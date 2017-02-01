SHQ3400CL/00
ПОКОРЯЙТЕ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ
Наушники Philips Actionfit NoLimits помогут сконцентрироваться и сохранить мотивацию при выполнении самых трудных задач. Благодаря регулировке крепления-крючка, легкому весу и защите от пота вы можете наслаждаться великолепным звучанием музыки во время интенсивных тренировок.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Наушники ActionFit с запатентованным регулируемым заушным креплением обеспечивают надежную посадку и комфорт. Просто поместите крючки за уши и сдвиньте регулируемое крепление вверх или вниз для комфортной посадки. Теперь вы готовы к покорению любых высот и препятствий — наушники останутся на месте, чем бы вы ни занимались.
Наушники-вкладыши обеспечивают плотное прилегание к стенкам слухового прохода, что приводит к превосходной звуковой изоляции. Эргономичная форма акустических трубок обеспечивает идеальную посадку.
Наушники ActionFit весят всего 7,1 грамма — они очень легкие и обеспечивают комфортное ношение. Скорее всего, во время тренировки вы даже не будете их ощущать — останется лишь превосходный, мощный звук, который гарантирует концентрацию и желание продолжать тренироваться.
Конструкция наушников ActionFit разрабатывалась для гарантии прочности и надежности. Кевларовый кабель хорошо защищен от износа и поломок и рассчитан на использование в жестких условиях во время тренировок.
Храните наушники в дышащем чехле для удобства и портативности.
8,6-мм излучатели обеспечивают великолепное звучание, которое помогает достичь превосходных результатов.
Кабельный зажим обеспечивает удобное положение кабеля во время максимальных нагрузок.
Водонепроницаемые материалы, из которых изготовлены наушники, позволяют мыть их под краном.
Не бойтесь вспотеть или промокнуть. С защитой от влаги по стандарту IPX4 вы можете тренироваться даже под дождем, и ни одна капля влаги не проникнет в наушники.
Поставляются с тремя парами насадок разного размера, что гарантирует максимально удобную посадку.
Звук
Подключения
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка
Размеры упаковки
Аксессуары
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.