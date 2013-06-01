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    Стерео адаптер

    SWA2550W/10

    Пользуйтесь наушниками

    Превратит разъем наушников 6,35 мм в 3,5 мм.

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    Стерео адаптер

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    Пользуйтесь наушниками

    с помощью этого стерео адаптера

    • 6,35 мм (М) - 3,5 мм (F)

    Гибкая полихлорвиниловая оболочка

    Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.

    Качественное изготовление

    Качественное изготовление означает использование только лучших материалов для создания продукции повышенного срока службы.

    Экранирование неизолированной медью

    Экранирование неизолированной медью защищает от потери сигнала.

    Резиновый кабельный зажим

    Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.

    Никелированные разъемы для надежного подключения

    Никелированные разъемы позволяют получить устойчивое соединение кабеля и разъема для надежного подключения.

    Литой штекер для надежного соединения

    Литые штекеры обеспечивают надежное соединение компонентов и дополнительную прочность.

    Нескользящий эргономичный захват для простоты использования

    Нескользящий захват делает подключение компонентов эргономичным и удобным.

    Badge-D2C

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