребительских упаковок
      6
      Длина
      7.1  (дюймы)
      Ширина
      16.2  см
      Высота
      6.5  см
      Ширина
      6.4  (дюймы)
      Высота
      2.6  (дюймы)
      Вес нетто
      0.096  кг
      Вес брутто
      0.27  кг
      Вес нетто
      0.212  фунта
      Вес брутто
      0.595  фунта
      Вес упаковки
      0.174  кг
      Вес упаковки
      0.384  фунта
      GTIN
      2 69 25970 71194 8

    • Размеры упаковки

      Тип упаковки
      Картон
      Тип размещения на полке
      Оба
      Высота
      6.8  (дюймы)
      Количество изделий в упаковке
      1
      Ширина
      2  (дюймы)
      Глубина
      1  (дюймы)
      Вес брутто
      0.073  фунта
      Вес нетто
      0.035  фунта
      Вес упаковки
      0.037  фунта

    • Размеры продукта

      Ширина
      1.4  (дюймы)
      Высота
      2.4  (дюймы)
      Глубина
      0.8  (дюймы)
      Вес
      0.035  фунта

    Badge-D2C

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