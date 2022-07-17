SWV9702/00
8K 60 Гц Ultra HD с динамическим HDR
Оцените разрешение Ultra HD 8K с частотой 60 кадров/с. Динамический HDR обеспечит оптимальную контрастность и высокую четкость даже самых динамичных изображений. Улучшенный канал возврата аудиосигнала поддерживает звук до 192 кГц 24 бит.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Изображения 60 кадров/сек. с динамическим HDR для наилучшей контрастности и детализации.
Поддерживает разрешение видео до 8K (7680 x 4320) для превосходного качества изображений и игрового процесса.
Качественные материалы — кабель из чистой меди 28 AWG обеспечивает наилучшее соединение с минимальной потерей данных.
Поддержка всех видеоформатов 3D позволяет устроить настоящий 3D-кинотеатр и насладиться играми, не выходя из дома.
Поддерживает новые аудиоформаты с высоким битрейтом до 192 кГц 24 бит.
Высокая пропускная способность 48 Гбит/с обеспечивает высокую скорость передачи данных. Качественные изображения и оптимальный игровой процесс.
Плавный просмотр и игровой процесс с максимальной частотой 60 кадров/с.
Позолоченные контакты для надежного подключения.
Поддерживает разрешение видео до 8K UHD 4320p для превосходного качества изображений и игрового процесса.
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
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