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ActionFit

Спортивные наушники-вкладыши

SHQ2200PK/98
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    ActionFit Спортивные наушники-вкладыши

    SHQ2200PK/98
    Общая оценка / 5

    Подходят для занятий спортом

    Наушники SHQ2200 с уникальным запатентованным заушным креплением помогут вам сосредоточиться на тренировке и сохранять мотивацию. Эти наушники вас не подведут и гарантируют отличный звук, с которым не захочется останавливаться. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    ActionFit Спортивные наушники-вкладыши

    Подходят для занятий спортом

    Наушники SHQ2200 с уникальным запатентованным заушным креплением помогут вам сосредоточиться на тренировке и сохранять мотивацию. Эти наушники вас не подведут и гарантируют отличный звук, с которым не захочется останавливаться. Узнать обо всех преимуществах

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      Подходят для занятий спортом

      Регулируемое заушное крепление для надежной посадки

      • ActionFit
      • Розовый
      Запатентованное регулируемое заушное крепление для надежной посадки

      Запатентованное регулируемое заушное крепление для надежной посадки

      Наушники ActionFit с запатентованным регулируемым заушным креплением обеспечивают превосходную надежную посадку и комфорт. Просто поместите крючки за уши и сдвиньте регулируемое крепление вверх или вниз для комфортной посадки. Теперь вы готовы к покорению любых высот и препятствий — наушники останутся на месте, чем бы вы ни занимались.

      Мягкие резиновые насадки обеспечивают надежную посадку наушников

      Мягкие резиновые насадки обеспечивают надежную посадку наушников

      Наушники ActionFit изготовлены из высококачественной нескользящей резины, что гарантирует плотную и комфортную посадку независимо от длительности вашей тренировки и энергичности движений.

      Усиленный кевларовый кабель максимальной прочности

      Усиленный кевларовый кабель максимальной прочности

      Конструкция наушников ActionFit разрабатывалась специально для гарантии прочности и надежности. Кевларовый кабель хорошо защищен от износа и поломок и рассчитан на использование в жестких условиях, в том числе для тренировок.

      Защищены от пота и дождя — идеальны для любых тренировок

      Защищены от пота и дождя — идеальны для любых тренировок

      Наушники ActionFit специально разработаны для людей, ведущих активный образ жизни. Независимо от того, каким спортом вы занимаетесь и как тренируетесь, ваши наушники справятся и с перегревом, и с влагой, и с потом! Выполненные из первоклассных водостойких материалов, эти наушники удобны и защищены от пота и дождя.

      Наушники весом 8 грамм для идеальной посадки и абсолютного комфорта

      Наушники весом 8 грамм для идеальной посадки и абсолютного комфорта

      Наушники ActionFit весят всего 8 грамм — они очень легкие и комфортные при носке. Скорее всего, во время тренировки вы даже не будете их ощущать — останется лишь превосходный, мощный звук, который поможет сконцентрироваться и усилит мотивацию.

      Насадки 3 размеров для оптимального прилегания

      Насадки 3 размеров для оптимального прилегания

      Излучатели 13,6 мм обеспечивают мощный звук

      Излучатели 13,6 мм обеспечивают мощный звук

      Светоотражающий фиксатор на кабеле

      Светоотражающий фиксатор на кабеле

      Кабельный зажим и защитный чехол для удобства использования и хранения

      В комплект наушников ActionFit входит специальный зажим и чехол для удобного регулирования положения кабеля и надежного хранения. Наслаждайтесь тренировкой без путаницы с проводом благодаря зажиму и храните наушники в дышащем чехле. Легко и просто!

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Диафрагма
        ПЭТ
        Тип магнита
        Неодимовый
        Тип
        Динамический
        Звуковая катушка
        CCAW
        Диапазон частот
        20 - 20 000  Гц
        Диаметр излучателя
        13.6  миллиметра
        Чувствительность
        106  дБ
        Максимальная входная мощность
        10  мВт
        Сопротивление
        32  ohm

      • Подключения

        Тип кабеля
        Бескислородная медь (OFC)
        Подключение кабеля
        Параллельное, симметричное
        Покрытие разъема
        Позолоченный
        Длина кабеля
        1.0  м
        Разъем
        3.5  миллиметра

      • Внешняя упаковка

        Длина
        38  см
        Количество потребительских упаковок
        24
        ширина
        18.1  см
        Вес брутто
        1.987  кг
        высота
        24.5  см
        GTIN
        1 69 23410 72075 1
        Вес нетто
        0.528  кг
        Вес упаковки
        1.459  кг

      • Внутренняя упаковка

        Длина
        18  см
        Количество потребительских упаковок
        3
        ширина
        8.2  см
        высота
        10.5  см
        Вес нетто
        0.066  кг
        Вес брутто
        0.213  кг
        Вес упаковки
        0.147  кг
        GTIN
        2 69 23410 72075 8

      • Размеры упаковки

        высота
        17.5  см
        Тип упаковки
        Картон
        Тип размещения на полке
        Оба
        ширина
        9.5  см
        Глубина
        2.5  см
        Количество изделий в упаковке
        1
        EAN
        69 23410 72075 4
        Вес брутто
        0.06  кг
        Вес нетто
        0.022  кг
        Вес упаковки
        0.038  кг

      • Габариты изделия

        высота
        6.35  см
        ширина
        3.95  см
        Глубина
        2.4  см
        Вес
        0.022  кг

      • Аксессуары

        В комплекте
        Чехол для транспортировки
        Размещение кабелей
        Кабельный зажим

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