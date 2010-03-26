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  • Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения

    Кабель для стереозаписи

    SWA4522S/10

    Гарантия надежного подключения

    Этот кабель обеспечит надежное аудиосоединение между компонентами.

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    Кабель для стереозаписи

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    Гарантия надежного подключения

    с помощью этого кабеля для стереозаписи

    • 1,5 м

    Литой штекер для надежного соединения

    Литые штекеры обеспечивают надежное соединение компонентов и дополнительную прочность.

    Гибкая полихлорвиниловая оболочка

    Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.

    Резиновый кабельный зажим

    Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.

    Экранирование неизолированной медью

    Экранирование неизолированной медью защищает от потери сигнала.

    Нескользящий эргономичный захват для простоты использования

    Нескользящий захват делает подключение компонентов эргономичным и удобным.

    Проводник из сверхчистой меди для надежности передачи сигнала

    Этот медный проводник обеспечивает высокую точность передачи сигнала с минимальным сопротивлением.

    Благодаря позолоченным разъемам ухудшение сигнала сведено к минимуму

    Высококачественные разъемы с минимальной потерей сигнала.

    • Внешняя упаковка

      EAN
      87 12581 51683 3
      Длина
      36.5  см
      Количество потребительских упаковок
      24
      ширина
      26.5  см
      Вес брутто
      3.44  кг
      Высота
      22  см
      Вес нетто
      2.040  кг
      Вес упаковки
      1.400  кг

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      25  см
      Количество потребительских упаковок
      4
      ширина
      10  см
      Высота
      11  см
      Вес нетто
      0.340  кг
      Вес брутто
      0.51  кг
      Вес упаковки
      0.170  кг
      EAN
      87 12581 51687 1

    • Размеры упаковки

      Высота
      24  см
      Тип упаковки
      Блистер
      Тип размещения на полке
      Оба
      ширина
      9  см
      Глубина
      4.8  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      87 12581 51688 8
      Вес брутто
      0.09  кг
      Вес нетто
      0.085  кг
      Вес упаковки
      0.005  кг

    Badge-D2C

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