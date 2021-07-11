USB-C — USB-C
Плетеный кабель премиум-класса USB-C — USB-C
Разъем Thunderbolt 3 USB-C поддерживает устройства с разрешением 5K и пропускной способностью 40 Gbps. Кабель премиум-класса длиной 1.5 метра обеспечивает дополнительную гибкость во время зарядки.
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Плетеный кабель премиум-класса USB-C — USB-C Thunderbolt 3.0 USB 4.0 40 Gbps 1,5 m Универсальный кабель USB-C для мониторов USB-C
Всего один кабель для отображения видеоконтента на мониторах с USB-C и быстрой передачи данных при зарядке ноутбука.
Поддерживает передачу данных USB 4.0
Поддерживает быструю передачу данных 40 Гбит/с USB 4.0.
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Внешняя упаковка
Длина
34
см Количество потребительских упаковок
36 Длина
13.4
(дюймы) ширина
21.5
см Вес брутто
2.98
кг высота
23
см GTIN
1 48 95229 12509 1 ширина
8.5
(дюймы) высота
9.1
(дюймы) Вес нетто
1.8
кг Вес брутто
6.57
фунта Вес нетто
3.968
фунта Вес упаковки
1.18
кг Вес упаковки
2.601
фунта
Размеры упаковки
высота
17.5
см ширина
5
см Глубина
3.5
см высота
6.9
(дюймы) Количество изделий в упаковке
1 EAN
48 95229 12509 4 ширина
2
(дюймы) Вес брутто
0.055
кг Глубина
1.4
(дюймы) Вес нетто
0.05
кг Вес брутто
0.121
фунта Вес нетто
0.11
фунта Вес упаковки
0.005
кг Вес упаковки
0.011
фунта
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