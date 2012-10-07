SHQ4200/10
Подходят для занятий спортом
Легкие как пушинка наушники SHQ4200 сделаны из сверхлегкой, гибкой и устойчивой к поту резины, которая обеспечивает настолько идеальную посадку, что их не захочется снимать даже после тренировки. А глубокие басы мотивируют вас заниматься еще усиленнее.Узнать обо всех преимуществах
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Наушники ActionFit весят всего 8 грамм — они очень легкие и комфортные при носке. Скорее всего, во время тренировки вы даже не будете их ощущать — останется лишь превосходный, мощный звук, который поможет сконцентрироваться и усилит мотивацию.
Наушники ActionFit специально разработаны для людей, ведущих активный образ жизни. Независимо от того, каким спортом вы занимаетесь и как тренируетесь, ваши наушники справятся и с перегревом, и с влагой, и с потом! Выполненные из первоклассных водостойких материалов, эти наушники удобны и защищены от пота и дождя.
Конструкция наушников ActionFit разрабатывалась специально для гарантии прочности и надежности. Кевларовый кабель хорошо защищен от износа и поломок и рассчитан на использование в жестких условиях, в том числе для тренировок.
Наушники ActionFit оснащены настроенными 9-мм излучателями, которые гарантируют вам прекрасное звучание. Точный и мощный звук для полного погружения в музыку во время тренировки — отличное музыкальное сопровождение для энергичных занятий.
Шейный обод наушников ActionFit сделан из гибкой пружинной проволоки, которая естественным образом оптимально облегает вашу голову. Легковесные прорезиненные заушные крепления и эластичный резиновый шейный обод обеспечивают надежную посадку и комфорт на протяжении всей тренировки.
Зажигательный ритм прекрасно вдохновляет на усердную тренировку. С наушниками ActionFit вы будете двигаться в такт музыке с отличными глубокими динамическими басами — заниматься станет веселее, и вам захочется добиться еще больших результатов.
Наушники ActionFit оснащены сверхмягкими силиконовыми насадками особой формы для комфортного прилегания. Они настолько удобны, что вам не захочется их снимать.
В комплект наушников ActionFit входит специальный зажим и чехол для удобного регулирования положения кабеля и надежного хранения. Наслаждайтесь тренировкой без путаницы с проводом благодаря зажиму и храните наушники в дышащем чехле. Легко и просто!
Звук
Подключения
Размеры упаковки
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