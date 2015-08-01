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    ActionFit Спортивные наушники Bluetooth®

    SHQ7300LF/00

    Разработано для прослушивания музыки во время тренировок

    Микроизлучатели спортивных наушников Philips SHQ7300 воспроизводят плотные басы и сбалансированный звук, а фиксаторы обеспечивают безопасную посадку. Благодаря возможности сопряжения одним касанием с помощью NFC и защите от влаги IPX2, эти наушники — идеальный выбор для любителей спорта и музыки.

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    ActionFit Спортивные наушники Bluetooth®

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    Разработано для прослушивания музыки во время тренировок

    Беспроводное сопряжение одним касанием с помощью NFC

    • 6-мм излучатели, закрытая конструкция
    • Вкладыши
    Защита от влаги IPX2: созданы специально для любителей спорта

    Защита от влаги IPX2: созданы специально для любителей спорта

    Материалы изделия имеют класс защиты IPX2, поэтому модель SHQ7300 идеально подходит для использования на улице и во время занятий спортом. IPX2 — это международный стандарт защиты от влаги, в соответствии с которым пот и вода не проникают в наушники.

    Bluetooth для прослушивания музыки и совершения вызовов в беспроводном режиме

    Bluetooth для прослушивания музыки и совершения вызовов в беспроводном режиме

    Технология Bluetooth — отличный выбор для тех, кто хочет непрерывно слушать музыку и при этом легко переключаться между воспроизведением композиций и вызовами. Для прослушивания любимых мелодий просто подключите устройство Philips SHQ7300 к смартфону или планшету с поддержкой Bluetooth. Чтобы изменить уровень громкости или приостановить воспроизведение при входящем/исходящем вызове, коснитесь соответствующего элемента управления на чашках наушников.

    Точно настроенные микроизлучатели воспроизводят плотные и сбалансированные басы

    Точно настроенные микроизлучатели воспроизводят плотные и сбалансированные басы

    Точно настроенные микроизлучатели обеспечивают превосходное качество звука при прослушивании музыки на наушниках-вкладышах с поддержкой Bluetooth. Точные 6-мм микроизлучатели и микросхема со встроенным эквалайзером и функцией Bluetooth позволили нам создать компактный и удобный форм-фактор спортивных наушников SHQ7300 и обеспечить воспроизведение мощного и сбалансированного звука.

    Ультралегкая конструкция и надежная посадка для прослушивания во время тренировок

    Ультралегкая конструкция и надежная посадка для прослушивания во время тренировок

    Тренируйтесь под любимую музыку благодаря ультралегким наушникам SHQ7300. Устройство оснащено фиксатором посадки, чтобы вы наслаждались полной свободой движения.

    Простое сопряжение одним касанием с помощью NFC

    Простое сопряжение одним касанием с помощью NFC

    Технология NFC позволяет одним касанием легко подключать наушники-вкладыши Bluetooth к любому устройству с поддержкой Bluetooth.

    Идеальное прилегание к ушной раковине блокирует шумы

    Идеальное прилегание к ушной раковине блокирует шумы

    Благодаря компактным излучателям эти наушники плотно прилегают к уху, обеспечивая комфортную посадку и отсекая внешние шумы, что гарантирует вам максимально яркие впечатления от прослушивания.

    Удобный беспроводной режим благодаря поддержке Bluetooth 3.0

    Удобный беспроводной режим благодаря поддержке Bluetooth 3.0

    Удобная регулировка длины кабеля для вашего комфорта

    Вы можете отрегулировать длину кабеля, чтобы свободно двигаться во время тренировки или любого другого занятия. Просто поместите кабель в специальный регулятор и выберите оптимальную длину. Теперь кабель защищен от спутывания — и ничто не будет отвлекать вас от тренировки!

    Фиксатор двух размеров для комфортной и надежной посадки

    Модель SHQ7300 оснащена дополнительным прорезиненным ушным креплением-петлей, которое можно зафиксировать на наушниках для дополнительного комфорта и надежной посадки.

    • Звук

      Диапазон частот
      8—22 000 Гц
      Диаметр излучателя
      6 мм
      Сопротивление
      16 Ом
      Максимальная входная мощность
      25 мВт
      Чувствительность
      105 дБ

    • Подключения

      Наибольший радиус действия
      До 10 м

    • Питание

      Время воспроизведения музыки
      5.5 hr
      Время разговора
      6 ч
      Вес батареи
      2,1 г

    • Размеры упаковки

      Тип упаковки
      Картон
      Тип размещения на полке
      Оба
      Количество изделий в упаковке
      1

    • Аксессуары

      Краткое руководство
      Краткое руководство пользователя
      Кабель USB
      Комплект для зарядки

    Badge-D2C

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