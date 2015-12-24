Легкая конструкция (18 г) для максимального комфорта

Эти спортивные наушники ActionFit очень легкие (всего 18 г) и настолько удобные, что вы не вспомните о них даже при длительном прослушивании. Они идеально подходят для завершения самого трудного последнего этапа тренировки.