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  • 8K 60 Гц Ultra HD с динамическим HDR 8K 60 Гц Ultra HD с динамическим HDR 8K 60 Гц Ultra HD с динамическим HDR

    Кабель HDMI

    SWV9030/40

    8K 60 Гц Ultra HD с динамическим HDR

    Оцените разрешение Ultra HD 8K с частотой 60 кадров/с. Динамический HDR обеспечит оптимальную контрастность и высокую четкость даже самых динамичных изображений. Улучшенный канал возврата аудиосигнала поддерживает звук до 192 кГц 24 бит.

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    Кабель HDMI

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    8K 60 Гц Ultra HD с динамическим HDR

    Наслаждение игровым процессом

    • 8K 60 Гц
    • 48 Гбит/с
    • 3 м

    UHD 4320p (8K)

    Поддерживает разрешение видео до 8K UHD 4320p для превосходного качества изображений и игрового процесса.

    60 Гц с динамическим HDR

    Изображения 60 кадров/сек. с динамическим HDR для наилучшей контрастности и детализации.

    Позолоченные контакты для надежного подключения.

    Позолоченные контакты для надежного подключения.

    Кабель из чистой меди 28 AWG для наилучшего качества изображения и звука.

    Качественные материалы — кабель из чистой меди 28 AWG обеспечивает наилучшее соединение с минимальной потерей данных.

    Поддержка 3D

    Поддержка всех видеоформатов 3D позволяет устроить настоящий 3D-кинотеатр и насладиться играми, не выходя из дома.

    Улучшенный канал возврата аудиосигнала (eARC)

    Поддерживает новые аудиоформаты с высоким битрейтом до 192 кГц 24 бит.

    Сверхвысокая скорость передачи данных 48 Гбит/с

    Высокая пропускная способность 48 Гбит/с обеспечивает высокую скорость передачи данных. Качественные изображения и оптимальный игровой процесс.

    Частота 60 Гц (кадров/сек.)

    Плавный просмотр и игровой процесс с максимальной частотой 60 кадров/с.

    Металлический футляр и кабель с оплеткой

    Металлический футляр и оплетка защищают кабель и делают его более долговечным.

    • Внешняя упаковка

      Количество потребительских упаковок
      2
      GTIN
      1 48 95229 12716 3

    • Внутренняя упаковка

      Количество потребительских упаковок
      1
      GTIN
      2 48 95229 12716 0

    • Размеры упаковки

      Тип упаковки
      Коробка
      Тип размещения на полке
      Подвес
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 12716 6

    Badge-D2C

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