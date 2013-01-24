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ActionFit

Спортивные наушники с микрофоном

SHQ1305WS/00
Общая оценка / 5
  • Максимальная свобода и безграничные возможности Максимальная свобода и безграничные возможности Максимальная свобода и безграничные возможности
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    ActionFit Спортивные наушники с микрофоном

    SHQ1305WS/00
    Общая оценка / 5

    Максимальная свобода и безграничные возможности

    Устанавливайте личные рекорды благодаря сверхлегким наушникам Actionfit SHQ1305. Они не боятся пота и дождя, а благодаря высококачественным излучателям и фиксатору посадки С-образной формы эта надежная модель воспроизводит мощные басы и обеспечивает оптимальную посадку. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    ActionFit Спортивные наушники с микрофоном

    Максимальная свобода и безграничные возможности

    Устанавливайте личные рекорды благодаря сверхлегким наушникам Actionfit SHQ1305. Они не боятся пота и дождя, а благодаря высококачественным излучателям и фиксатору посадки С-образной формы эта надежная модель воспроизводит мощные басы и обеспечивает оптимальную посадку. Узнать обо всех преимуществах

    Максимальная свобода и безграничные возможности

    Устанавливайте личные рекорды благодаря сверхлегким наушникам Actionfit SHQ1305. Они не боятся пота и дождя, а благодаря высококачественным излучателям и фиксатору посадки С-образной формы эта надежная модель воспроизводит мощные басы и обеспечивает оптимальную посадку. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    ActionFit Спортивные наушники с микрофоном

    Максимальная свобода и безграничные возможности

    Устанавливайте личные рекорды благодаря сверхлегким наушникам Actionfit SHQ1305. Они не боятся пота и дождя, а благодаря высококачественным излучателям и фиксатору посадки С-образной формы эта надежная модель воспроизводит мощные басы и обеспечивает оптимальную посадку. Узнать обо всех преимуществах

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      Максимальная свобода и безграничные возможности

      Надежная посадка и сверхлегкая конструкция

      • 8,6-мм излучатели/открытое оформление
      • Наушник-вкладыш
      Легкая конструкция (5,7 г) для максимального комфорта*

      Легкая конструкция (5,7 г) для максимального комфорта*

      Эти спортивные наушники Actionfit очень легкие (всего 5,7 г) и настолько удобные, что вы не вспомните о них даже при длительном прослушивании. Они идеально подходят для завершения самого трудного последнего этапа тренировки.

      Кабельный зажим входит в комплект для защиты от спутывания кабеля во время тренировки

      Кабельный зажим входит в комплект для защиты от спутывания кабеля во время тренировки

      В комплект наушников ActionFit входит кабельный зажим, обеспечивающий удобное положение кабеля во время максимальных нагрузок.

      C-образный фиксатор удерживает наушники в заданном положении

      C-образный фиксатор удерживает наушники в заданном положении

      Прорезиненный C-образный фиксатор обеспечивает надежную посадку наушников Actionfit, позволяя полностью сосредоточиться на тренировке.

      Превосходное звучание для эффективных результатов

      Превосходное звучание для эффективных результатов

      8,6-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают великолепное звучание, которое помогает достичь превосходных результатов.

      Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®), для максимальной прочности

      Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®), для максимальной прочности

      Усиленный кевларовый кабель наушников (Kevlar®) способен выдержать самые жесткие условия тренировок.

      Открытое акустическое оформление позволяет оставаться на связи с окружающими

      Открытое акустическое оформление позволяет оставаться на связи с окружающими

      Эти наушники ActionFit не блокируют внешние звуки, чтобы вы оставались в курсе происходящего вокруг — это особенно важно при занятиях на открытом воздухе. Открытое акустическое оформление позволяет слышать окружающие звуки без ущерба для качества звучания.

      Защита от влаги и пота — идеально для тренировок

      Защита от влаги и пота — идеально для тренировок

      Ни пот, ни дождь больше не станут помехой для наслаждения любимой музыкой. Эти спортивные наушники ActionFit изготовлены из материалов, которые не боятся влаги и пота, — идеальный выбор для тренировок в любых погодных условиях.

      3 размера насадок для удобной посадки

      3 размера насадок для удобной посадки

      Дистанционное управление и микрофон для переключения между музыкой и вызовами

      Дистанционное управление и микрофон для переключения между музыкой и вызовами

      Технические характеристики

      • Звук

        Диафрагма
        ПЭТ
        Диапазон частот
        15 - 22 000  Гц
        Сопротивление
        32 Ом
        Чувствительность
        107 дБ
        Максимальная входная мощность
        10 мВт
        Диаметр излучателя
        13,6 мм
        Акустическая система
        Полузакрытая
        Тип магнита
        Неодимовый

      • Дизайн

        цвет
        Белый

      • Подключения

        Разъем
        3,5  миллиметра
        Длина кабеля
        1,2  м
        Подключение кабеля
        Параллельное, симметричное
        Покрытие разъема
        Позолоченный

      • Аксессуары

        Чехол для хранения
        Да
        Размещение кабелей
        Кабельный зажим

      • Размеры упаковки

        EAN
        69 25970 70020 7
        Глубина
        2,5  см
        Вес брутто
        0,0584  кг
        высота
        17,5  см
        Вес нетто
        0,0244  кг
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Блистер
        Вес упаковки
        0,034  кг
        Тип размещения на полке
        Оба
        ширина
        9,5  см

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        0,2062  кг
        GTIN
        2 69 25970 70020 1
        высота
        10,5  см
        Длина
        18  см
        Вес нетто
        0,0732  кг
        Количество потребительских упаковок
        3
        Вес упаковки
        0,133  кг
        ширина
        8,2  см

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        1,9326  кг
        GTIN
        1 69 25970 70020 4
        высота
        24,8  см
        Длина
        38  см
        Вес нетто
        0,5856  кг
        Количество потребительских упаковок
        24
        Вес упаковки
        1,347  кг
        ширина
        18,1  см

      • Габариты изделия

        Глубина
        2,8  см
        высота
        8  см
        Вес
        0,0244  кг
        ширина
        3  см

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