Простая и быстрая настройка
Насладитесь выполнением простой и быстрой настройки благодаря универсальному пульту ДУ Philips с инновационной технологией Simple Setup. Большие кнопки и защитное покрытие облегчают его использование и делают идеально подходящим для замены прежних потерявшихся или сломанных пультов! Узнать обо всех преимуществах
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Простая и быстрая настройка
Насладитесь выполнением простой и быстрой настройки благодаря универсальному пульту ДУ Philips с инновационной технологией Simple Setup. Большие кнопки и защитное покрытие облегчают его использование и делают идеально подходящим для замены прежних потерявшихся или сломанных пультов! Узнать обо всех преимуществах
Настройте универсальный пульт ДУ с легкостью, благодаря инновационной функции SimpleSetup, требующей всего 3 простых шагов: 1. Узнайте код устройства и введите его в память пульта 2. Выключите устройство кнопкой включения/выключения 3. Проверьте работу всех кнопок. Готово!
Замените целый штабель пультов ДУ одним надежным пультом, который будет управлять вашим ТВ, проигрывателем/устройством записи DVD, спутниковым или цифровым наземным ресивером, кабельной приставкой и видеомагнитофоном вне зависимости от марки и модели.
Специальный резиновый ободок дает дополнительную защиту, снижая вероятность повреждения пульта ДУ. Помимо этого, пульт удобно лежит в ладони, что создает дополнительный комфорт.
Специальная служба техподдержки по пульту ДУ на веб-сайте Philips содержит коды для всех марок.
Если у Вас имеется оборудование компании Philips, вы можете использовать ваш универсальный пульт дистанционного управления без программирования, так как все кнопки предварительно настроены на устройства компании Philips.
Полностью совместим более чем с 1000 марками.
Кнопки увеличенного размера на пульте ДУ позволяют лучше различать надписи и упрощают управление устройством, ведь их размер, по сравнению с кнопками стандартных пультов, увеличен на 2 мм.
Внешняя упаковка
Комфорт
Питание
Размеры упаковки
Возможности ИК-связи
Настройка
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