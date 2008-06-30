Оптоволоконный кабель
Гарантия надежного подключения
Данный кабель обеспечит оптимальную работу компонентов. Кабель обеспечивает наилучшее качество соединения для передачи аудиосигнала между компонентами.
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Гарантия надежного подключения с помощью оптоволоконного аудиокабеля Высококачественное оптическое волокно
Оптически чистый световод передает цифровую информацию на компоненты системы для непревзойденного HD-звука.
Нескользящий эргономичный захват для простоты использования
Нескользящий захват делает подключение компонентов эргономичным и удобным.
Литой штекер для надежного соединения
Литые штекеры обеспечивают надежное соединение компонентов и дополнительную прочность.
Гибкая полихлорвиниловая оболочка
Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.
Резиновый кабельный зажим
Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.
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Внешняя упаковка
EAN
87 12581 41573 0 Длина
32
см Количество потребительских упаковок
36 ширина
26
см Вес брутто
3.217
кг Высота
25.5
см Вес нетто
0.9
кг Вес упаковки
2.317
кг
Внутренняя упаковка
Длина
24.5
см Количество потребительских упаковок
6 ширина
10
см Высота
12
см Вес нетто
0.15
кг Вес брутто
0.48
кг Вес упаковки
0.33
кг EAN
87 12581 41572 3
Размеры упаковки
Высота
23.5
см Тип упаковки
Блистер Тип размещения на полке
Подвес ширина
9.5
см Глубина
1.85
см Количество изделий в упаковке
1 EAN
87 12581 41575 4 Вес брутто
0.055
кг Вес нетто
0.025
кг Вес упаковки
0.03
кг
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