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  • Удобная беспроводная конструкция Удобная беспроводная конструкция Удобная беспроводная конструкция

    6000 series Беспроводные клавиатура+мышь

    SPT6607W/16

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    Удобная беспроводная конструкция

    Набор Philips серии 6000 — это регулируемый DPI до 3200, удобное подключение по Bluetooth и комфортный упор для руки. Работайте с комфортом, подключая до 3 устройств, например компьютер, планшет и смартфон.

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    6000 series Беспроводные клавиатура+мышь

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    Удобная беспроводная конструкция

    • Беспроводное подключение 2,4 ГГц
    • Bluetooth 3.0/5.0
    • Съемный упор для запястья
    • До 3200 DPI (регулируется)
    Тихий звук щелчка для комфортной работы

    Тихий звук щелчка для комфортной работы

    Те же ощущения от нажатия, но без звука щелчка, что позволяет лучше сосредоточиться на работе.

    Стильный дизайн для минималистичной конфигурации

    Стильный дизайн для минималистичной конфигурации

    Этот дизайн был выбран пользователями как наиболее эргономичный — он также обеспечивает стильный внешний вид и экономию пространства.

    Беспроводное подключение 2,4 ГГц для офисной среды без проводов

    Беспроводное подключение 2,4 ГГц для офисной среды без проводов

    Забудьте о мотках кабелей, подключенных к вашему компьютеру. Любая клавиатура/мышь с этой функцией позволяют подключать периферийное устройство к ПК через беспроводное подключение 2,4 ГГц. Удобная процедура настройки и стильный дизайн устройства помогут создать комфортную рабочую среду без лишних проводов.

    Съемный упор для запястья

    Съемный упор для запястья

    Этот магнитный упор для запястья можно легко прикреплять и откреплять от клавиатуры. Он защитит ваши запястья, чтобы вы не ощущали усталость даже после длительных игровых сессий.

    Сопряжение с 3 устройствами для максимального удобства

    Сопряжение с 3 устройствами для максимального удобства

    Превосходный комплект клавиатуры и мыши для работы, который поддерживает простое переключение между тремя устройствам, включая любые компьютеры, планшеты и смартфоны. Меняйте правила работы и легко переключайтесь между несколькими устройствами.

    Высокоточная оптическая технология для плавного управления

    Высокоточная оптическая технология для плавного управления

    Эргономичная конструкция: мышь удобно лежит в руке

    Эргономичная конструкция: мышь удобно лежит в руке

    Долговечные кнопки выдержат миллионы нажатий

    Долговечные кнопки выдержат миллионы нажатий

    • ОС / Требования к системе

      Требования к системе
      Microsoft Windows 7,Windows 8,Windows 10 или выше; Linux 1.24 или выше; Mac OS 10.5 или выше;

    • Физические параметры

      Размеры (ДxШxВ)
      Клавиатура: 433 x 196 x 22 мм Мышь: 117 x 75 x 39 мм
      Вес
      Клавиатура: 739 г Мышь: 97 г

    • Технические характеристики

      Подключения
      2,4 ГГц и Bluetooth 3.0/5.0
      Тип изделия
      Беспроводные клавиатура+мышь
      Клавиши
      110 клавиш
      Тип хвата
      Мышь под правую руку
      Материал передней панели клавиатуры
      Пластиковая передняя панель
      Точность оптического датчика мыши
      800, 1200 (по умолчанию), 1600, 2400, 3200 DPI

    Badge-D2C

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