Кабель для стереозаписи
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гарантия надежного подключения с помощью этого кабеля для стереозаписи Литой штекер для надежного соединения
Литые штекеры обеспечивают надежное соединение компонентов и дополнительную прочность.
Гибкая полихлорвиниловая оболочка
Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и удобства установки.
Резиновый кабельный зажим
Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.
Экранирование неизолированной медью
Экранирование неизолированной медью защищает от потери сигнала.
Нескользящий эргономичный захват для простоты использования
Нескользящий захват делает подключение компонентов эргономичным и удобным.
Проводник из сверхчистой меди для надежности передачи сигнала
Этот медный проводник обеспечивает высокую точность передачи сигнала с минимальным сопротивлением.
Благодаря позолоченным разъемам ухудшение сигнала сведено к минимуму
Высококачественные разъемы с минимальной потерей сигнала.
Показать все функции Показать меньше функций
Показать все Показать меньше
Внешняя упаковка
EAN
87 12581 51683 3 Длина
36.5
см Количество потребительских упаковок
24 ширина
26.5
см Вес брутто
3.44
кг Высота
22
см Вес нетто
2.040
кг Вес упаковки
1.400
кг
Внутренняя упаковка
Длина
25
см Количество потребительских упаковок
4 ширина
10
см Высота
11
см Вес нетто
0.340
кг Вес брутто
0.51
кг Вес упаковки
0.170
кг EAN
87 12581 51687 1
Размеры упаковки
Высота
24
см Тип упаковки
Блистер Тип размещения на полке
Оба ширина
9
см Глубина
4.8
см Количество изделий в упаковке
1 EAN
87 12581 51688 8 Вес брутто
0.09
кг Вес нетто
0.085
кг Вес упаковки
0.005
кг
Просмотреть все спецификации См. Меньше спецификаций
Показать все Показать меньше
Недавно просмотренные продукты
Добавить продукт
Добавить продукт
Добавить продукт
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Я понимаю
You are about to visit a Philips global content page
Continue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.