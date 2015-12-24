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    ActionFit Спортивные наушники Bluetooth®

    SHQ8300LF/00

    Беспроводная конструкция и высокое качество работы

    Разработано специально для тренировок и активного отдыха. Беспроводные наушники Philips ActionFit SHQ8300 воспроизводят мощные басы и обеспечивают комфортную посадку, а их конструкция защищена от воздействия пота и дождя. Выберите один из двух вариантов ношения для максимального удобства.

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    ActionFit Спортивные наушники Bluetooth®

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    Беспроводная конструкция и высокое качество работы

    Посадку можно отрегулировать

    • 13,6-мм излучатели/полузакрытое оформл.
    • Наушник-вкладыш
    Превосходное звучание для эффективных результатов

    Превосходное звучание для эффективных результатов

    13,6-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают великолепное звучание, которое помогает достичь превосходных результатов.

    Простое подключение одним касанием с помощью NFC для удобного сопряжения Bluetooth®

    Простое подключение одним касанием с помощью NFC для удобного сопряжения Bluetooth®

    Технология NFC позволяет одним касанием легко подключать наушники Bluetooth® к любому устройству с поддержкой Bluetooth.

    Открытое акустическое оформление обеспечивает безопасную работу

    Открытое акустическое оформление обеспечивает безопасную работу

    Открытое акустическое оформление позволяет оставаться на связи с окружающими, чтобы вы могли следить за происходящим вокруг, при этом прослушивая любимую музыку.

    Легкая конструкция (18 г) для максимального комфорта

    Легкая конструкция (18 г) для максимального комфорта

    Эти спортивные наушники ActionFit очень легкие (всего 18 г) и настолько удобные, что вы не вспомните о них даже при длительном прослушивании. Они идеально подходят для завершения самого трудного последнего этапа тренировки.

    Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®) для максимальной прочности

    Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®) для максимальной прочности

    Усиленный кевларовый кабель наушников (Kevlar®) способен выдержать самые жесткие условия тренировок.

    Защита от влаги и пота на уровне IPX2 — идеально для тренировок

    Защита от влаги и пота на уровне IPX2 — идеально для тренировок

    Ни пот, ни дождь больше не станут помехой для наслаждения любимой музыкой. Эти беспроводные спортивные наушники ActionFit Bluetooth изготовлены из материалов, которые не боятся влаги и пота. Идеальный выбор для тренировок в любых погодных условиях.

    Два способа ношения: с фиксатором посадки С-образной формы или с креплением-крючком

    Два способа ношения: с фиксатором посадки С-образной формы или с креплением-крючком

    Какой бы способ ношения вы ни выбрали, наушники ActionFit обеспечивают надежную посадку, чтобы вы могли сосредоточиться на тренировке. Зажим с креплением-крючком создан для экстремального и профессионального спорта, а фиксатор посадки С-образной формы идеально подходит для выполнения обычных упражнений.

    Поддержка Bluetooth® 4.1, HSP/HFP/A2DP/AVRCP

    Поддержка Bluetooth® 4.1, HSP/HFP/A2DP/AVRCP

    Технология Bluetooth® обеспечивает свободу движений, избавляя от проводов.

    MusicChain™ для прослушивания музыки с друзьями

    MusicChain™ для прослушивания музыки с друзьями

    С помощью MusicChain™ вы сможете легко поделиться прослушиваемыми мелодиями с другом. Включите функцию Bluetooth® и нажмите кнопку MusicChain™ на наушниках — это все, что требуется для подключения к другим наушникам с поддержкой MusicChain™.

    Магнитный кабельный зажим позволяет зафиксировать кабель

    Благодаря специально разработанному магнитному кабельному зажиму кабель будет надежно зафиксирован при любых обстоятельствах.

    • Звук

      Частотный диапазон
      15–22 000 Гц
      Диаметр излучателя
      13,6 мм
      Сопротивление
      32 Ом
      Максимальная входная мощность
      10 мВт
      Чувствительность
      107  дБ

    • Подключения

      Наибольший радиус действия
      До 10 м

    • Питание

      Время воспроизведения музыки
      6.5*
      Время разговора
      7* ч

    • Размеры упаковки

      Тип упаковки
      Картон
      Тип размещения на полке
      Оба
      Количество изделий в упаковке
      1

    • Аксессуары

      Краткое руководство
      В комплекте
      Кабель USB
      Комплект для зарядки

    Badge-D2C

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