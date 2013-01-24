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ActionFit

Спортивные наушники

SHQ1250TBK/00
Общая оценка / 5
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    ActionFit Спортивные наушники

    SHQ1250TBK/00
    Общая оценка / 5

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    Сверхлегкая модель SHQ1250 идеально подходит для спортзала и пробежек. Эти надежные наушники обеспечивают мощные басы и комфортную посадку. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 1 099 руб.
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    ActionFit Спортивные наушники

    Добейтесь успеха!

    Сверхлегкая модель SHQ1250 идеально подходит для спортзала и пробежек. Эти надежные наушники обеспечивают мощные басы и комфортную посадку. Узнать обо всех преимуществах

    Добейтесь успеха!

    Сверхлегкая модель SHQ1250 идеально подходит для спортзала и пробежек. Эти надежные наушники обеспечивают мощные басы и комфортную посадку. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 1 099 руб.
    Найти похожие продукты

    ActionFit Спортивные наушники

    Добейтесь успеха!

    Сверхлегкая модель SHQ1250 идеально подходит для спортзала и пробежек. Эти надежные наушники обеспечивают мощные басы и комфортную посадку. Узнать обо всех преимуществах

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      Защита от пота

      • 13,6-мм излучатели/полузакрытое оформл.
      • Заушное крепление

      Крепление-крючок для надежной и комфортной посадки

      Крепление-крючок обеспечивает надежную и комфортную посадку.

      Открытое акустическое оформление позволяет оставаться на связи с окружающими

      Эти наушники ActionFit не блокируют внешние звуки, чтобы вы оставались в курсе происходящего вокруг — это особенно важно при занятиях на открытом воздухе. Открытое акустическое оформление позволяет слышать окружающие звуки без ущерба для качества звучания.

      Излучатели 13,6 мм обеспечивают мощный звук

      Мощные высококачественные излучатели 13,6 мм создают чистое, живое звучание музыки с глубокими динамичными басами, которое поможет вам продолжать тренировки с полными силами.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Черный

      • Звук

        Диафрагма
        Майларовый купол
        Звуковая катушка
        CCAW
        Акустическая система
        открытый
        Сопротивление
        32 Ом
        Максимальная входная мощность
        10 мВт
        Чувствительность
        106 дБ
        Диаметр излучателя
        13,6 мм
        Диапазон частот
        15 - 22 000

      • Подключения

        Тип кабеля
        Бескислородная медь (OFC)
        Подключение кабеля
        Параллельное, симметричное
        Длина кабеля
        1,0  м
        Разъем
        3,5  миллиметра
        Покрытие разъема
        Позолоченный

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        0,595  фунта
        Вес брутто
        0,27  кг
        GTIN
        2 69 25970 71194 8
        высота
        6,5  см
        высота
        2,6  (дюймы)
        Длина
        18,1  см
        Длина
        7,1  (дюймы)
        Вес нетто
        0,212  фунта
        Вес нетто
        0,096  кг
        Количество потребительских упаковок
        6
        Вес упаковки
        0,174  кг
        Вес упаковки
        0,384  фунта
        ширина
        16,2  см
        ширина
        6,4  (дюймы)

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        2,69  фунта
        Вес брутто
        1,22  кг
        GTIN
        1 69 25970 71194 1
        высота
        14,2  см
        высота
        5,6  (дюймы)
        Длина
        33,3  см
        Длина
        13,1  (дюймы)
        Вес нетто
        0,847  фунта
        Вес нетто
        0,384  кг
        Количество потребительских упаковок
        24
        Вес упаковки
        0,836  кг
        Вес упаковки
        1,843  фунта
        ширина
        18,9  см
        ширина
        7,4  (дюймы)

      • Размеры упаковки

        Глубина
        2,5  см
        Глубина
        1  (дюймы)
        EAN
        69 25970 71194 4
        Вес брутто
        0,033  кг
        Вес брутто
        0,073  фунта
        высота
        17,2  см
        высота
        6,8  (дюймы)
        Вес нетто
        0,035  фунта
        Вес нетто
        0,016  кг
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон
        Вес упаковки
        0,037  фунта
        Вес упаковки
        0,017  кг
        Тип размещения на полке
        Оба
        ширина
        5  см
        ширина
        2  (дюймы)

      • Габариты изделия

        Глубина
        0,8  (дюймы)
        Глубина
        2  см
        высота
        2,4  (дюймы)
        высота
        6  см
        Вес
        0,035  фунта
        Вес
        0,016  кг
        ширина
        1,4  (дюймы)
        ширина
        3,5  см

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