Ключевые слова для поиска

  • 8K 60 Гц Ultra HD с динамическим HDR 8K 60 Гц Ultra HD с динамическим HDR 8K 60 Гц Ultra HD с динамическим HDR

    Кабель HDMI 2.1

    SWV9702/00

    8K 60 Гц Ultra HD с динамическим HDR

    Оцените разрешение Ultra HD 8K с частотой 60 кадров/с. Динамический HDR обеспечит оптимальную контрастность и высокую четкость даже самых динамичных изображений. Улучшенный канал возврата аудиосигнала поддерживает звук до 192 кГц 24 бит.

    Узнать обо всех преимуществах

    Кабель HDMI 2.1

    Похожие продукты

    Смотреть все

    8K 60 Гц Ultra HD с динамическим HDR

    Сертифицированный кабель HDMI

    • 8K 60 Гц
    • 2 м

    60 Гц с динамическим HDR

    Изображения 60 кадров/сек. с динамическим HDR для наилучшей контрастности и детализации.

    Разрешение 8K (7680 x 4320)

    Поддерживает разрешение видео до 8K (7680 x 4320) для превосходного качества изображений и игрового процесса.

    Кабель из чистой меди 28 AWG для наилучшего качества изображения и звука.

    Качественные материалы — кабель из чистой меди 28 AWG обеспечивает наилучшее соединение с минимальной потерей данных.

    Поддержка 3D

    Поддержка всех видеоформатов 3D позволяет устроить настоящий 3D-кинотеатр и насладиться играми, не выходя из дома.

    Улучшенный канал возврата аудиосигнала (eARC)

    Поддерживает новые аудиоформаты с высоким битрейтом до 192 кГц 24 бит.

    Сверхвысокая скорость передачи данных 48 Гбит/с

    Высокая пропускная способность 48 Гбит/с обеспечивает высокую скорость передачи данных. Качественные изображения и оптимальный игровой процесс.

    Частота 60 Гц (кадров/сек.)

    Плавный просмотр и игровой процесс с максимальной частотой 60 кадров/с.

    Позолоченные контакты для надежного подключения.

    Позолоченные контакты для надежного подключения.

    UHD 4320p (8K)

    Поддерживает разрешение видео до 8K UHD 4320p для превосходного качества изображений и игрового процесса.

    • Внешняя упаковка

      Длина
      41.6  см
      Количество потребительских упаковок
      80
      Длина
      16.4  (дюймы)
      ширина
      34.2  см
      Вес брутто
      12.64  кг
      Высота
      42.5  см
      GTIN
      1 48 95229 12994 5
      ширина
      13.5  (дюймы)
      Высота
      16.7  (дюймы)
      Вес нетто
      9.440  кг
      Вес брутто
      27.866  фунта
      Вес нетто
      20.811  фунта
      Вес упаковки
      3.200  кг
      Вес упаковки
      7.055  фунта

    • Размеры упаковки

      Высота
      22.8  см
      ширина
      10  см
      Глубина
      3  см
      Высота
      9.0  (дюймы)
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 12994 8
      ширина
      3.9  (дюймы)
      Вес брутто
      0.148  кг
      Глубина
      1.2  (дюймы)
      Вес нетто
      0.118  кг
      Вес брутто
      0.326  фунта
      Вес нетто
      0.260  фунта
      Вес упаковки
      0.030  кг
      Вес упаковки
      0.066  фунта
    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.