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Perfect replacement

Универсальный пульт ДУ

SRP4004/53
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  • Простая и быстрая настройка Простая и быстрая настройка Простая и быстрая настройка
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    Perfect replacement Универсальный пульт ДУ

    SRP4004/53

    Простая и быстрая настройка

    Почувствуйте преимущества простой и быстрой настройки с универсальным пультом ДУ Philips с инновационной функцией SimpleSetup. Благодаря эргономичному дизайну и большим светящимся кнопкам пульт удобен в использовании даже в полной темноте. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 849 руб.

    Perfect replacement Универсальный пульт ДУ

    Простая и быстрая настройка

    Почувствуйте преимущества простой и быстрой настройки с универсальным пультом ДУ Philips с инновационной функцией SimpleSetup. Благодаря эргономичному дизайну и большим светящимся кнопкам пульт удобен в использовании даже в полной темноте. Узнать обо всех преимуществах

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      Простая и быстрая настройка

      • 4 в 1
      • светящиеся кнопки
      SimpleSetup — уникальная функция Philips

      SimpleSetup — уникальная функция Philips

      Настройте универсальный пульт ДУ с легкостью, благодаря инновационной функции SimpleSetup, требующей всего 3 простых шагов: 1. Узнайте код устройства и введите его в память пульта 2. Выключите устройство кнопкой включения/выключения 3. Проверьте работу всех кнопок. Готово!

      Сертифицированное экологичное изделие. Устойчивое развитие — наш приоритет

      Сертифицированное экологичное изделие. Устойчивое развитие — наш приоритет

      Продукт был сертифицирован Royal Philips Electronics и признан экологичным. Изделию присваивается символ Green, если наиболее важные показатели, определяющие устойчивость развития, по крайней мере, на 10 % превышают показатели основных конкурирующих брендов (например, энергоэффективность, вес изделия, управление жизненным циклом изделия и пр.).

      Отлично помещается в ладони, удобно держать

      Благодаря эргономичной конструкции пульт ДУ удобно и надежно лежит в руке, обеспечивая комфортное управление. Вас также не оставит равнодушным привлекательный дизайн пульта ДУ.

      Служба техподдержки по пульту ДУ на специальном веб-сайте

      Специальная служба техподдержки по пульту ДУ на веб-сайте Philips содержит коды для всех марок.

      Большие кнопки увеличивают удобство управления

      Кнопки увеличенного размера на пульте ДУ позволяют лучше различать надписи и упрощают управление устройством, ведь их размер, по сравнению с кнопками стандартных пультов, увеличен на 2 мм.

      Управление пультом ДУ при низком освещении благодаря светящимся кнопкам

      Кнопки пульта светятся в темноте, позволяя управлять им даже при очень низком освещении.

      Совместимость более чем с 1000 марками

      Полностью совместим более чем с 1000 марками.

      • Внешняя упаковка

        Длина
        29.9  см
        Количество потребительских упаковок
        6
        ширина
        16.9  см
        Вес брутто
        1.684  кг
        высота
        19.4  см
        GTIN
        1 87 12581 49291 2
        Вес нетто
        0.624  кг
        Вес упаковки
        1.06  кг

      • Комфорт

        Ударостойкий
        Да
        Количество кнопок
        45
        Подтвержденное соответствие нормативам
        Маркировка CE
        Поддержка языка
        EN/RU/CS/EL/PL/HU/SK/RO/HR/BG/SL/UK
        Запрограммирован для устройств Philips
        Да
        Поддерживаемые устройства
        • Плеер Blu-ray
        • CABLE
        • DVB-T
        • DVD
        • DVDR с жестким диском
        • SAT
        • Телевизоры
        • Видеомагнитофон

      • Питание

        Прилагаемые аккумуляторы
        Да
        Тип элемента питания
        Тип AAA
        Срок службы аккумулятора
        12 месяцев
        Количество батарей
        2

      • Размеры упаковки

        высота
        27.5  см
        Тип упаковки
        Картон
        Тип размещения на полке
        Подвес
        ширина
        14.5  см
        Глубина
        3.4  см
        Количество изделий в упаковке
        1
        EAN
        87 12581 49291 5
        Вес брутто
        0.228  кг
        Вес нетто
        0.104  кг
        Вес упаковки
        0.124  кг

      • Возможности ИК-связи

        Рабочее расстояние
        10 м
        LED-индикаторы передачи
        1
        Универсальная база данных ИК-кодов
        Да
        Количество марок в базе данных
        Более 1000
        Диапазон несущих частот
        24 - 55 кГц
        Угол передачи
        45  градусов

      • Настройка

        Метод настройки
        Простая настройка SimpleSetup

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