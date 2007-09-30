Кабель для стереозаписи
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Гарантия надежного подключения с помощью этого кабеля для стереозаписи 3,0 м 3,5 мм (M) — 3,5 мм (M) Черный Литой штекер для надежного соединения
Литые штекеры обеспечивают надежное соединение компонентов и дополнительную прочность.
Гибкая полихлорвиниловая оболочка
Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.
Резиновый кабельный зажим
Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.
Экранирование неизолированной медью
Экранирование неизолированной медью защищает от потери сигнала.
Нескользящий эргономичный захват для простоты использования
Нескользящий захват делает подключение компонентов эргономичным и удобным.
Проводник из сверхчистой меди для надежности передачи сигнала
Этот медный проводник обеспечивает высокую точность передачи сигнала с минимальным сопротивлением.
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Внешняя упаковка
EAN
87 12581 38300 8 Длина
32
см Количество потребительских упаковок
36 ширина
26
см Вес брутто
3.217
кг Высота
26
см Вес нетто
0.900
кг Вес упаковки
2.317
кг
Внутренняя упаковка
Длина
24.5
см Количество потребительских упаковок
6 ширина
10
см Высота
12
см Вес нетто
0.150
кг Вес брутто
0.48
кг Вес упаковки
0.330
кг EAN
87 12581 38299 5
Размеры упаковки
Высота
23.5
см Тип упаковки
Блистер Тип размещения на полке
Укладка ширина
9.5
см Глубина
1.85
см Количество изделий в упаковке
1 EAN
87 12581 38298 8 Вес брутто
0.055
кг Вес нетто
0.025
кг Вес упаковки
0.03
кг
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