Ключевые слова для поиска

1

Philips Power multiplier SPN1031B Household appliance 3 outlets 3 m

SPN1031B/10
  • -{discount-value}

    Philips Power multiplier SPN1031B Household appliance 3 outlets 3 m

    SPN1031B/10

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Похожие продукты

    Смотреть все

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2022. Все права защищены.

          Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.