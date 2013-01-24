Поболтайте с нами

Поболтайте с нами! Наш встроенный микрофон идеально подходит для общения по SkypeTM! Компактная форма позволяет прикрепить нас к ноутбуку с помощью зажимов или просто поставить рядом. Стоит лишь подключить нас с помощью кабеля USB для прослушивания музыки и подзарядки, и вы будете наслаждаться идеально чистым звуком, где бы вы ни находились!