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    ActionFit Спортивные наушники-вкладыши

    SHQ2200/10

    Подходят для занятий спортом

    Наушники SHQ2200 с уникальным запатентованным заушным креплением помогут вам сосредоточиться на тренировке и сохранять мотивацию. Эти наушники вас не подведут и гарантируют отличный звук, с которым не захочется останавливаться.

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    ActionFit Спортивные наушники-вкладыши

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    Подходят для занятий спортом

    Регулируемое заушное крепление для надежной посадки

    • ActionFit
    • Оранжевый с серым
    Наушники весом 8 грамм для идеальной посадки и абсолютного комфорта

    Наушники весом 8 грамм для идеальной посадки и абсолютного комфорта

    Наушники ActionFit весят всего 8 грамм — они очень легкие и комфортные при носке. Скорее всего, во время тренировки вы даже не будете их ощущать — останется лишь превосходный, мощный звук, который поможет сконцентрироваться и усилит мотивацию.

    Мягкие резиновые насадки обеспечивают надежную посадку наушников

    Мягкие резиновые насадки обеспечивают надежную посадку наушников

    Наушники ActionFit изготовлены из высококачественной нескользящей резины, что гарантирует плотную и комфортную посадку независимо от длительности вашей тренировки и энергичности движений.

    Усиленный кевларовый кабель максимальной прочности

    Усиленный кевларовый кабель максимальной прочности

    Конструкция наушников ActionFit разрабатывалась специально для гарантии прочности и надежности. Кевларовый кабель хорошо защищен от износа и поломок и рассчитан на использование в жестких условиях, в том числе для тренировок.

    Запатентованное регулируемое заушное крепление для надежной посадки

    Запатентованное регулируемое заушное крепление для надежной посадки

    Наушники ActionFit с запатентованным регулируемым заушным креплением обеспечивают превосходную надежную посадку и комфорт. Просто поместите крючки за уши и сдвиньте регулируемое крепление вверх или вниз для комфортной посадки. Теперь вы готовы к покорению любых высот и препятствий — наушники останутся на месте, чем бы вы ни занимались.

    Защищены от пота и дождя — идеальны для любых тренировок

    Защищены от пота и дождя — идеальны для любых тренировок

    Наушники ActionFit специально разработаны для людей, ведущих активный образ жизни. Независимо от того, каким спортом вы занимаетесь и как тренируетесь, ваши наушники справятся и с перегревом, и с влагой, и с потом! Выполненные из первоклассных водостойких материалов, эти наушники удобны и защищены от пота и дождя.

    Насадки 3 размеров для оптимального прилегания

    Насадки 3 размеров для оптимального прилегания

    Излучатели 13,6 мм обеспечивают мощный звук

    Излучатели 13,6 мм обеспечивают мощный звук

    Светоотражающий фиксатор на кабеле

    Светоотражающий фиксатор на кабеле

    Кабельный зажим и защитный чехол для удобства использования и хранения

    В комплект наушников ActionFit входит специальный зажим и чехол для удобного регулирования положения кабеля и надежного хранения. Наслаждайтесь тренировкой без путаницы с проводом благодаря зажиму и храните наушники в дышащем чехле. Легко и просто!

    • Звук

      Диаметр излучателя
      13.6  миллиметра
      Чувствительность
      106  дБ
      Максимальная входная мощность
      10  мВт
      Сопротивление
      32  ohm

    • Подключения

      Тип кабеля
      Бескислородная медь (OFC)
      Длина кабеля
      1  м
      Разъем
      3.5  миллиметра

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      18  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      Ширина
      8.2  см
      Высота
      10.5  см
      Вес нетто
      0.066  кг
      Вес брутто
      0.2007  кг
      Вес упаковки
      0.1347  кг
      GTIN
      2 87 12581 64298 7

    • Размеры упаковки

      Тип упаковки
      Макетная
      Тип размещения на полке
      Макетная
      Количество изделий в упаковке
      1

    Badge-D2C

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