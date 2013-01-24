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Веб-камера

SPC535NC/00
Общая оценка / 5
  • Webcam easy Webcam easy Webcam easy
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    Веб-камера

    SPC535NC/00
    Общая оценка / 5

    Webcam easy

    Сертификат Skype гарантирует качественный видеочат с 1,3-мегапиксельным разрешением, 3-кратным цифровым зумом и снижением помех. Технология Plug & play делает общение с друзьями по-настоящему простым, дополнительные удобства предоставляет мультимедийная гарнитура Philips. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Веб-камера

    Webcam easy

    Сертификат Skype гарантирует качественный видеочат с 1,3-мегапиксельным разрешением, 3-кратным цифровым зумом и снижением помех. Технология Plug & play делает общение с друзьями по-настоящему простым, дополнительные удобства предоставляет мультимедийная гарнитура Philips. Узнать обо всех преимуществах

    Webcam easy

    Сертификат Skype гарантирует качественный видеочат с 1,3-мегапиксельным разрешением, 3-кратным цифровым зумом и снижением помех. Технология Plug & play делает общение с друзьями по-настоящему простым, дополнительные удобства предоставляет мультимедийная гарнитура Philips. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Веб-камера

    Webcam easy

    Сертификат Skype гарантирует качественный видеочат с 1,3-мегапиксельным разрешением, 3-кратным цифровым зумом и снижением помех. Технология Plug & play делает общение с друзьями по-настоящему простым, дополнительные удобства предоставляет мультимедийная гарнитура Philips. Узнать обо всех преимуществах

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      Webcam easy

      Не теряйте контакт с друзьями

      • Easy

      1,3 мегапикселей (с интерполяцией) для очень высокого качества изображений

      Ваша веб-камера обеспечивает 1,3-мегапиксельное разрешение (с интерполяцией) для видео и фотографий. В результате вы можете получать снимки высокого качества даже при печати в большом формате.

      Плавное изображение с 30 кадрами в секунду

      Устройтесь поудобнее и наслаждайтесь превосходным видео с 30 кадрами в секунду. 30 кадров в секунду означает более плавное видео и общее улучшение общения в видеочатах.

      3-х кратное цифровое увеличение для качественных крупных планов

      Можно увеличивать и уменьшать изображение для достижения его идеального оформления. Благодаря экранному интерфейсу процесс увеличения полностью контролируется пользователем и обеспечиваются идеальные результаты.

      Функция автоматического сопровождения лица

      Современное программное обеспечение камеры автоматически определяет лицо пользователя, а объектив перемещается, сопровождая перемещения лица. Вы остаетесь в центре кадра даже если вы двигались во время видеоконференции. Это дает свободу самовыражения и позволяет естественно общаться.

      Поворотный корпус позволяет направить камеру в любую сторону

      Оцените истинную свободу съемки с поворотным корпусом, позволяющим направить камеру в любую сторону. Просто поверните камеру под любым углом в пределах 360° для съемки любого объекта, не меняя положения камеры..

      Сертификация Skype

      Данная веб-камера имеет сертификат Skype. Отправляйте изображения и звук высокого качества в любую точку мира, а заодно пользуйтесь бесплатной телефонией и службой коротких сообщений через всемирную сеть.

      Шумоподавление для более четкой передачи речи

      Превосходная технология шумоподавления сокращает фоновые помехи и способствует более четкой передаче речи как в условиях тишины, так и в шумной обстановке.

      Мультимедийная гарнитура с микрофоном для наилучшего качества звука

      Мультимедийная гарнитура Philips прилагается к веб-камере. Микрофон обеспечивает оптимальное качество звука и удобство использования.

      Простота установки и использования

      Вы всего в трех шагах от использования вашей веб-камеры. 1. Установите ПО 2. Подключите камеру 3. Начинайте видеовызов

      Совместима со всеми службами мгновенных сообщений

      Веб-камера и ее программное обеспечение разработаны с учетом всех существующих служб мгновенных сообщений. Добавьте видео к Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger и другим службам.

      Создавайте, храните и управляйте изображениями с VLounge

      ПО для очень удобной съемки, управления и архивирования моментальных фотографий и видеоклипов. С помощью всего лишь пары щелчков мыши вы сможете создавать и отправлять видеопочту. Это ПО обеспечивает все необходимое, чтобы в полной мере воспользоваться всеми преимуществами веб-камеры Philips.

      Кнопка съемки для создания великолепных моментальных фотографий

      Одним нажатием этой кнопки веб-камера автоматически делает снимок. Это увлекательный способ добавлять фотографии к электронным сообщениям, веб-страницам и документам.

      Надежно крепится на монитор, ноутбук или стол

      Многофункциональная подставка позволяет надежно установить веб-камеру на поверхность монитора, ноутбука или стола. Данная конструкция очень надежна и не позволит камере сдвинуться или упасть во время видеовызова.

      Технические характеристики

      • Механизмы

        Датчик
        VGA СМOS
        Максимальная диафрагма
        F:2.6
        Угол обзора
        50 градусов
        Конструкция объектива
        3 элемента
        Баланс белого
        2600 - 7600 k
        Минимальная освещенность
        < 5 люкс
        Формат данных
        YUY2, MJPEG
        Глубина цвета
        24 бит

      • Разрешение

        Видеоразрешение
        VGA
        Фоторазрешение
        VGA
        Видеоразрешение с интерполяцией
        1,3 Мп
        Фоторазрешение с интерполяцией
        1,3 Мп
        Максимальная частота смены кадров
        30 кадров/сек

      • Аудио

        Микрофон
        Встроенный микрофон
        Шумоподавление
        Да

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Руководство по быстрой установке
        • Мультимедийная гарнитура SHM2000

      • Дополнительные функции

        Цифровой зум
        3x
        Автоматическое распознавание лиц
        Да
        Кнопка съемки
        Да
        LED-индикатор включения/выключения
        Да

      • ПО

        VLounge
        Premium
        Добавить видео в
        • Skype
        • Windows Live Messenger
        • Yahoo! Messenger
        • AOL Instant Messenger

      • Требования к системе

        Операционная система
        • Microsoft Windows XP (SP2)
        • Microsoft Windows Vista
        Процессор
        Pentium® III, 850 МГц или эквивалент
        ОЗУ
        256 Mб ОЗУ
        Требуемое свободное место на диске
        200 МБ
        USB
        Свободный порт USB
        Привод CD-ROM или DVD-ROM
        Да

      • Подключения

        Длина кабеля
        1,5 метра
        Интерфейс
        • USB 1.1
        • Порт USB 2.0
        видео класса USB
        UVC
        Питание
        Через USB кабель

      • Габариты изделия

        ширина
        3,7  см
        высота
        5  см
        Глубина
        1,7  см
        Ширина (с подставкой)
        3,7  см
        Высота (с подставкой)
        7,1  см
        Глубина (с подставкой)
        6,2  см
        Вес (с подставкой)
        0,0905  кг

      • Размеры упаковки

        EAN
        87 12581 42339 1
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон
        высота
        19  см
        ширина
        19  см
        Глубина
        9  см
        Вес нетто
        0,181  кг
        Вес брутто
        0,49  кг
        Вес упаковки
        0,309  кг

      • Внешняя упаковка

        EAN
        87 12581 42358 2
        Количество потребительских упаковок
        6
        Длина
        40  см
        ширина
        28,8  см
        высота
        22,3  см
        Вес нетто
        1,086  кг
        Вес брутто
        3,676  кг
        Вес упаковки
        2,59  кг

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Мультимедийная гарнитура SHM2000
      • Руководство по быстрой установке

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