SPT6607W/16
Удобная беспроводная конструкция
Набор Philips серии 6000 — это регулируемый DPI до 3200, удобное подключение по Bluetooth и комфортный упор для руки. Работайте с комфортом, подключая до 3 устройств, например компьютер, планшет и смартфон.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Те же ощущения от нажатия, но без звука щелчка, что позволяет лучше сосредоточиться на работе.
Этот дизайн был выбран пользователями как наиболее эргономичный — он также обеспечивает стильный внешний вид и экономию пространства.
Забудьте о мотках кабелей, подключенных к вашему компьютеру. Любая клавиатура/мышь с этой функцией позволяют подключать периферийное устройство к ПК через беспроводное подключение 2,4 ГГц. Удобная процедура настройки и стильный дизайн устройства помогут создать комфортную рабочую среду без лишних проводов.
Этот магнитный упор для запястья можно легко прикреплять и откреплять от клавиатуры. Он защитит ваши запястья, чтобы вы не ощущали усталость даже после длительных игровых сессий.
Превосходный комплект клавиатуры и мыши для работы, который поддерживает простое переключение между тремя устройствам, включая любые компьютеры, планшеты и смартфоны. Меняйте правила работы и легко переключайтесь между несколькими устройствами.
ОС / Требования к системе
Физические параметры
Технические характеристики
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