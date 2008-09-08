SWA2528W/10
Гарантия надежного подключения
Этот кабель обеспечит надежное аудиосоединение между компонентами.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Этот медный проводник обеспечивает высокую точность передачи сигнала с минимальным сопротивлением.
Экранирование неизолированной медью защищает от потери сигнала.
Разъемы, маркированные разными цветами, облегчают подключение кабелей к необходимым входам и выходам
Нескользящий захват делает подключение компонентов эргономичным и удобным.
Литые штекеры обеспечивают надежное соединение компонентов и дополнительную прочность.
Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.
Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.
Размеры
Информация об упаковке
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