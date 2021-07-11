Ключевые слова для поиска

  • Премиальный плетеный кабель USB-C – USB-C с оплеткой Премиальный плетеный кабель USB-C – USB-C с оплеткой Премиальный плетеный кабель USB-C – USB-C с оплеткой

    USB-C — USB-C

    SWV6803/00

    Премиальный плетеный кабель USB-C – USB-C с оплеткой

    Интерфейс Thunderbolt 3 USB-C поддерживает устройства разрешением до 5K и имеет полосу пропускания 40 Гбит/с. Премиальный кабель длиной 3 м для удобной зарядки.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    USB-C — USB-C

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Премиальный плетеный кабель USB-C – USB-C с оплеткой

    • Thunderbolt 3.0
    • USB 4.0
    • 40 Гбит/с
    • 3 м

    Универсальный кабель USB-C для мониторов USB-C

    Всего один кабель для отображения видеоконтента на мониторах с USB-C и быстрой передачи данных при зарядке ноутбука.

    Поддерживает передачу данных USB 4.0

    Поддерживает быструю передачу данных 40 Гбит/с USB 4.0.

    • Внешняя упаковка

      Количество потребительских упаковок
      2
      GTIN
      1 48 95229 12510 7

    • Внутренняя упаковка

      Количество потребительских упаковок
      1
      GTIN
      2 48 95229 12510 4

    • Размеры упаковки

      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 12510 0

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.