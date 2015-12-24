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ActionFit

Спортивные наушники Bluetooth®

SHQ8300LF/00
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  • Беспроводная конструкция и высокое качество работы Беспроводная конструкция и высокое качество работы Беспроводная конструкция и высокое качество работы
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    ActionFit Спортивные наушники Bluetooth®

    SHQ8300LF/00
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      Беспроводная конструкция и высокое качество работы

      Посадку можно отрегулировать

      • 13,6-мм излучатели/полузакрытое оформл.
      • Наушник-вкладыш
      Легкая конструкция (18 г) для максимального комфорта

      Легкая конструкция (18 г) для максимального комфорта

      Эти спортивные наушники ActionFit очень легкие (всего 18 г) и настолько удобные, что вы не вспомните о них даже при длительном прослушивании. Они идеально подходят для завершения самого трудного последнего этапа тренировки.

      Простое подключение одним касанием с помощью NFC для удобного сопряжения Bluetooth®

      Простое подключение одним касанием с помощью NFC для удобного сопряжения Bluetooth®

      Технология NFC позволяет одним касанием легко подключать наушники Bluetooth® к любому устройству с поддержкой Bluetooth.

      Превосходное звучание для эффективных результатов

      Превосходное звучание для эффективных результатов

      13,6-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают великолепное звучание, которое помогает достичь превосходных результатов.

      Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®) для максимальной прочности

      Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®) для максимальной прочности

      Усиленный кевларовый кабель наушников (Kevlar®) способен выдержать самые жесткие условия тренировок.

      MusicChain™ для прослушивания музыки с друзьями

      MusicChain™ для прослушивания музыки с друзьями

      С помощью MusicChain™ вы сможете легко поделиться прослушиваемыми мелодиями с другом. Включите функцию Bluetooth® и нажмите кнопку MusicChain™ на наушниках — это все, что требуется для подключения к другим наушникам с поддержкой MusicChain™.

      Открытое акустическое оформление обеспечивает безопасную работу

      Открытое акустическое оформление обеспечивает безопасную работу

      Открытое акустическое оформление позволяет оставаться на связи с окружающими, чтобы вы могли следить за происходящим вокруг, при этом прослушивая любимую музыку.

      Защита от влаги и пота на уровне IPX2 — идеально для тренировок

      Защита от влаги и пота на уровне IPX2 — идеально для тренировок

      Ни пот, ни дождь больше не станут помехой для наслаждения любимой музыкой. Эти беспроводные спортивные наушники ActionFit Bluetooth изготовлены из материалов, которые не боятся влаги и пота. Идеальный выбор для тренировок в любых погодных условиях.

      Два способа ношения: с фиксатором посадки С-образной формы или с креплением-крючком

      Два способа ношения: с фиксатором посадки С-образной формы или с креплением-крючком

      Какой бы способ ношения вы ни выбрали, наушники ActionFit обеспечивают надежную посадку, чтобы вы могли сосредоточиться на тренировке. Зажим с креплением-крючком создан для экстремального и профессионального спорта, а фиксатор посадки С-образной формы идеально подходит для выполнения обычных упражнений.

      Поддержка Bluetooth® 4.1, HSP/HFP/A2DP/AVRCP

      Поддержка Bluetooth® 4.1, HSP/HFP/A2DP/AVRCP

      Технология Bluetooth® обеспечивает свободу движений, избавляя от проводов.

      Магнитный кабельный зажим позволяет зафиксировать кабель

      Благодаря специально разработанному магнитному кабельному зажиму кабель будет надежно зафиксирован при любых обстоятельствах.

      • Аксессуары

        Краткое руководство пользователя
        В комплекте
        Кабель USB
        Комплект для зарядки

      • Дизайн

        цвет
        Желтый лайм и белый

      • Подключения

        Профили Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        Наибольший радиус действия
        До 10  м
        Версия Bluetooth
        4.1

      • Комфорт

        Распределение вызовов
        • Ответить/Завершить разговор
        • Сбросить вызов
        • Повторный набор последнего номера
        • удержание вызова
        • Переключение между разговором и музыкой
        Регулировка громкости
        Да

      • Питание

        Тип элемента питания
        Литий-полимерный
        Время воспроизведения музыки
        6,5*  ч
        Время нахождения в режиме ожидания
        150 ч*
        Время разговора
        7* ч

      • Звук

        Частотный диапазон
        15–22 000 Гц
        Сопротивление
        32 Ом
        Тип магнита
        Неодимовый
        Максимальная входная мощность
        10 мВт
        Диаметр излучателя
        13,6 мм
        Чувствительность
        107  дБ
        Акустическая система
        Полузакрытая
        Диафрагма
        ПЭТ
        Тип
        Динамический
        Улучшение звука
        • Эхоконтроль
        • Шумоподавление
        Звуковая катушка
        Медь

      • Размеры упаковки

        EAN
        69 25970 70708 4
        Глубина
        4.2  см
        Вес брутто
        0,1265  кг
        высота
        17,5  см
        Вес нетто
        0,0633  кг
        Количество изделий в упаковке
        1
        Вес упаковки
        0,0632  кг
        ширина
        9,5  см
        Тип упаковки
        Картон
        Тип размещения на полке
        Оба

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        0,4815  кг
        GTIN
        1 69 25970 70708 1
        высота
        13,3  см
        Длина
        19  см
        Вес нетто
        0,1899  кг
        Количество потребительских упаковок
        3
        Вес упаковки
        0,2916  кг
        ширина
        14,1  см

      • Габариты изделия

        Глубина
        4  см
        высота
        2  см
        Вес
        0,02325  кг
        ширина
        10  см

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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