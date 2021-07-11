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  • Плетеный кабель премиум-класса USB-C — USB-C Плетеный кабель премиум-класса USB-C — USB-C Плетеный кабель премиум-класса USB-C — USB-C

    USB-C — USB-C

    SWV6801/00

    Плетеный кабель премиум-класса USB-C — USB-C

    Разъем Thunderbolt 3 USB-C поддерживает устройства с разрешением 5K и пропускной способностью 40 Gbps. Кабель премиум-класса длиной 1.5 метра обеспечивает дополнительную гибкость во время зарядки.

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    USB-C — USB-C

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    Плетеный кабель премиум-класса USB-C — USB-C

    • Thunderbolt 3.0
    • USB 4.0
    • 40 Gbps
    • 1,5 m

    Универсальный кабель USB-C для мониторов USB-C

    Всего один кабель для отображения видеоконтента на мониторах с USB-C и быстрой передачи данных при зарядке ноутбука.

    Поддерживает передачу данных USB 4.0

    Поддерживает быструю передачу данных 40 Гбит/с USB 4.0.

    • Внешняя упаковка

      Длина
      34  см
      Количество потребительских упаковок
      36
      Длина
      13.4  (дюймы)
      ширина
      21.5  см
      Вес брутто
      2.98  кг
      высота
      23  см
      GTIN
      1 48 95229 12509 1
      ширина
      8.5  (дюймы)
      высота
      9.1  (дюймы)
      Вес нетто
      1.8  кг
      Вес брутто
      6.57  фунта
      Вес нетто
      3.968  фунта
      Вес упаковки
      1.18  кг
      Вес упаковки
      2.601  фунта

    • Размеры упаковки

      высота
      17.5  см
      ширина
      5  см
      Глубина
      3.5  см
      высота
      6.9  (дюймы)
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 12509 4
      ширина
      2  (дюймы)
      Вес брутто
      0.055  кг
      Глубина
      1.4  (дюймы)
      Вес нетто
      0.05  кг
      Вес брутто
      0.121  фунта
      Вес нетто
      0.11  фунта
      Вес упаковки
      0.005  кг
      Вес упаковки
      0.011  фунта
    Badge-D2C

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