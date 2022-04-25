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  • Универсальный органайзер для электроники Универсальный органайзер для электроники Универсальный органайзер для электроники

    Чехол

    SWW1001/00

    Универсальный органайзер для электроники

    Органайзер для электроники защитит ваше электронное оборудование. Защищен от влаги по стандарту IPX4 и имеет четыре внутренних отделения для оптимального расположения нужных устройств и компонентов.

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    Чехол

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    Универсальный органайзер для электроники

    • Универсальное

    Чехол можно использовать сам по себе или положить внутрь вашей сумки

    Носите устройство в чехле для защиты или используйте чехол для дополнительной защиты в другой сумке или рюкзаке.

    Внутренние отделения для безопасного хранения

    Внутри футляра есть несколько отделений для хранения смартфона, кабелей, аккумуляторов и карт памяти — все необходимое для защиты и удобного доступа.

    Брызгозащитные материалы не подразумевают погружение в воду

    Брызгозащитные материалы защищают медианосители от влаги и воздействия воды.

    • Внешняя упаковка

      Количество потребительских упаковок
      2
      GTIN
      1 48 95229 12895 5

    • Внутренняя упаковка

      Количество потребительских упаковок
      1
      GTIN
      2 48 95229 12895 2

    • Размеры упаковки

      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 12895 8

    • Габариты изделия

      Высота
      19  см
      ширина
      11  см
      Глубина
      2.5  см
      ширина
      4.3  (дюймы)
      высота
      7.5  (дюймы)
      Глубина
      1.0  (дюймы)

    Badge-D2C

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