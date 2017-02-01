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    ActionFit Спортивные наушники

    SHQ3400CL/00

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    Наушники Philips Actionfit NoLimits помогут сконцентрироваться и сохранить мотивацию при выполнении самых трудных задач. Благодаря регулировке крепления-крючка, легкому весу и защите от пота вы можете наслаждаться великолепным звучанием музыки во время интенсивных тренировок.

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    ActionFit Спортивные наушники

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    ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

    Спортивные наушники с регулируемым креплением-крючком

    • Идеально для использования в помещении
    • Защита от воды и пота
    • вкладыш с креплением-крючком

    Запатентованное регулируемое заушное крепление для оптимальной посадки

    Наушники ActionFit с запатентованным регулируемым заушным креплением обеспечивают надежную посадку и комфорт. Просто поместите крючки за уши и сдвиньте регулируемое крепление вверх или вниз для комфортной посадки. Теперь вы готовы к покорению любых высот и препятствий — наушники останутся на месте, чем бы вы ни занимались.

    Погрузитесь в процесс тренировки благодаря шумоизоляции

    Наушники-вкладыши обеспечивают плотное прилегание к стенкам слухового прохода, что приводит к превосходной звуковой изоляции. Эргономичная форма акустических трубок обеспечивает идеальную посадку.

    Максимальный комфорт при тренировке: легкие наушники весят всего 7,1 г

    Наушники ActionFit весят всего 7,1 грамма — они очень легкие и обеспечивают комфортное ношение. Скорее всего, во время тренировки вы даже не будете их ощущать — останется лишь превосходный, мощный звук, который гарантирует концентрацию и желание продолжать тренироваться.

    Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®) для максимальной прочности

    Конструкция наушников ActionFit разрабатывалась для гарантии прочности и надежности. Кевларовый кабель хорошо защищен от износа и поломок и рассчитан на использование в жестких условиях во время тренировок.

    Удобный спортивный чехол для хранения и переноски

    Храните наушники в дышащем чехле для удобства и портативности.

    Превосходное звучание поможет вам двигаться вперед

    8,6-мм излучатели обеспечивают великолепное звучание, которое помогает достичь превосходных результатов.

    Кабельный зажим входит в комплект для защиты от спутывания кабеля во время тренировки

    Кабельный зажим обеспечивает удобное положение кабеля во время максимальных нагрузок.

    Можно мыть после тренировок

    Водонепроницаемые материалы, из которых изготовлены наушники, позволяют мыть их под краном.

    Идеальный вариант для интенсивных тренировок с защитой от влаги по стандарту IPX4

    Не бойтесь вспотеть или промокнуть. С защитой от влаги по стандарту IPX4 вы можете тренироваться даже под дождем, и ни одна капля влаги не проникнет в наушники.

    3 размера насадок для удобной посадки

    Поставляются с тремя парами насадок разного размера, что гарантирует максимально удобную посадку.

    • Звук

      Диапазон частот
      6–24 000 Гц
      Диаметр излучателя
      8.6  миллиметра
      Чувствительность
      107  дБ
      Максимальная входная мощность
      20  мВт
      Сопротивление
      16  ohm

    • Подключения

      Длина кабеля
      1.2  м
      Разъем
      3.5  миллиметра

    • Внешняя упаковка

      Вес нетто
      1.138  фунта

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      18  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      Длина
      7.1  (дюймы)
      Ширина
      8.2  см
      Высота
      10.5  см
      Ширина
      3.2  (дюймы)
      Высота
      4.1  (дюймы)
      Вес нетто
      0.0645  кг
      Вес брутто
      0.195  кг
      Вес нетто
      0.142  фунта
      Вес брутто
      0.43  фунта
      Вес упаковки
      0.1305  кг
      Вес упаковки
      0.288  фунта
      GTIN
      2 69 25970 70971 6

    • Размеры упаковки

      Тип упаковки
      Блистер
      Тип размещения на полке
      Оба
      Высота
      6.9  (дюймы)
      Количество изделий в упаковке
      1
      Ширина
      1  (дюймы)
      Глубина
      3.7  (дюймы)
      Вес брутто
      0.121  фунта
      Вес нетто
      0.047  фунта
      Вес упаковки
      0.073  фунта

    • Аксессуары

      Амбушюры
      3 размера: S, M, L

    Badge-D2C

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