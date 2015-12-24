SHQ8300LF/00
Беспроводная конструкция и высокое качество работы
Разработано специально для тренировок и активного отдыха. Беспроводные наушники Philips ActionFit SHQ8300 воспроизводят мощные басы и обеспечивают комфортную посадку, а их конструкция защищена от воздействия пота и дождя. Выберите один из двух вариантов ношения для максимального удобства.Узнать обо всех преимуществах
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13,6-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают великолепное звучание, которое помогает достичь превосходных результатов.
Технология NFC позволяет одним касанием легко подключать наушники Bluetooth® к любому устройству с поддержкой Bluetooth.
Открытое акустическое оформление позволяет оставаться на связи с окружающими, чтобы вы могли следить за происходящим вокруг, при этом прослушивая любимую музыку.
Эти спортивные наушники ActionFit очень легкие (всего 18 г) и настолько удобные, что вы не вспомните о них даже при длительном прослушивании. Они идеально подходят для завершения самого трудного последнего этапа тренировки.
Усиленный кевларовый кабель наушников (Kevlar®) способен выдержать самые жесткие условия тренировок.
Ни пот, ни дождь больше не станут помехой для наслаждения любимой музыкой. Эти беспроводные спортивные наушники ActionFit Bluetooth изготовлены из материалов, которые не боятся влаги и пота. Идеальный выбор для тренировок в любых погодных условиях.
Какой бы способ ношения вы ни выбрали, наушники ActionFit обеспечивают надежную посадку, чтобы вы могли сосредоточиться на тренировке. Зажим с креплением-крючком создан для экстремального и профессионального спорта, а фиксатор посадки С-образной формы идеально подходит для выполнения обычных упражнений.
Технология Bluetooth® обеспечивает свободу движений, избавляя от проводов.
С помощью MusicChain™ вы сможете легко поделиться прослушиваемыми мелодиями с другом. Включите функцию Bluetooth® и нажмите кнопку MusicChain™ на наушниках — это все, что требуется для подключения к другим наушникам с поддержкой MusicChain™.
Благодаря специально разработанному магнитному кабельному зажиму кабель будет надежно зафиксирован при любых обстоятельствах.
Звук
Подключения
Питание
Размеры упаковки
Аксессуары
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