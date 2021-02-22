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  • Убедитесь в превосходстве телевизора с высоким разрешением Убедитесь в превосходстве телевизора с высоким разрешением Убедитесь в превосходстве телевизора с высоким разрешением

    Кабель USB-C – HDMI

    SWV5430/10

    Убедитесь в превосходстве телевизора с высоким разрешением

    Оцените возможности превосходного телевизора с высоким разрешением. Поддерживает подключение мобильных устройств напрямую к телевизору, проектору или портативному дисплею. Поддерживает подключение USB-C 3.1 с альтернативным режимом DisplayPort.

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    Кабель USB-C – HDMI

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    • Внешняя упаковка

      Длина
      35  см
      Количество потребительских упаковок
      36
      ширина
      21.5  см
      Вес брутто
      5.18  кг
      Высота
      31.5  см
      GTIN
      1 48 95229 12146 8
      Вес нетто
      3.24  кг
      Вес упаковки
      1.94  кг

    • Размеры упаковки

      Высота
      17  см
      Тип упаковки
      Блистер
      Тип размещения на полке
      Укладка
      ширина
      6  см
      Глубина
      10  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 12146 1
      Вес брутто
      0.13  кг
      Вес нетто
      0.09  кг
      Вес упаковки
      0.04  кг
    Badge-D2C

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