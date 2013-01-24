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Спортивные наушники

SHQ3300LF/00
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  • Максимальная свобода и безграничные возможности Максимальная свобода и безграничные возможности Максимальная свобода и безграничные возможности
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    Спортивные наушники

    SHQ3300LF/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Максимальная свобода и безграничные возможности

    Максимально эффективные тренировки благодаря легким наушникам Actionfit SHQ3300 с защитой от пота, которые оснащены регулируемым креплением-крючком. Восхитительный звук и едва заметная посадка для вашего комфорта. Узнать обо всех преимуществах

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    Спортивные наушники

    Максимальная свобода и безграничные возможности

    Максимально эффективные тренировки благодаря легким наушникам Actionfit SHQ3300 с защитой от пота, которые оснащены регулируемым креплением-крючком. Восхитительный звук и едва заметная посадка для вашего комфорта. Узнать обо всех преимуществах

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      Максимальная свобода и безграничные возможности

      Надежная посадка и легкая конструкция

      • 8,6-мм излучатели, закрытая конструкция
      • Заушное крепление
      Легкая конструкция (7,1 г) для максимального комфорта*

      Легкая конструкция (7,1 г) для максимального комфорта*

      Эти спортивные наушники Actionfit очень легкие (всего 7,1 г) и настолько удобные, что вы не вспомните о них даже при длительном прослушивании. Они идеально подходят для завершения самого трудного последнего этапа тренировки.

      Регулируемое крепление-крючок для оптимальной посадки

      Регулируемое крепление-крючок для оптимальной посадки

      Регулируемое крепление-крючок обеспечивает идеальную посадку наушников ActionFit SHQ3300. Просто наденьте наушники и отрегулируйте крепление-крючок таким образом, чтобы оно плотно прилегало к уху. Теперь вы готовы к покорению любых высот и препятствий — наушники останутся на месте.

      Кабельный зажим входит в комплект для защиты от спутывания кабеля во время тренировки

      Кабельный зажим входит в комплект для защиты от спутывания кабеля во время тренировки

      В комплект наушников ActionFit входит кабельный зажим, обеспечивающий удобное положение кабеля во время максимальных нагрузок.

      Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®), для максимальной прочности

      Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®), для максимальной прочности

      Усиленный кевларовый кабель наушников (Kevlar®) способен выдержать самые жесткие условия тренировок.

      Защита от влаги и пота — идеально для тренировок

      Защита от влаги и пота — идеально для тренировок

      Ни пот, ни дождь больше не станут помехой для наслаждения любимой музыкой. Эти спортивные наушники ActionFit изготовлены из материалов, которые не боятся влаги и пота, — идеальный выбор для тренировок в любых погодных условиях.

      Превосходное звучание для эффективных результатов

      Превосходное звучание для эффективных результатов

      8,6-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают великолепное звучание, которое помогает достичь превосходных результатов.

      3 размера насадок для удобной посадки

      3 размера насадок для удобной посадки

      Наушники-вкладыши обеспечивают звукоизоляцию

      Наушники-вкладыши обеспечивают плотное прилегание к стенкам слухового прохода, что приводит к превосходной звуковой изоляции. Акустические трубки овальной формы эргономичны и обеспечивают удобную посадку.

      Технические характеристики

      • Звук

        Диафрагма
        ПЭТ
        Сопротивление
        16  Ом
        Чувствительность
        107  дБ
        Максимальная входная мощность
        20  мВт
        Диаметр излучателя
        8,6  миллиметра
        Тип магнита
        Неодимовый
        Акустическая система
        Закрытая
        Диапазон частот
        6–24 000  Гц

      • Дизайн

        цвет
        Желтый лайм и белый

      • Подключения

        Подключение кабеля
        Параллельное, симметричное
        Длина кабеля
        1,2  м
        Разъем
        3,5  миллиметра
        Покрытие разъема
        Позолоченный
        Покрытие разъема
        Позолоченный

      • Аксессуары

        Размещение кабелей
        Кабельный зажим
        Чехол для хранения
        Да

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          • Наушники сертифицированы по стандартам IPX4 и IPX7, гарнитуры — по стандарту IPX2.