Мощные высококачественные излучатели 13,6 мм создают чистое, живое звучание музыки с глубокими динамичными басами, которое поможет вам продолжать тренировки с полными силами.
Открытое акустическое оформление позволяет оставаться на связи с окружающими
Эти наушники ActionFit не блокируют внешние звуки, чтобы вы оставались в курсе происходящего вокруг — это особенно важно при занятиях на открытом воздухе. Открытое акустическое оформление позволяет слышать окружающие звуки без ущерба для качества звучания.
Крепление-крючок для надежной и комфортной посадки
Крепление-крючок обеспечивает надежную и комфортную посадку.
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