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    ActionFit Спортивные наушники с шейным ободом

    SHQ4000/10

    Подходят для занятий спортом

    Созданы из влагостойких материалов, покрыты антибактериальным средством для защиты от микробов — эти наушники предназначены для любителей спорта

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    ActionFit Спортивные наушники с шейным ободом

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    Подходят для занятий спортом

    Надежная посадка

    • ActionFit
    • Оранжевый с серым
    Непроницаемые для пота

    Непроницаемые для пота

    Изготовленные из водоустойчивых материалов наушники защищены от повреждения влагой.

    Возможность влажной чистки

    Возможность влажной чистки

    Влагостойкие материалы, из которых изготовлены наушники, позволяют мыть их под проточной водой

    Необычайно мягкие силиконовые насадки удобно располагаются в ушах

    Необычайно мягкие силиконовые насадки удобно располагаются в ушах

    Необычайно мягкие силиконовые насадки 3 размеров, входящие в комплект этих наушников Philips, удобно помещаются в ушах и блокируют нежелательные шумы, не оказывая давления на ушную раковину.

    Кабельный зажим

    Кабельный зажим

    Зажим помогает надежно закрепить кабель

    Гибкий и легкий шейный обод

    Гибкий и легкий шейный обод для занятий даже при больших нагрузках — спортивная модель

    Стереозвук с ударными басами задает ритм работы

    Отличное звучание задает ритм тренировок и способствует новым достижениям

    Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

    Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

    • Звук

      Диаметр излучателя
      9  миллиметра
      Чувствительность
      102  дБ
      Максимальная входная мощность
      20  мВт
      Сопротивление
      16  ohm

    • Подключения

      Тип кабеля
      Бескислородная медь (OFC)
      Длина кабеля
      1.2  м
      Разъем
      3.5  миллиметра

    • Внешняя упаковка

      EAN
      87 12581 53242 0

    • Размеры упаковки

      Тип упаковки
      Блистер
      Тип размещения на полке
      Оба
      Количество изделий в упаковке
      1

    Что входит в комплект?

    Фотография упаковки

    Другие продукты в комплекте

    • разъем
    • Чехол
    • Насадки
    • Кабельный зажим
    Badge-D2C

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