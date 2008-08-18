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Сетевой фильтр

SPR5500/10
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  • Универсальная защита электропитания Универсальная защита электропитания Универсальная защита электропитания
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    Сетевой фильтр

    SPR5500/10

    Универсальная защита электропитания

    Этот ограничитель скачков напряжения обеспечивает универсальную мощность. Разработанный как наиболее совершенный и эффективный разветвитель питания, его функциональная гибкость превращает статический разветвитель питания в гибкое устройство. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Сетевой фильтр

    Универсальная защита электропитания

    Этот ограничитель скачков напряжения обеспечивает универсальную мощность. Разработанный как наиболее совершенный и эффективный разветвитель питания, его функциональная гибкость превращает статический разветвитель питания в гибкое устройство. Узнать обо всех преимуществах

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      Универсальная защита электропитания

      918 Дж/36000 А

      • PowerSquid
      • 5 розеток

      Гарантия защиты оборудования на €100.000

      Защищает подключенное оборудование в течение всего срока службы изделия.

      Технология ограничения напряжения V3

      Эта новая технология ограничения напряжения обеспечивает на 27% лучшую защиту от перенапряжения и лучшее рассеивание тепла для безопасной, более надежной и длительной защиты.

      Блокиратор питания

      Эта технология автоматического отключения определяет, когда достигнута наибольшая допустимая нагрузка и автоматически отключает электропитание оборудования. Она защищает от последующих скачков, даже если вас нет рядом

      40 дБ подавление ЭМ/Р помех

      Встроенная технология подавления обеспечивает наилучшую производительность компонентов. Она предотвращает появление помех в сигнале и потерю данных. Чем выше значение дБ, тем лучше шумоподавление.

      Шнур питания 1,4 м

      Обеспечивает питание для устройства, которое может располагаться на расстоянии 1,4 м от электрической розетки.

      Основной выключатель

      Основной выключатель управляет питанием, подводимым от розеток к сетевому фильтру.

      Индикатор питания

      Этот LED-индикатор загорается, указывая, что ограничитель скачков напряжения получает питание от розетки электросети.

      Индикатор защиты

      Этот LED-индикатор загорается, указывая, что сетевой фильтр работает правильно.

      Вилка под "правым углом"

      Эта плоская конструкция обеспечивает больше возможностей расположения и позволяет располагать мебель ближе к стенам.

      5 гибких розеток

      Пять розеток на отдельных проводах, которые расположены на расстоянии от адаптера могут подключать несколько устройств без запутывания.

      • Внешняя упаковка

        Длина
        50.5  см
        ширина
        19.1  см
        Вес брутто
        3.856  кг
        высота
        32.7  см
        Вес нетто
        3.333  кг
        Вес упаковки
        .523  кг

      • Размеры упаковки

        высота
        48.3  см
        ширина
        17.1  см
        Глубина
        10.2  см
        Вес брутто
        1.27  кг
        Вес нетто
        1.111  кг
        Вес упаковки
        .159  кг

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