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  • Максимальная свобода и безграничные возможности Максимальная свобода и безграничные возможности Максимальная свобода и безграничные возможности
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    Спортивные наушники

    SHQ3300LF/00

    Максимальная свобода и безграничные возможности

    Максимально эффективные тренировки благодаря легким наушникам Actionfit SHQ3300 с защитой от пота, которые оснащены регулируемым креплением-крючком. Восхитительный звук и едва заметная посадка для вашего комфорта.

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    Спортивные наушники

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    Максимальная свобода и безграничные возможности

    Надежная посадка и легкая конструкция

    • 8,6-мм излучатели, закрытая конструкция
    • Заушное крепление
    Легкая конструкция (7,1 г) для максимального комфорта*

    Легкая конструкция (7,1 г) для максимального комфорта*

    Эти спортивные наушники Actionfit очень легкие (всего 7,1 г) и настолько удобные, что вы не вспомните о них даже при длительном прослушивании. Они идеально подходят для завершения самого трудного последнего этапа тренировки.

    Регулируемое крепление-крючок для оптимальной посадки

    Регулируемое крепление-крючок для оптимальной посадки

    Регулируемое крепление-крючок обеспечивает идеальную посадку наушников ActionFit SHQ3300. Просто наденьте наушники и отрегулируйте крепление-крючок таким образом, чтобы оно плотно прилегало к уху. Теперь вы готовы к покорению любых высот и препятствий — наушники останутся на месте.

    Кабельный зажим входит в комплект для защиты от спутывания кабеля во время тренировки

    Кабельный зажим входит в комплект для защиты от спутывания кабеля во время тренировки

    В комплект наушников ActionFit входит кабельный зажим, обеспечивающий удобное положение кабеля во время максимальных нагрузок.

    Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®), для максимальной прочности

    Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®), для максимальной прочности

    Усиленный кевларовый кабель наушников (Kevlar®) способен выдержать самые жесткие условия тренировок.

    Защита от влаги и пота — идеально для тренировок

    Защита от влаги и пота — идеально для тренировок

    Ни пот, ни дождь больше не станут помехой для наслаждения любимой музыкой. Эти спортивные наушники ActionFit изготовлены из материалов, которые не боятся влаги и пота, — идеальный выбор для тренировок в любых погодных условиях.

    Превосходное звучание для эффективных результатов

    Превосходное звучание для эффективных результатов

    8,6-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают великолепное звучание, которое помогает достичь превосходных результатов.

    3 размера насадок для удобной посадки

    3 размера насадок для удобной посадки

    Наушники-вкладыши обеспечивают звукоизоляцию

    Наушники-вкладыши обеспечивают плотное прилегание к стенкам слухового прохода, что приводит к превосходной звуковой изоляции. Акустические трубки овальной формы эргономичны и обеспечивают удобную посадку.

    • Звук

      Акустическая система
      Закрытая
      Диапазон частот
      6–24 000  Гц
      Диафрагма
      ПЭТ
      Тип магнита
      Неодимовый
      Диаметр излучателя
      8.6  миллиметра
      Чувствительность
      107  дБ
      Максимальная входная мощность
      20  мВт
      Сопротивление
      16  ohm

    • Подключения

      Подключение кабеля
      Параллельное, симметричное
      Покрытие разъема
      Позолоченный
      Покрытие разъема
      Позолоченный
      Длина кабеля
      1.2  м
      Разъем
      3.5  миллиметра

    • Аксессуары

      Чехол для хранения
      Да
      Размещение кабелей
      Кабельный зажим

    • Дизайн

      Цвет
      Желтый лайм и белый

    Badge-D2C

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    • Наушники сертифицированы по стандартам IPX4 и IPX7, гарнитуры — по стандарту IPX2.

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