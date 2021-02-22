SWV5430/10
Убедитесь в превосходстве телевизора с высоким разрешением
Оцените возможности превосходного телевизора с высоким разрешением. Поддерживает подключение мобильных устройств напрямую к телевизору, проектору или портативному дисплею. Поддерживает подключение USB-C 3.1 с альтернативным режимом DisplayPort.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Устройтесь поудобнее и наслаждайтесь превосходным видео с 30 кадрами в секунду. Оцените плавность видео при просмотре телевизора.
Металлический футляр и оплетка защищают кабель и делают его более долговечным.
Поддержка видеоразрешения до 4K, или 2160p UHD, позволяет дисплею конкурировать с системами цифрового кино, используемыми в кинотеатрах.
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
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