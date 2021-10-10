Ключевые слова для поиска

  • Убедитесь в превосходстве телевизора с высоким разрешением Убедитесь в превосходстве телевизора с высоким разрешением Убедитесь в превосходстве телевизора с высоким разрешением

    Кабель USB-C – HDMI

    SWV5431/00

    Убедитесь в превосходстве телевизора с высоким разрешением

    Оцените возможности превосходного телевизора с высоким разрешением. Поддерживает подключение мобильных устройств напрямую к телевизору, проектору или портативному дисплею. Поддерживает подключение USB-C 3.1 с альтернативным режимом DisplayPort.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Кабель USB-C – HDMI

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Убедитесь в превосходстве телевизора с высоким разрешением

    4K 60 Гц Ultra HD с Ethernet

    • 4K 60 Гц
    • Высокоскоростной
    • 1,5 м

    Плавное изображение с 30 кадрами в секунду, видеосигнал 60 Гц

    Устройтесь поудобнее и наслаждайтесь превосходным видео с 60 кадрами в секунду. Оцените плавность видео при просмотре телевизора.

    Металлический футляр и кабель с оплеткой

    Металлический футляр и оплетка защищают кабель и делают его более долговечным.

    • Внешняя упаковка

      Длина
      35  см
      Количество потребительских упаковок
      36
      Длина
      13.8  (дюймы)
      ширина
      21.5  см
      Вес брутто
      5.18  кг
      высота
      31.5  см
      GTIN
      1 48 95229 12623 4
      ширина
      8.5  (дюймы)
      высота
      12.4  (дюймы)
      Вес нетто
      3.24  кг
      Вес брутто
      11.42  фунта
      Вес нетто
      7.143  фунта
      Вес упаковки
      1.94  кг
      Вес упаковки
      4.277  фунта

    • Размеры упаковки

      высота
      17  см
      Тип упаковки
      Блистер
      Тип размещения на полке
      Укладка
      ширина
      10  см
      Глубина
      6  см
      высота
      6.7  (дюймы)
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 12623 7
      ширина
      3.9  (дюймы)
      Вес брутто
      0.13  кг
      Глубина
      2.4  (дюймы)
      Вес нетто
      0.09  кг
      Вес брутто
      0.287  фунта
      Вес нетто
      0.198  фунта
      Вес упаковки
      0.04  кг
      Вес упаковки
      0.089  фунта
    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.