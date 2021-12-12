Адаптер USB-C
Премиальный адаптер USB-C на HDMI и VGA
Премиальный адаптер USB-C на HDMI (гнездо) и VGA. Длина кабеля 0,15 метра. Вывод VGA поддерживает формат 1920 x 1080 Full HD 60 Гц. HDMI поддерживает вывод 4K*2K 30 Гц.
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Премиальный адаптер USB-C на HDMI и VGA Превосходные четкость и звучание Качественное изготовление
Качественное изготовление означает использование только лучших материалов для создания продукции повышенного срока службы.
Разрешение 4K (3840 x 2160)
Поддерживает разрешение видео до 4K (3840 x 2160) для превосходного качества изображений и игрового процесса.
Плавное изображение с 30 кадрами в секунду, видеосигнал 30 Гц
Устройтесь поудобнее и наслаждайтесь превосходным видео с 30 кадрами в секунду. Оцените плавность видео при просмотре телевизора.
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Внешняя упаковка
Длина
42
см Количество потребительских упаковок
36 Длина
16.5
(дюймы) ширина
37.5
см Вес брутто
4.6
кг высота
23
см GTIN
1 48 95229 12714 9 ширина
14.8
(дюймы) высота
9.1
(дюймы) Вес нетто
2.88
кг Вес брутто
10.141
фунта Вес нетто
6.349
фунта Вес упаковки
1.72
кг Вес упаковки
3.792
фунта
Размеры упаковки
высота
19.1
см ширина
12
см Глубина
3.5
см высота
7.5
(дюймы) Количество изделий в упаковке
1 EAN
48 95229 12714 2 ширина
4.7
(дюймы) Вес брутто
0.1
кг Глубина
1.4
(дюймы) Вес нетто
0.08
кг Вес брутто
0.22
фунта Вес нетто
0.176
фунта Вес упаковки
0.02
кг Вес упаковки
0.044
фунта
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