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  • Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения

    Оптоволоконный кабель

    SWA2302W/10

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит оптимальную работу компонентов. Кабель обеспечивает наилучшее качество соединения для передачи аудиосигнала между компонентами.

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    Оптоволоконный кабель

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    Гарантия надежного подключения

    с помощью оптоволоконного аудиокабеля

    • 1,5 м

    Высококачественное оптическое волокно

    Оптически чистый световод передает цифровую информацию на компоненты системы для непревзойденного HD-звука.

    Нескользящий эргономичный захват для простоты использования

    Нескользящий захват делает подключение компонентов эргономичным и удобным.

    Литой штекер для надежного соединения

    Литые штекеры обеспечивают надежное соединение компонентов и дополнительную прочность.

    Гибкая полихлорвиниловая оболочка

    Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.

    Резиновый кабельный зажим

    Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.

    • Внешняя упаковка

      EAN
      87 12581 41573 0
      Длина
      32  см
      Количество потребительских упаковок
      36
      ширина
      26  см
      Вес брутто
      3.217  кг
      Высота
      25.5  см
      Вес нетто
      0.9  кг
      Вес упаковки
      2.317  кг

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      24.5  см
      Количество потребительских упаковок
      6
      ширина
      10  см
      Высота
      12  см
      Вес нетто
      0.15  кг
      Вес брутто
      0.48  кг
      Вес упаковки
      0.33  кг
      EAN
      87 12581 41572 3

    • Размеры упаковки

      Высота
      23.5  см
      Тип упаковки
      Блистер
      Тип размещения на полке
      Подвес
      ширина
      9.5  см
      Глубина
      1.85  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      87 12581 41575 4
      Вес брутто
      0.055  кг
      Вес нетто
      0.025  кг
      Вес упаковки
      0.03  кг

    Badge-D2C

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