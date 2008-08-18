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Сетевой фильтр

SPR5540/10
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  • Защита питания домашнего кинотеатра/компьютера Защита питания домашнего кинотеатра/компьютера Защита питания домашнего кинотеатра/компьютера
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    Сетевой фильтр

    SPR5540/10

    Защита питания домашнего кинотеатра/компьютера

    Этот ограничитель скачков напряжения обеспечивает универсальную мощность. Разработанный как наиболее совершенный и эффективный разветвитель питания, его функциональная гибкость превращает статический разветвитель питания в гибкое устройство. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Сетевой фильтр

    Защита питания домашнего кинотеатра/компьютера

    Этот ограничитель скачков напряжения обеспечивает универсальную мощность. Разработанный как наиболее совершенный и эффективный разветвитель питания, его функциональная гибкость превращает статический разветвитель питания в гибкое устройство. Узнать обо всех преимуществах

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      Защита питания домашнего кинотеатра/компьютера

      918 Дж/36000 А

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      • 5 розеток

      5 гибких розеток

      Пять розеток на отдельных проводах, которые расположены на расстоянии от адаптера могут подключать несколько устройств без запутывания.

      Гарантия защиты оборудования на €100.000

      Защищает подключенное оборудование в течение всего срока службы изделия.

      Технология ограничения напряжения V3

      Эта новая технология ограничения напряжения обеспечивает на 27% лучшую защиту от перенапряжения и лучшее рассеивание тепла для безопасной, более надежной и длительной защиты.

      Блокиратор питания

      Эта технология автоматического отключения определяет, когда достигнута наибольшая допустимая нагрузка и автоматически отключает электропитание оборудования. Она защищает от последующих скачков, даже если вас нет рядом

      40 дБ подавление ЭМ/Р помех

      Встроенная технология подавления обеспечивает наилучшую производительность компонентов. Она предотвращает появление помех в сигнале и потерю данных. Чем выше значение дБ, тем лучше шумоподавление.

      Шнур питания 1,4 м

      Обеспечивает питание для устройства, которое может располагаться на расстоянии 1,4 м от электрической розетки.

      Основной выключатель

      Основной выключатель управляет питанием, подводимым от розеток к сетевому фильтру.

      Индикатор питания

      Этот LED-индикатор загорается, указывая, что ограничитель скачков напряжения получает питание от розетки электросети.

      Индикатор защиты

      Этот LED-индикатор загорается, указывая, что сетевой фильтр работает правильно.

      Защита коаксиальной линии

      Разъемы направляют коаксиальный сигнал через сетевой фильтр для защиты от скачков электропитания.

      Защита телефонной линии

      Эти разъемы предназначены для провода RJ11, направляя телефонную линию через сетевой фильтр для защиты от скачков электропитания.

      Однопроводной разветвитель

      Эти разъемы направляют телефонную линию через ограничитель скачков напряжения и разветвляют линию для подключения двух устройств. Они удобны для постоянного подключения двух устройств, даже если они не будут использоваться одновременно

      Вилка под "правым углом"

      Эта плоская конструкция обеспечивает больше возможностей расположения и позволяет располагать мебель ближе к стенам.

      • Внешняя упаковка

        Длина
        50.5  см
        ширина
        19.1  см
        Вес брутто
        4.736  кг
        высота
        32.7  см
        Вес нетто
        4.26  кг
        Вес упаковки
        .476  кг

      • Размеры упаковки

        высота
        48.3  см
        ширина
        17.1  см
        Глубина
        10.2  см
        Вес брутто
        1.579  кг
        Вес нетто
        1.42  кг
        Вес упаковки
        .159  кг

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