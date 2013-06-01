SWA2550W/10
Пользуйтесь наушниками
Превратит разъем наушников 6,35 мм в 3,5 мм.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.
Качественное изготовление означает использование только лучших материалов для создания продукции повышенного срока службы.
Экранирование неизолированной медью защищает от потери сигнала.
Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.
Никелированные разъемы позволяют получить устойчивое соединение кабеля и разъема для надежного подключения.
Литые штекеры обеспечивают надежное соединение компонентов и дополнительную прочность.
Нескользящий захват делает подключение компонентов эргономичным и удобным.
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.