Ключевые слова для поиска

  • Кабель сертифицирован HDMI Premium Кабель сертифицирован HDMI Premium Кабель сертифицирован HDMI Premium

    Кабель HDMI

    SWV5633G/00

    Кабель сертифицирован HDMI Premium

    Кабель с сертификацией HDMI Premium позволит оценить разрешение Ultra HD 4K и частоту 60 кадров/с. Высокоскоростной HDMI поддерживает 32-канальные аудиосистемы с частотой дискретизации до 1536 кГц.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Кабель HDMI

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Кабель сертифицирован HDMI Premium

    4K 60 Гц Ultra HD с Ethernet

    • 4K 60 Гц
    • 18 Гбит/с
    • 3 м

    Частота 60 Гц (кадров/сек.)

    Плавный просмотр и игровой процесс с максимальной частотой 60 кадров/с.

    Кабель из чистой меди 30 AWG для наилучшего качества изображения и звука.

    Качественные материалы — кабель из чистой меди 30 AWG обеспечивает наилучшее соединение с минимальной потерей данных.

    Поддержка 3D

    Поддержка всех видеоформатов 3D позволяет устроить настоящий 3D-кинотеатр и насладиться играми, не выходя из дома.

    Реверсивный звуковой канал (ARC)

    Позволяет передавать цифровые аудиоданные с телевизора со встроенным тюнером, который подключен через разъем HDMI, на систему объемного звучания без использования отдельного аудиокабеля.

    Разрешение 4K (3840 x 2160)

    Поддерживает разрешение видео до 4K (3840 x 2160) для превосходного качества изображений и игрового процесса.

    • Внешняя упаковка

      Длина
      50  см
      Количество потребительских упаковок
      12
      Длина
      19.7  (дюймы)
      ширина
      26  см
      Вес брутто
      3.77  кг
      высота
      19  см
      GTIN
      1 48 95229 12312 7
      ширина
      10.2  (дюймы)
      высота
      7.5  (дюймы)
      Вес нетто
      1.8  кг
      Вес брутто
      8.311  фунта
      Вес нетто
      3.968  фунта
      Вес упаковки
      1.97  кг
      Вес упаковки
      4.343  фунта

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      24  см
      Количество потребительских упаковок
      4
      Длина
      9.4  (дюймы)
      ширина
      16  см
      высота
      17  см
      ширина
      6.3  (дюймы)
      высота
      6.7  (дюймы)
      Вес нетто
      0.6  кг
      Вес брутто
      1.09  кг
      Вес нетто
      1.323  фунта
      Вес брутто
      2.403  фунта
      Вес упаковки
      0.49  кг
      Вес упаковки
      1.08  фунта
      GTIN
      2 48 95229 12312 4

    • Размеры упаковки

      высота
      15  см
      Тип упаковки
      Блистер
      Тип размещения на полке
      Подвес
      ширина
      23  см
      Глубина
      4  см
      высота
      5.9  (дюймы)
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 12312 0
      ширина
      9.1  (дюймы)
      Вес брутто
      0.21  кг
      Глубина
      1.6  (дюймы)
      Вес нетто
      0.15  кг
      Вес брутто
      0.463  фунта
      Вес нетто
      0.331  фунта
      Вес упаковки
      0.06  кг
      Вес упаковки
      0.132  фунта

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.