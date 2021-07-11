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  • 8K 60 Гц Ultra HD с динамическим HDR 8K 60 Гц Ultra HD с динамическим HDR 8K 60 Гц Ultra HD с динамическим HDR

    Кабель HDMI 2.1

    SWV9431/00

    8K 60 Гц Ultra HD с динамическим HDR

    Оцените разрешение Ultra HD 8K с частотой 60 кадров/с. Динамический HDR обеспечит оптимальную контрастность и высокую четкость даже самых динамичных изображений. Улучшенный канал возврата аудиосигнала поддерживает звук до 192 кГц 24 бит.

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    Кабель HDMI 2.1

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    8K 60 Гц Ultra HD с динамическим HDR

    Наслаждение игровым процессом

    • 8K 60 Гц
    • 48 Гбит/с
    • 1,5 м

    UHD 4320p (8K)

    Поддерживает разрешение видео до 8K UHD 4320p для превосходного качества изображений и игрового процесса.

    Разрешение 8K (7680 x 4320)

    Поддерживает разрешение видео до 8K (7680 x 4320) для превосходного качества изображений и игрового процесса.

    Кабель из чистой меди 28 AWG для наилучшего качества изображения и звука.

    Качественные материалы — кабель из чистой меди 28 AWG обеспечивает наилучшее соединение с минимальной потерей данных.

    Поддержка 3D

    Поддержка всех видеоформатов 3D позволяет устроить настоящий 3D-кинотеатр и насладиться играми, не выходя из дома.

    Улучшенный канал возврата аудиосигнала (eARC)

    Поддерживает новые аудиоформаты с высоким битрейтом до 192 кГц 24 бит.

    Сверхвысокая скорость передачи данных 48 Гбит/с

    Высокая пропускная способность 48 Гбит/с обеспечивает высокую скорость передачи данных. Качественные изображения и оптимальный игровой процесс.

    Частота 60 Гц (кадров/сек.)

    Плавный просмотр и игровой процесс с максимальной частотой 60 кадров/с.

    • Внешняя упаковка

      Длина
      38  см
      Количество потребительских упаковок
      36
      Длина
      15  (дюймы)
      ширина
      33  см
      Вес брутто
      4.96  кг
      высота
      25  см
      GTIN
      1 48 95229 12507 7
      ширина
      13  (дюймы)
      высота
      9.8  (дюймы)
      Вес нетто
      2.88  кг
      Вес брутто
      10.935  фунта
      Вес нетто
      6.349  фунта
      Вес упаковки
      2.08  кг
      Вес упаковки
      4.586  фунта

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      15.5  см
      Количество потребительских упаковок
      6
      Длина
      6.1  (дюймы)
      ширина
      12  см
      высота
      23.5  см
      ширина
      4.7  (дюймы)
      высота
      9.3  (дюймы)
      Вес нетто
      0.48  кг
      Вес брутто
      0.79  кг
      Вес нетто
      1.058  фунта
      Вес брутто
      1.742  фунта
      Вес упаковки
      0.31  кг
      Вес упаковки
      0.684  фунта
      GTIN
      2 48 95229 12507 4

    • Размеры упаковки

      высота
      19.5  см
      Тип упаковки
      Коробка
      Тип размещения на полке
      Укладка
      ширина
      7  см
      Глубина
      3  см
      высота
      7.7  (дюймы)
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 12507 0
      ширина
      2.8  (дюймы)
      Вес брутто
      0.11  кг
      Глубина
      1.2  (дюймы)
      Вес нетто
      0.08  кг
      Вес брутто
      0.243  фунта
      Вес нетто
      0.176  фунта
      Вес упаковки
      0.03  кг
      Вес упаковки
      0.067  фунта

    Badge-D2C

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