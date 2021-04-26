Кабель HDMI
Кабель сертифицирован HDMI Premium
Кабель с сертификацией HDMI Premium позволит оценить разрешение Ultra HD 4K и частоту 60 кадров/с. Высокоскоростной HDMI поддерживает 32-канальные аудиосистемы с частотой дискретизации до 1536 кГц.
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Кабель сертифицирован HDMI Premium 4K 60 Гц Ultra HD с Ethernet Частота 60 Гц (кадров/сек.)
Плавный просмотр и игровой процесс с максимальной частотой 60 кадров/с.
Кабель из чистой меди 30 AWG для наилучшего качества изображения и звука.
Качественные материалы — кабель из чистой меди 30 AWG обеспечивает наилучшее соединение с минимальной потерей данных.
Поддержка 3D
Поддержка всех видеоформатов 3D позволяет устроить настоящий 3D-кинотеатр и насладиться играми, не выходя из дома.
Реверсивный звуковой канал (ARC)
Позволяет передавать цифровые аудиоданные с телевизора со встроенным тюнером, который подключен через разъем HDMI, на систему объемного звучания без использования отдельного аудиокабеля.
Разрешение 4K (3840 x 2160)
Поддерживает разрешение видео до 4K (3840 x 2160) для превосходного качества изображений и игрового процесса.
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Внешняя упаковка
Длина
40
см Количество потребительских упаковок
12 Длина
15.7
(дюймы) ширина
26
см Вес брутто
4.37
кг высота
32
см GTIN
1 48 95229 12313 4 ширина
10.2
(дюймы) высота
12.6
(дюймы) Вес нетто
2.4
кг Вес брутто
9.634
фунта Вес нетто
5.291
фунта Вес упаковки
1.97
кг Вес упаковки
4.343
фунта
Внутренняя упаковка
Длина
39
см Количество потребительских упаковок
4 Длина
15.4
(дюймы) ширина
10
см высота
26
см ширина
3.9
(дюймы) высота
10.2
(дюймы) Вес нетто
0.8
кг Вес брутто
1.29
кг Вес нетто
1.764
фунта Вес брутто
2.844
фунта Вес упаковки
0.49
кг Вес упаковки
1.08
фунта GTIN
2 48 95229 12313 1
Размеры упаковки
высота
19.5
см Тип упаковки
Блистер Тип размещения на полке
Подвес ширина
24
см Глубина
4
см высота
7.7
(дюймы) Количество изделий в упаковке
1 EAN
48 95229 12313 7 ширина
9.4
(дюймы) Вес брутто
0.26
кг Глубина
1.6
(дюймы) Вес нетто
0.2
кг Вес брутто
0.573
фунта Вес нетто
0.441
фунта Вес упаковки
0.06
кг Вес упаковки
0.132
фунта
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