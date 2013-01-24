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АС USB для ноутбука

SPA6200U/10
Общая оценка / 5
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    АС USB для ноутбука

    SPA6200U/10
    Общая оценка / 5

    Поболтайте с нами

    Поболтайте с нами! Наш встроенный микрофон идеально подходит для общения по SkypeTM! Компактная форма позволяет прикрепить нас к ноутбуку с помощью зажимов или просто поставить рядом. Стоит лишь подключить нас с помощью кабеля USB для прослушивания музыки и подзарядки, и вы будете наслаждаться идеально чистым звуком, где бы вы ни находились!

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    АС USB для ноутбука

    Поболтайте с нами

    Поболтайте с нами! Наш встроенный микрофон идеально подходит для общения по SkypeTM! Компактная форма позволяет прикрепить нас к ноутбуку с помощью зажимов или просто поставить рядом. Стоит лишь подключить нас с помощью кабеля USB для прослушивания музыки и подзарядки, и вы будете наслаждаться идеально чистым звуком, где бы вы ни находились!

    Поболтайте с нами

    Поболтайте с нами! Наш встроенный микрофон идеально подходит для общения по SkypeTM! Компактная форма позволяет прикрепить нас к ноутбуку с помощью зажимов или просто поставить рядом. Стоит лишь подключить нас с помощью кабеля USB для прослушивания музыки и подзарядки, и вы будете наслаждаться идеально чистым звуком, где бы вы ни находились!

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    АС USB для ноутбука

    Поболтайте с нами

    Поболтайте с нами! Наш встроенный микрофон идеально подходит для общения по SkypeTM! Компактная форма позволяет прикрепить нас к ноутбуку с помощью зажимов или просто поставить рядом. Стоит лишь подключить нас с помощью кабеля USB для прослушивания музыки и подзарядки, и вы будете наслаждаться идеально чистым звуком, где бы вы ни находились!

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      Поболтайте с нами

      Разъем USB для прослушивания и зарядки

      Разъем USB для прослушивания и зарядки

      Простая установка plug-and-play позволяет подключать кабель USB напрямую к порту USB, после чего устройство автоматически распознается ноутбуком как внешний USB-накопитель.

      Идеальны для ноутбука

      Идеальное дополнение для вашего ноутбука — непревзойденное качество звука при воспроизведении музыки и видео.

      Идеальны для общения по Skype

      АС со встроенным микрофоном — идеальное решение для общения по Skype, которое позволяет разговаривать в режиме громкой связи, не надевая гарнитуры. Нет необходимости в батареях или адаптере. Просто подключите кабель USB напрямую к порту USB и динамики автоматически будут распознаны ноутбуком как внешний USB-накопитель. Совместимы с MAC и PC.

      Cовместимость с MAC и PC

      n/a (не применимо)

      Технические характеристики

      • Громкоговорители

        Система с неодимовым магнитом
        Да

      • Подключения

        Микрофон
        Встроенный микрофон
        USB
        Порт USB 2.0

      • Комфорт

        Чехол для путешествий в комплекте
        Да
        Простота установки
        Подключение Plug & Play

      • Требования к системе

        Операционная система ПК
        Windows 98 SE, ME, 2000, XP, Vista или последующие версии, MAC X или последующие версии
        USB
        Свободный порт USB

      • Размеры упаковки

        Глубина
        7  см
        Вес брутто
        2,54  кг
        высота
        17,5  см
        Вес нетто
        0,3  кг
        Вес упаковки
        2,24  кг
        ширина
        19,7  см
        EAN
        87 12581 49892 4
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон

      • Содержимое упаковки

        Краткое руководство по установке
        Да
        Количество АС-сателлитов
        2

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        5,08  кг
        высота
        20,4  см
        Длина
        22,6  см
        Вес нетто
        0,9  кг
        Вес упаковки
        4,18  кг
        ширина
        21  см
        EAN
        87 12581 49893 1
        Количество потребительских упаковок
        3

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