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Сверхлегкая модель SHQ1250 идеально подходит для спортзала и пробежек. Эти надежные наушники обеспечивают мощные басы и комфортную посадку. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Добейтесь успеха!
Сверхлегкая модель SHQ1250 идеально подходит для спортзала и пробежек. Эти надежные наушники обеспечивают мощные басы и комфортную посадку. Узнать обо всех преимуществах
Добейтесь успеха!
Сверхлегкая модель SHQ1250 идеально подходит для спортзала и пробежек. Эти надежные наушники обеспечивают мощные басы и комфортную посадку. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Добейтесь успеха!
Сверхлегкая модель SHQ1250 идеально подходит для спортзала и пробежек. Эти надежные наушники обеспечивают мощные басы и комфортную посадку. Узнать обо всех преимуществах
Крепление-крючок обеспечивает надежную и комфортную посадку.
Эти наушники ActionFit не блокируют внешние звуки, чтобы вы оставались в курсе происходящего вокруг — это особенно важно при занятиях на открытом воздухе. Открытое акустическое оформление позволяет слышать окружающие звуки без ущерба для качества звучания.
Мощные высококачественные излучатели 13,6 мм создают чистое, живое звучание музыки с глубокими динамичными басами, которое поможет вам продолжать тренировки с полными силами.
Дизайн
Звук
Подключения
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
Габариты изделия