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  • Премиальный адаптер USB-C на HDMI Премиальный адаптер USB-C на HDMI Премиальный адаптер USB-C на HDMI

    Адаптер USB-C на HDMI

    SWV6001/00

    Премиальный адаптер USB-C на HDMI

    Премиальный адаптер USB-C на HDMI (гнездо). Длина кабеля 0,15 метра и разрешение 4K.

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    Адаптер USB-C на HDMI

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    Премиальный адаптер USB-C на HDMI

    Превосходные четкость и звучание

    • Разъем (M) — Гнездо (F)
    • HDMI 2.0

    Качественное изготовление

    Качественное изготовление означает использование только лучших материалов для создания продукции повышенного срока службы.

    Разрешение 4K (3840 x 2160)

    Поддерживает разрешение видео до 4K (3840 x 2160) для превосходного качества изображений и игрового процесса.

    Плавное изображение с 30 кадрами в секунду, видеосигнал 30 Гц

    Устройтесь поудобнее и наслаждайтесь превосходным видео с 30 кадрами в секунду. Оцените плавность видео при просмотре телевизора.

    Металлический футляр и кабель с оплеткой

    Металлический футляр и оплетка защищают кабель и делают его более долговечным.

    • Внешняя упаковка

      Длина
      42  см
      Количество потребительских упаковок
      36
      Длина
      16.5  (дюймы)
      ширина
      37.5  см
      Вес брутто
      4.6  кг
      высота
      23  см
      GTIN
      1 48 95229 12713 2
      ширина
      14.8  (дюймы)
      высота
      9.1  (дюймы)
      Вес нетто
      2.88  кг
      Вес брутто
      10.141  фунта
      Вес нетто
      6.349  фунта
      Вес упаковки
      1.72  кг
      Вес упаковки
      3.792  фунта

    • Размеры упаковки

      высота
      19.1  см
      ширина
      12  см
      Глубина
      3.5  см
      высота
      7.5  (дюймы)
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 12713 5
      ширина
      4.7  (дюймы)
      Вес брутто
      0.1  кг
      Глубина
      1.4  (дюймы)
      Вес нетто
      0.08  кг
      Вес брутто
      0.22  фунта
      Вес нетто
      0.176  фунта
      Вес упаковки
      0.02  кг
      Вес упаковки
      0.044  фунта
    Badge-D2C

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