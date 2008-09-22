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  • Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения

    Стерео аудиокабель

    SWA2521W/10

    Гарантия надежного подключения

    Этот кабель обеспечит надежное аудиосоединение между компонентами.

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    Стерео аудиокабель

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    Гарантия надежного подключения

    с помощью этого стерео аудиокабеля

    • 1,5 м

    Никелированные разъемы для надежного подключения

    Никелированные разъемы позволяют получить устойчивое соединение кабеля и разъема для надежного подключения.

    Проводник из сверхчистой меди для надежности передачи сигнала

    Этот медный проводник обеспечивает высокую точность передачи сигнала с минимальным сопротивлением.

    Экранирование неизолированной медью

    Экранирование неизолированной медью защищает от потери сигнала.

    Разъемы, маркированные цветом для быстрого распознавания

    Разъемы, маркированные разными цветами, облегчают подключение кабелей к необходимым входам и выходам

    Нескользящий эргономичный захват для простоты использования

    Нескользящий захват делает подключение компонентов эргономичным и удобным.

    Литой штекер для надежного соединения

    Литые штекеры обеспечивают надежное соединение компонентов и дополнительную прочность.

    Гибкая полихлорвиниловая оболочка

    Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.

    Резиновый кабельный зажим

    Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.

    • Размеры

      Вес брутто
      0,06  кг
      Вес упаковки
      0,02  кг
      Вес нетто
      0,04  кг
      Длина изделия
      23,5  см
      Ширина продукта
      95  миллиметра
      Высота продукта
      22  миллиметра

    • Информация об упаковке

      EAN/UPC/GTIN
      87 10895 99310 4
      Количество
      1
    Badge-D2C

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