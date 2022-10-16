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    Кабель HDMI

    SWV5733B/00

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    Оцените разрешение Ultra HD 4K и частоту 60 кадров/с. Высокоскоростной HDMI поддерживает 32-канальные аудиосистемы с частотой дискретизации до 1536 кГц. Кабель длиной 3 метра.

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    Кабель HDMI

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    4K 60 Гц Ultra HD с Ethernet

    • HDMI 2.0
    • 18 Гбит/с
    • 4K 60 Гц
    • 3 м

    Частота 60 Гц (кадров/сек.)

    Плавный просмотр и игровой процесс с максимальной частотой 60 кадров/с.

    Поддержка 3D

    Поддержка всех видеоформатов 3D позволяет устроить настоящий 3D-кинотеатр и насладиться играми, не выходя из дома.

    Реверсивный звуковой канал (ARC)

    Позволяет передавать цифровые аудиоданные с телевизора со встроенным тюнером, который подключен через разъем HDMI, на систему объемного звучания без использования отдельного аудиокабеля.

    • Внешняя упаковка

      Количество потребительских упаковок
      2
      GTIN
      1 48 95229 13182 5

    • Внутренняя упаковка

      Количество потребительских упаковок
      1
      GTIN
      2 48 95229 13182 2

    • Размеры упаковки

      Тип упаковки
      Коробка
      Тип размещения на полке
      Укладка
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 13182 8

    Badge-D2C

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