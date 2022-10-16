SWV5733B/00
Оцените изображения сверхвысокого разрешения
Оцените разрешение Ultra HD 4K и частоту 60 кадров/с. Высокоскоростной HDMI поддерживает 32-канальные аудиосистемы с частотой дискретизации до 1536 кГц. Кабель длиной 3 метра.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Плавный просмотр и игровой процесс с максимальной частотой 60 кадров/с.
Поддержка всех видеоформатов 3D позволяет устроить настоящий 3D-кинотеатр и насладиться играми, не выходя из дома.
Позволяет передавать цифровые аудиоданные с телевизора со встроенным тюнером, который подключен через разъем HDMI, на систему объемного звучания без использования отдельного аудиокабеля.
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка
Размеры упаковки
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