USB-C — USB-C
Премиальный плетеный кабель USB-C – USB-C с оплеткой
Интерфейс Thunderbolt 3 USB-C поддерживает устройства разрешением до 5K и имеет полосу пропускания 40 Гбит/с. Премиальный кабель длиной 3 м для удобной зарядки.
Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Премиальный плетеный кабель USB-C – USB-C с оплеткой Thunderbolt 3.0 USB 4.0 40 Гбит/с 3 м Универсальный кабель USB-C для мониторов USB-C
Всего один кабель для отображения видеоконтента на мониторах с USB-C и быстрой передачи данных при зарядке ноутбука.
Поддерживает передачу данных USB 4.0
Поддерживает быструю передачу данных 40 Гбит/с USB 4.0.
Показать все функции Показать меньше функций
Показать все Показать меньше
Внешняя упаковка
Количество потребительских упаковок
2 GTIN
1 48 95229 12510 7
Внутренняя упаковка
Количество потребительских упаковок
1 GTIN
2 48 95229 12510 4
Размеры упаковки
Количество изделий в упаковке
1 EAN
48 95229 12510 0
Просмотреть все спецификации См. Меньше спецификаций
Показать все Показать меньше
Недавно просмотренные продукты
Добавить продукт
Добавить продукт
Добавить продукт
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Я понимаю
You are about to visit a Philips global content page
Continue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.