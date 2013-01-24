Другие продукты в комплекте
- Мультимедийная гарнитура SHM2000
- Руководство по быстрой установке
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Webcam easy
Сертификат Skype гарантирует качественный видеочат с 1,3-мегапиксельным разрешением, 3-кратным цифровым зумом и снижением помех. Технология Plug & play делает общение с друзьями по-настоящему простым, дополнительные удобства предоставляет мультимедийная гарнитура Philips. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Webcam easy
Сертификат Skype гарантирует качественный видеочат с 1,3-мегапиксельным разрешением, 3-кратным цифровым зумом и снижением помех. Технология Plug & play делает общение с друзьями по-настоящему простым, дополнительные удобства предоставляет мультимедийная гарнитура Philips. Узнать обо всех преимуществах
Webcam easy
Сертификат Skype гарантирует качественный видеочат с 1,3-мегапиксельным разрешением, 3-кратным цифровым зумом и снижением помех. Технология Plug & play делает общение с друзьями по-настоящему простым, дополнительные удобства предоставляет мультимедийная гарнитура Philips. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Webcam easy
Сертификат Skype гарантирует качественный видеочат с 1,3-мегапиксельным разрешением, 3-кратным цифровым зумом и снижением помех. Технология Plug & play делает общение с друзьями по-настоящему простым, дополнительные удобства предоставляет мультимедийная гарнитура Philips. Узнать обо всех преимуществах
Ваша веб-камера обеспечивает 1,3-мегапиксельное разрешение (с интерполяцией) для видео и фотографий. В результате вы можете получать снимки высокого качества даже при печати в большом формате.
Устройтесь поудобнее и наслаждайтесь превосходным видео с 30 кадрами в секунду. 30 кадров в секунду означает более плавное видео и общее улучшение общения в видеочатах.
Можно увеличивать и уменьшать изображение для достижения его идеального оформления. Благодаря экранному интерфейсу процесс увеличения полностью контролируется пользователем и обеспечиваются идеальные результаты.
Современное программное обеспечение камеры автоматически определяет лицо пользователя, а объектив перемещается, сопровождая перемещения лица. Вы остаетесь в центре кадра даже если вы двигались во время видеоконференции. Это дает свободу самовыражения и позволяет естественно общаться.
Оцените истинную свободу съемки с поворотным корпусом, позволяющим направить камеру в любую сторону. Просто поверните камеру под любым углом в пределах 360° для съемки любого объекта, не меняя положения камеры..
Данная веб-камера имеет сертификат Skype. Отправляйте изображения и звук высокого качества в любую точку мира, а заодно пользуйтесь бесплатной телефонией и службой коротких сообщений через всемирную сеть.
Превосходная технология шумоподавления сокращает фоновые помехи и способствует более четкой передаче речи как в условиях тишины, так и в шумной обстановке.
Мультимедийная гарнитура Philips прилагается к веб-камере. Микрофон обеспечивает оптимальное качество звука и удобство использования.
Вы всего в трех шагах от использования вашей веб-камеры. 1. Установите ПО 2. Подключите камеру 3. Начинайте видеовызов
Веб-камера и ее программное обеспечение разработаны с учетом всех существующих служб мгновенных сообщений. Добавьте видео к Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger и другим службам.
ПО для очень удобной съемки, управления и архивирования моментальных фотографий и видеоклипов. С помощью всего лишь пары щелчков мыши вы сможете создавать и отправлять видеопочту. Это ПО обеспечивает все необходимое, чтобы в полной мере воспользоваться всеми преимуществами веб-камеры Philips.
Одним нажатием этой кнопки веб-камера автоматически делает снимок. Это увлекательный способ добавлять фотографии к электронным сообщениям, веб-страницам и документам.
Многофункциональная подставка позволяет надежно установить веб-камеру на поверхность монитора, ноутбука или стола. Данная конструкция очень надежна и не позволит камере сдвинуться или упасть во время видеовызова.
Механизмы
Разрешение
Аудио
Аксессуары
Дополнительные функции
ПО
Требования к системе
Подключения
Габариты изделия
Размеры упаковки
Внешняя упаковка