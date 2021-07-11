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    Кабель HDMI

    SWV5531/40

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    Оцените разрешение Ultra HD 4K и частоту 60 кадров/с. Высокоскоростной HDMI поддерживает 32-канальные аудиосистемы с частотой дискретизации до 1536 кГц

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    Кабель HDMI

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    4K 60 Гц Ultra HD с Ethernet

    • 4K 60 Гц
    • 18 Гбит/с
    • 3 м
    • Реверсивный звуковой канал (ARC)

    UHD 2160p (4K)

    Поддержка видеоразрешения до 4K, или 2160p UHD, позволяет дисплею конкурировать с системами цифрового кино, используемыми в кинотеатрах.

    Частота 60 Гц (кадров/сек.)

    Плавный просмотр и игровой процесс с максимальной частотой 60 кадров/с.

    Позолоченные разъемы для максимальной проводимости

    Позолоченные разъемы обеспечивают максимальную проводимость за счет снижения сопротивления контакта. Они также предотвращают окисление.

    Поддержка 3D

    Поддержка всех видеоформатов 3D позволяет устроить настоящий 3D-кинотеатр и насладиться играми, не выходя из дома.

    Реверсивный звуковой канал (ARC)

    Позволяет передавать цифровые аудиоданные с телевизора со встроенным тюнером, который подключен через разъем HDMI, на систему объемного звучания без использования отдельного аудиокабеля.

    Сверхвысокая скорость передачи данных 18 Гбит/с

    Сверхвысокая скорость передачи данных 18 Гбит/с

    • Внешняя упаковка

      Длина
      58  см
      Количество потребительских упаковок
      48
      ширина
      34  см
      Вес брутто
      8.7  кг
      Высота
      29  см
      GTIN
      1 48 95229 12500 8
      Вес нетто
      5.76  кг
      Вес упаковки
      2.94  кг

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      32.5  см
      Количество потребительских упаковок
      12
      ширина
      26.5  см
      Высота
      14  см
      Вес нетто
      1.44  кг
      Вес брутто
      2.05  кг
      Вес упаковки
      0.61  кг
      GTIN
      2 48 95229 12500 5

    • Размеры упаковки

      Высота
      15.5  см
      Тип упаковки
      Коробка
      Тип размещения на полке
      Подвес
      ширина
      12  см
      Глубина
      4  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 12500 1
      Вес брутто
      0.15  кг
      Вес нетто
      0.12  кг
      Вес упаковки
      0.03  кг

    Badge-D2C

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