Кабель HDMI 2.1
8K 60 Гц Ultra HD с динамическим HDR
Оцените разрешение Ultra HD 8K с частотой 60 кадров/с. Динамический HDR обеспечит оптимальную контрастность и высокую четкость даже самых динамичных изображений. Улучшенный канал возврата аудиосигнала поддерживает звук до 192 кГц 24 бит.
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8K 60 Гц Ultra HD с динамическим HDR Наслаждение игровым процессом UHD 4320p (8K)
Поддерживает разрешение видео до 8K UHD 4320p для превосходного качества изображений и игрового процесса.
Разрешение 8K (7680 x 4320)
Поддерживает разрешение видео до 8K (7680 x 4320) для превосходного качества изображений и игрового процесса.
Кабель из чистой меди 28 AWG для наилучшего качества изображения и звука.
Качественные материалы — кабель из чистой меди 28 AWG обеспечивает наилучшее соединение с минимальной потерей данных.
Поддержка 3D
Поддержка всех видеоформатов 3D позволяет устроить настоящий 3D-кинотеатр и насладиться играми, не выходя из дома.
Улучшенный канал возврата аудиосигнала (eARC)
Поддерживает новые аудиоформаты с высоким битрейтом до 192 кГц 24 бит.
Сверхвысокая скорость передачи данных 48 Гбит/с
Высокая пропускная способность 48 Гбит/с обеспечивает высокую скорость передачи данных. Качественные изображения и оптимальный игровой процесс.
Частота 60 Гц (кадров/сек.)
Плавный просмотр и игровой процесс с максимальной частотой 60 кадров/с.
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Внешняя упаковка
Длина
38
см Количество потребительских упаковок
36 Длина
15
(дюймы) ширина
33
см Вес брутто
4.96
кг высота
25
см GTIN
1 48 95229 12507 7 ширина
13
(дюймы) высота
9.8
(дюймы) Вес нетто
2.88
кг Вес брутто
10.935
фунта Вес нетто
6.349
фунта Вес упаковки
2.08
кг Вес упаковки
4.586
фунта
Внутренняя упаковка
Длина
15.5
см Количество потребительских упаковок
6 Длина
6.1
(дюймы) ширина
12
см высота
23.5
см ширина
4.7
(дюймы) высота
9.3
(дюймы) Вес нетто
0.48
кг Вес брутто
0.79
кг Вес нетто
1.058
фунта Вес брутто
1.742
фунта Вес упаковки
0.31
кг Вес упаковки
0.684
фунта GTIN
2 48 95229 12507 4
Размеры упаковки
высота
19.5
см Тип упаковки
Коробка Тип размещения на полке
Укладка ширина
7
см Глубина
3
см высота
7.7
(дюймы) Количество изделий в упаковке
1 EAN
48 95229 12507 0 ширина
2.8
(дюймы) Вес брутто
0.11
кг Глубина
1.2
(дюймы) Вес нетто
0.08
кг Вес брутто
0.243
фунта Вес нетто
0.176
фунта Вес упаковки
0.03
кг Вес упаковки
0.067
фунта
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