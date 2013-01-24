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Prestigo

Универсальный пульт ДУ

SRT9320/10
Общая оценка / 5
1 награда
  • Сенсорный экран Сенсорный экран Сенсорный экран
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    Prestigo Универсальный пульт ДУ

    SRT9320/10
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Сенсорный экран

    Интеллектуальный универсальный пульт ДУ с полноцветным сенсорным экраном, на котором отображаются только нужные кнопки, обеспечивает управление 20 устройствами из 300 000. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Prestigo Универсальный пульт ДУ

    Сенсорный экран

    Интеллектуальный универсальный пульт ДУ с полноцветным сенсорным экраном, на котором отображаются только нужные кнопки, обеспечивает управление 20 устройствами из 300 000. Узнать обо всех преимуществах

    Сенсорный экран

    Интеллектуальный универсальный пульт ДУ с полноцветным сенсорным экраном, на котором отображаются только нужные кнопки, обеспечивает управление 20 устройствами из 300 000. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Prestigo Универсальный пульт ДУ

    Сенсорный экран

    Интеллектуальный универсальный пульт ДУ с полноцветным сенсорным экраном, на котором отображаются только нужные кнопки, обеспечивает управление 20 устройствами из 300 000. Узнать обо всех преимуществах

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      Сенсорный экран

      Зачем вам лишние кнопки?

      • Ultra touch 20-в-1
      Функции управления несколькими устройствами

      Функции управления несколькими устройствами

      Начните управление всеми устройствами касанием одной кнопки вместо управления каждым устройством по отдельности. Просто нажмите кнопку действия, например "Просмотр фильма", и пульт Prestigo автоматически включит различные устройства, такие как телевизор, DVD-проигрыватель и систему домашнего кинотеатра — все необходимое для просмотра фильма.

      Сенсорный экран для легкой навигации

      Сенсорный экран для легкой навигации

      На сенсорном экране отображаются только нужные кнопки, что позволяет быстро перемещаться по меню пульта ДУ.

      Прямой доступ к любимым каналам

      Прямой доступ к любимым каналам

      Пульт ДУ содержит целую библиотеку значков каналов для основных теле- и радиостанций большинства стран. На цветном ЖК экране можно присваивать значки определенным каналам. После данной установки появляется возможность перемещения по каналам с помощью значков телестанций на ЖК экране вместо цифровых кнопок пульта.

      Полноцветный дисплей 7,1 см для простого считывания и управления

      Полноцветный ЖК-дисплей 7,1 см (240 x 320 пикселов) обеспечивает высокое качество разрешения и удобство при чтении. Сенсорный экран отображает только необходимые кнопки и позволяет быстро ориентироваться.

      Кнопки с подсветкой для управления устройствами в темноте

      Подсветка кнопок позволяет с легкостью управлять любыми устройствами даже в темноте

      Простое обучение и наименование дополнительных функций

      С помощью функции считывания кодов пульт ДУ принимает и сохраняет инфракрасные сигналы от других пультов для дальнейшего использования. Если коды устройства не содержатся во встроенной базе данных, их можно считать, просто наведя на оригинальный пульт ДУ универсальный пульт. Усовершенствованный способ добавления и наименования функций позволяет быстрее и проще добавлять дополнительные функции. Больше не будет отсутствующих функций!

      Обновление в интерактивном режиме с помощью интернет-библиотеки

      Программное обеспечение Philips PrestigoSync и разъем USB на пульте ДУ позволяют без труда получать последние обновления в режиме он-лайн. Теперь можно выбирать значки для избранных каналов в базе данных, которая постоянно обновляется и содержит более 10 000 значков каналов. Кроме того, программа Philips PrestigoSync будет выводить автоматические уведомления о наличии новой версии встроенной программы для пульта Prestigo. Программное обеспечение Philips можно получить на компакт-диске или загрузить на официальном веб-сайте Philips.

      Пошаговое руководство установки на экране

      В отличие от обычных универсальных пультов ДУ, где для определения марки и устройства требуется ввести код из четырех цифр, который содержится в буклете руководства пользователя, данный пульт ДУ содержит пошаговые инструкции для настройки непосредственно на устройство, вне зависимости от марки.

      Универсальная база данных ИК-кодов для управления разными устройствами

      Универсальная база данных ИК-кодов обращается к встроенной библиотеке ИК-кодов пульта ДУ. Данная функция избавляет от необходимости распознавать отдельные сигналы для управления оборудованием. Верный ИК-код выбирается в базе данных пульта автоматически. Это фактически позволяет управлять работой любых аудио- или видеосистем, доступных на рынке на сегодняшний день, независимо от модели или марки.

      Наиболее часто используемые кнопки с постоянными функциями для удобства

      Наиболее часто используемые кнопки можно легко найти вслепую для удобства использования.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Кабель USB
        1,5  м

      • Функции управления

        Подсветка кнопок
        Да
        Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
        Да
        Библиотека значков каналов
        500
        Тип дисплея
        ЖК
        Количество функций
        20
        Языки экранных меню
        • Голландский
        • Английский
        • Французский
        • Немецкий
        • Итальянский
        • Португальский
        • Русский
        • Испанский
        Программируемые значки каналов
        100
        Поддерживаемые устройства
        • УСИЛИТЕЛЬ
        • Аудиосистема
        • Плеер Blu-ray
        • CABLE
        • Формат CD/MD
        • DSS
        • DVB-T/S
        • DVD
        • устройство записи DVD-дисков
        • DVD-VCR
        • DVDR с жестким диском
        • DVR
        • Цифровой медиаресивер
        • Игровая приставка
        • Проигрыватель HD-DVD
        • HTS
        • Рекордер с жестким диском
        • Домашний кинотеатр
        • Док-станция для MP3
        • Minidisc
        • ПК
        • PVR
        • Телефон
        • Проектор (ИК)
        • РЕСИВЕР
        • SAT
        • КАССЕТА
        • Телевизоры
        • ТВ-DVD
        • ТВ-VCR
        • ТВ-VCR-DVD
        • Тюнер
        • VCD, лазерный диск
        • Видеомагнитофон

      • Экран

        Сенсорный экран
        Да

      • Возможности ИК-связи

        Считываемые ИК-коды
        Да
        Рабочее расстояние
        10 м
        Универсальная база данных ИК-кодов
        Да

      • Питание

        Прилагаемые аккумуляторы
        Да
        Сбережение ресурса аккумулятора
        Автоматическое включение/выключение
        Перезарядка
        Да

      • Настройка

        Метод настройки
        на устройстве

      • Характеристики системы

        Объем flash-памяти
        8 Мб

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