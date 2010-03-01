Другие продукты в комплекте
- разъем
- Чехол
- Насадки
- Кабельный зажим
SHQ4000/10
Подходят для занятий спортом
Созданы из влагостойких материалов, покрыты антибактериальным средством для защиты от микробов — эти наушники предназначены для любителей спортаУзнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Изготовленные из водоустойчивых материалов наушники защищены от повреждения влагой.
Влагостойкие материалы, из которых изготовлены наушники, позволяют мыть их под проточной водой
Необычайно мягкие силиконовые насадки 3 размеров, входящие в комплект этих наушников Philips, удобно помещаются в ушах и блокируют нежелательные шумы, не оказывая давления на ушную раковину.
Зажим помогает надежно закрепить кабель
Гибкий и легкий шейный обод для занятий даже при больших нагрузках — спортивная модель
Отличное звучание задает ритм тренировок и способствует новым достижениям
Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.
Звук
Подключения
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
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